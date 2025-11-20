Horoscop 21 noiembrie 2025. RACII merg în direcția greșită

Va fi o perioadă de meditație și de ușoară deconectare de la lume. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 21 noiembrie 2025.

Berbec

Ai făcut curățenia pe care configurațiile planetare ți-au cerut-o în ultimele săptămâni. Dacă da, astăzi ar trebui să începi să te simți mai puțin împovărat de convențiile din viața ta. Fără îndoială, ai rezolvat unele dintre problemele din relațiile tale. Te vei simți ca și cum ai trăi o renaștere pe parcursul următorului ciclu.

Taur

Agitația socială care a marcat viața ta în ultimele trei săptămâni se apropie de sfârșit. Energia celestă te va ajuta să înveți câteva lecții și să te pregătești pentru următorul ciclu. Ar fi minunat dacă ai avea parte de succes și onoruri, deoarece acest lucru te-ar ajuta să faci față săptămânilor următoare. Va fi o perioadă de meditație și de ușoară deconectare de la lume.

Gemeni

Aceasta este sfârșitul primei etape a „socializării” tale. Ești mulțumit de oamenii pe care i-ai întâlnit? De obicei, poți profita la maximum de aceste întâlniri, dar te-a dezamăgit priceperea ta politică? Te-a condus în direcții în care nu doreai să mergi? Profită de această pauză pentru a-ți trage sufletul și a-ți da seama unde te afli astăzi și unde vrei să fii mâine.

Rac

Absența expresiilor directe de dragoste ar putea face ca viața ta să pară destul de goală astăzi. Dacă ești singur, s-ar putea să nu fie nimeni prin preajmă cu care să te distrezi. Dacă ești implicat într-o relație sunt șanse ca actualul tău partener să nu poată să vină la întâlnire. Nu pierde timpul frământându-te din cauza asta. Fă-ți alte planuri.

Leu

S-ar putea să decizi să te eschivezi de la responsabilități suplimentare astăzi, poate pentru a avea o sărbătoare privată acasă cu partenerul tău! Distracția ar putea fi amânată dacă iubitul tău este chemat în mod neașteptat pentru o perioadă. Calitatea este mai bună decât cantitatea!

Fecioară

S-ar putea să te simți neglijat și neiubit astăzi. Dacă ești singur, s-ar putea să te simți și mai rău. Înveselește-te. Dacă umbli cu o expresie atât de deprimată și dramatică pe față, nimeni nu va avea chef să te invite în oraș. Încearcă să te faci fericit făcând lucruri care îți plac. Dacă zâmbești, vei fi un magnet pentru cineva care are dragoste de oferit.

Balanță

Ești îngrijorat că partenerul tău romantic nu te iubește la fel de mult pe cât îl iubești tu? Dragostea are multe fațete. Nu toată lumea își poate exprima dragostea verbal sau se simte confortabil cu manifestările publice de afecțiune. Dacă cineva te iubește, există modalități prin care îți poți da seama. Ar putea fi felul în care se uită la tine, cum te atinge sau mici favoruri. Dacă nu ești sigur, de ce să nu întrebi?

Scorpion

Dacă ești singur s-ar putea să te simți puțin deprimat astăzi. Toți prietenii tăi care sunt într-o relație ar putea avea planuri, în timp ce tu mergi singur acasă. Relaxează-te. Mulți oameni în relații nu sunt neapărat fericiți. Ei au propriile lor probleme și uneori se simt singuri și frustrați. Există anumite avantaje în a fi singur. Profită de asta astăzi și distrează-te!

Săgetător

Astăzi este posibil să înlocuiești lipsa de iubire cu ciocolată pentru că te simți tentat să te răsfeți cu ceva bun. Acest lucru este în regulă, dar limitează-te la o cantitate mică. Abuzul de dulciuri te-ar putea face să regreți când te doare stomacul, ca să nu mai vorbim de urcarea pe cântar! Nu uita, moderația este cheia.

Capricorn

Dacă nu ești căsătorit sau logodit, s-ar putea să simți că actualul tău partener te evită. Totuși, aceasta este doar imaginația ta. Relațiile trec întotdeauna prin suișuri și coborâșuri, așa că nu te îngrijora. Dacă ai îndoieli serioase dacă este ceva în neregulă, întreabă-ți partenerul.

Vărsător

S-ar putea să fii un pic deprimat astăzi dacă tu și partenerul tău treceți printr-o perioadă dificilă. Poate că există ceva nespus care aduce tensiune și stânjeneală în viața voastră împreună. Încearcă să găsești rădăcina problemei. Aceasta nu va face decât să se înrăutățească dacă nu vorbiți despre ea. Nu deveni prea emotiv atunci când aduci vorba despre asta.

Pești

O scurtă călătorie ar putea fi necesară astăzi. Acest lucru ar putea fi descurajant, deoarece te îndepărtează de interesul tău amoros actual, dar poate că este la fel de bine. Un apel telefonic în această zi încărcată emoțional ar putea avansa relația voastră mai mult decât o seară forțată împreună.