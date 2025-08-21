Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 22 august 2025. GEMENII dețin informații prețioase

Horoscop 22 august 2025. GEMENII dețin informații prețioase

21 aug. 2025, 15:00, HOROSCOP
Horoscop 22 august 2025. GEMENII dețin informații prețioase

Nu te obosi și încearcă să ții cont de timp. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 22 august 2025.

Berbec

Astăzi ar putea fi o zi destul de agitată la serviciu. Probabil vei fi foarte ocupat și mulțumit de rezultatele pe care le vei obține. S-ar putea să te obosești, așa că asigură-te că iei pauze ocazionale și nu uita să mănânci. Nu fi surprins dacă colegii îți vor face multe complimente. Seara, comandă ceva de mâncare și relaxează-te. Meriți asta.

Taur

Unele informații noi despre un domeniu interesant te-ar putea determina să navighezi pe internet și să răsfoiești cărți pentru a afla mai multe. Acestea ar putea viza dreptul, filosofia, istoria sau spiritualitatea. Ai putea găsi atât de multe lucruri încât să vrei să iei notițe sau să faci multe fotocopii. Nu te obosi și încearcă să ții cont de timp. Ai putea rata cina sau ajunge la culcare foarte târziu.

Gemeni

Astăzi ai putea afla despre modalități noi și creative de a-ți crește veniturile, posibil implicând tehnologia într-un fel sau altul. S-ar putea să primești atât de multe informații noi încât să-ți fie greu să le ții minte, așa că asigură-te că notezi unde le-ai găsit, pentru a putea consulta sursa mai târziu. Mintea ta ar putea merge atât de repede încât să ai nevoie să faci o plimbare pentru a-ți limpezi gândurile.

Rac

Evenimentele sociale te-ar putea pune în contact cu oameni interesanți, cu profesii fascinante. Ai putea participa la conversații captivante, care îți vor oferi multe informații utile. Unele dintre lucrurile pe care le vei auzi ar putea fi atât de bizare, încât ți se va părea greu de crezut. Din această interacțiune ar putea rezulta noi prietenii sau grupuri, așa că notează-ți datele de contact. Distracție plăcută!

Leu

Unele vești minunate ar putea veni la tine astăzi, iar acest lucru te-ar putea trimite într-o astfel de emoție încât este dificil să te concentrezi asupra situației în cauză. Acest lucru este în regulă pentru o vreme. Prietenii și cei dragi vor înțelege probabil. Dar la un moment dat trebuie să cobori cu picioarele pe pământ! Fă o plimbare și elimină emoțiile. S-ar putea să fie exact ceea ce ai nevoie.

Fecioară

Un prieten sau un coleg îți poate returna o mică sumă de bani care ți se datorează. Vei fi încântat, dar s-ar putea să te simți puțin vinovat că plănuiești să îi cheltui pe ceva frivol în loc să îi pui la plata facturilor. Nu merită să te simți vinovat. Nu sunt atât de mulți bani, iar tu ai dreptul la puțină frivolitate din când în când. Dă-i drumul!

Balanță

Casa ta poate părea singuratică astăzi, iar dragostea poate părea să lipsească. Un membru al familiei, poate partenerul tău de dragoste, ar putea fi plecat pentru noapte, făcând ca locul să pară mult mai rece și mai gol decât este. Aceasta nu este o noapte bună pentru a sta acasă. Ieși în oraș și vizitează un prieten sau mergi la un film. Trebuie să te ții ocupată până se întoarce partenerul tău.

Scorpion

Ești preocupat astăzi? Ceva care înseamnă mult pentru tine ar putea necesita o analiză atentă, așa că s-ar putea să fii mai tăcut decât de obicei. Cei dragi ar putea crede că ești bolnav, supărat sau chiar furios. Vorbește cu ei despre ceea ce te preocupă. Spune-le de ce ești tăcut. Acest lucru ar trebui să le ușureze temerile și ar putea chiar să te ajute.

Săgetător

Grijile legate de bani te pot chinui astăzi. S-ar putea să nu existe niciun motiv real. S-ar putea să te frămânți doar cu privire la posibilele probleme care ar putea apărea. Acesta este un exercițiu fără rost. Treci peste acest pod când vei ajunge la el. Ia măsuri pentru a evita această eventualitate dacă dorești, dar nu pierde timpul îngrijorându-te. Stresul nu merită.

Capricorn

Un prieten ar putea părea distant astăzi și probabil nu va comunica prea mult cu tine. Nu sări la concluzia că prietenul tău este supărat pe tine. În orice caz, această persoană este probabil îngrijorată de locul său de muncă. Fii prietenos ca de obicei, nu insista și vezi-ți de treburile tale. Prietenul tău va vorbi la momentul potrivit.

Vărsător

Detectezi sentimente tulburătoare de la un prieten care locuiește departe? S-ar putea să te întrebi dacă este ceva în neregulă în viața acestei persoane. Poate că ar fi mai bine să-i dai un telefon prietenului tău. Probabil vei afla că orice îl deranjează este minor și nimic care să nu poată fi rezolvat.

Pești

Piața bursieră este din nou în picaj? Acest lucru te face să îți faci griji în legătură cu investițiile tale? Relaxează-te! Situația este probabil temporară, iar acțiunile și obligațiunile tale își vor recăpăta probabil valoarea anterioară, dacă nu chiar o vor depăși. Cu toate acestea, aceasta nu este o zi bună pentru a face noi investiții sau chiar pentru a deschide un cont bancar. Așteaptă câteva zile.

Mediafax
Ultima oră! Schimbările făcute de Guvern la plata pensiilor private
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Tatăl tânărului ucis la 2 Mai, dezamăgit de sentința lui Vlad Pascu: 'Ne așteptam'
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața TIR-ului, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Panică la bordul unui avion, chiar înainte de aterizare! O bucată de aripă s-a desprins în timpul zborului
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
TAXĂ specială pentru gunoi. Primăria pregătește schimbarea pentru utilizatorii casnici și non-casnici: Pentru acoperirea costurilor serviciului
Evz.ro
Recidivist păstrat la catedră, reținut pentru viol asupra unei copile. Caz scandalos în Învățământ
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
Cine este Marian, hărțuitorul Andrei? Bărbatul susține că este „îngerul păzitor” al vedetei și l-a amenințat cu moartea pe Cătălin Măruță: „Pot oferi viață sau pot trimite în iad. Totul depinde de voi”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Povestea statuetei lui Pazuzu, legenda care a inspirat cel mai teribil film de groază din istorie
VIDEO SURSE: „Manu Bombardieru”, ginerele lui Sile Cămătaru, reținut într-un dosar de șantaj. Cum ar fi constrâns o persoană să îi dea 20.000 de euro
15:08
SURSE: „Manu Bombardieru”, ginerele lui Sile Cămătaru, reținut într-un dosar de șantaj. Cum ar fi constrâns o persoană să îi dea 20.000 de euro
POLITICĂ Dublă lovitură pentru Iohannis. Și fără PALAT și fără bani
15:06
Dublă lovitură pentru Iohannis. Și fără PALAT și fără bani
POLITICĂ Năsui scrie că Bolojan n-a luat lumină de la liberali, pentru Pilonul 2: „Ce se întâmplă cu banii? Produc comisioane pentru administratori”
14:49
Năsui scrie că Bolojan n-a luat lumină de la liberali, pentru Pilonul 2: „Ce se întâmplă cu banii? Produc comisioane pentru administratori”
EXTERNE Ministrul de Externe rus despre condițiile lui Putin pentru o întâlnire cu Zelenski și problema LEGITIMITĂȚII liderului de la Kiev
14:49
Ministrul de Externe rus despre condițiile lui Putin pentru o întâlnire cu Zelenski și problema LEGITIMITĂȚII liderului de la Kiev
ACTUALITATE Dan Armeanu, ASF: Dreptul la MOȘTENIRE pentru sumele din Pilonul II de pensie este garantat
14:38
Dan Armeanu, ASF: Dreptul la MOȘTENIRE pentru sumele din Pilonul II de pensie este garantat
TURISM Programul „Litoralul pentru toți” vine cu oferte imbatabile. Cât costă o noapte de cazare la mare, de la 1 septembrie
14:36
Programul „Litoralul pentru toți” vine cu oferte imbatabile. Cât costă o noapte de cazare la mare, de la 1 septembrie