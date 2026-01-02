Gabriela Ruse, locul 88 mondial, a acces, vineri, în turul doi al calificărilor la Brisbane International, turneu de categorie WTA 500, cu premii de 1.691.602 de dolari.

Sportiva noastră a trecut în prima rundă a calificărilor de australianca Alana Subasic, locul 537 mondial şi beneficiara unui wild-card, scor 6-1, 6-0.

Gabriela Ruse, debut cu dreptul în Australia! Mai e puțin și începe Australian Open

Cap de serie 6 în calificări, Ruse va evolua pentru un loc pe tabloul principal cu principala favorită, sportiva turcă Zeynep Sonmez, locul 112 WTA.

Ruse e prima sportivă din România care a plecat din țară chiar de Crăciun.

„Aproape că a devenit o obișnuință să petrec Crăciunul în avion. Este un turneu foarte important unde mi-am propus nu doar să particip, dar vreau să obțin și un rezultat bun”, a declarat Ruse pentru ProSport chiar înainte de plecare.

Turneul de tenis Australian Open va introduce o ceremonie de deschidere, după modelul Jocurilor Olimpice, la care vor fi invitate legende precum elvețianul Roger Federer.

Federer va inaugura această nouă tradiție pe 17 ianuarie, cu o zi înainte de începerea primului turneu de Mare Șlem al anului, au anunțat organizatorii.

Roger Federer, care a cucerit de șase ori trofeul la Melbourne, va fi invitatul vedetă la ceremonia inaugurală de deschidere, care va avea loc înaintea meciurilor de pe tabloul principal (18 ianuarie – 1 februarie).

Jucătorul elvețian în vârstă de 44 de ani va fi însoțit de alte legende ale tenisului, inclusiv americanul Andre Agassi, cvadruplu campion de la Australian Open, și australienii Pat Rafter și Lleyton Hewitt, pentru un meci între foștii lideri ai clasamentului mondial.

Surpriză: Venus Williams, wildcard la Australian Open

Venus Williams a fost invitată să participe la următorul Open al Australiei, care va avea loc între 19 ianuarie şi 1 februarie. Organizatorii primului turneu de Grand Slam au anunţat joi această veste cu următorul mesaj: „S-a întors”.

„Am avut atâtea amintiri incredibile de acolo și sunt recunoscătoare pentru oportunitatea de a mă întoarce într-un loc care a însemnat atât de mult pentru cariera mea”, a spus ea.

Americanca în vârstă de 45 de ani, câştigătoare a 7 turnee de Grand Slam la simplu, va disputa al 22-lea Open al Australiei, primul din 2021. A fost finalistă a turneului în 2003 şi 2017.