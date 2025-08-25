Horoscop 26 august 2025. BERBECII au încredere în instincte

Ai încredere în instinctele tale. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 26 august 2025.

Berbec

Astăzi s-ar putea să ai noroc. Se va întâmpla pe neașteptate și s-ar putea să-ți ia ceva timp să te adaptezi la aceast câștig financiar neașteptat. Este o zi a schimbărilor mari, pentru că s-ar putea să decizi să folosești acești bani pentru a-ți schimba complet stilul de viață. S-ar putea să te muți într-o altă parte a țării sau să decizi să schimbi profesia. Ai încredere în instinctele tale.

Taur

Probabil că ești conștient de abilitățile tale de scriitor, dar s-ar putea să nu-ți dai seama de amploarea talentului tău. Ar merita să dedici mai mult timp meseriei tale. Nu poți progresa prea mult dacă timpul dedicat scrisului este întrerupt de alte obligații. Acordă-ți puțin timp pentru a crea ceva de valoare. De ce să nu încerci, măcar pentru o săptămână, să vezi ce poți face?

Gemeni

Tactul nu este neapărat punctul tău forte. Nimeni nu te-ar acuza că ești prea sensibil la emoțiile celorlalți, dar astăzi începi o nouă etapă. Acest „nou și îmbunătățit” tu înseamnă să te conectezi la gândurile și sentimentele celorlalți și să răspunzi într-un mod atent și grijuliu. S-ar putea să fii surprins de cât de eficientă poate fi această abordare mai blândă.

Rac

Chiar dacă probabil nu te vei urca astăzi într-un avion, ți-ar plăcea să o faci la un moment dat în viitor. Dorința ta de a călători a revenit și ești gata să pornești din nou spre cerul albastru, cel mai probabil către un loc exotic. Bucură-te de timpul petrecut departe, dar nu uita să te întorci. Se pare că, uneori, spiritul tău aventurier îți diminuează bucuria de a trăi o viață cotidiană mai banală, dar mai reală.

Leu

Astăzi lasă-ți emoțiile să se amestece cu gândurile tale. La ce bun să-ți spui că trebuie să-ți placă ceva dacă de fapt nu-l suporți? La ce sunt bune marile principii dacă inima ta nu este în ele? Fă-ți timp să îți sincronizezi astăzi capul cu inima.

Fecioară

Astăzi s-ar putea să simți nevoia să te întoarci în trecut. O jumătate din tine simte nostalgia pentru „vremurile bune”. Cealaltă jumătate trăiește pentru viitor și nu se teme să se proiecteze în necunoscut. Chiar dacă acest lucru sună puțin contradictoriu, aceste două părți ale tale ajută lumea să meargă înainte. Gândiți-vă la asta astăzi.

Balanță

Ești sensibil la lumea din jurul tău. E ca și cum ai gândi cu inima. Este posibil să fii mai influențabil și mai puțin obiectiv atunci când emoțiile tale pun stăpânire pe tine în relațiile tale. Dacă ai sperat să ascunzi ceva de cineva, nu va funcționa. Chiar dacă nu spui nimic, ți se citește pe față.

Scorpion

Dacă ar trebui să dai un test astăzi și ai avea de ales între poezie și fizică, nu ai ezita. Poezia. Astăzi este vorba despre interpretare, nu despre analiză. O schimbare în atmosferă în următoarele zile îți va afecta gândirea. Ar trebui să te aștepți la o oarecare confuzie în contactul tău cu persoanele apropiate.

Săgetător

Ai talent la scris? Se pare că ai un mod precis și clar de a te exprima. Și este posibil să folosești acest dar al tău în carieră. Astăzi s-ar putea să vrei să-l folosești pentru a-ți exprima sentimentele față de cineva. Fie că îi scrii unui membru al familiei sau compui o scrisoare de dragoste, vei fi deosebit de inspirat.

Capricorn

Vă așteaptă o zi plăcută. Oamenii pot fi puțin jucăuși, dar vor fi cu atât mai atenți în relațiile lor. Este exact așa cum îți place ție! Totul este de partea ta pentru a-ți exprima sentimentele față de cineva apropiat. Fă-o acum! Această atmosferă va dura doar câteva zile.

Vărsător

Ar trebui să te aștepți să simți căldură în contactul tău cu alte persoane astăzi. Relațiile tale vor avea ceva deosebit de tandru și grijuliu în ele. Este ca și cum oamenii sunt brusc mult mai atenți și mai sensibili. Universul este ca o familie mare și fericită. Te poți confesa altor persoane. Nu-ți fie teamă să vorbești despre sentimentele tale cele mai intime cu un prieten.

Pești

Nu vei fi dezamăgit astăzi. În următoarele zile vei lăsa deoparte modul tău analitic de gândire și te vei lăsa ghidat de sentimente. Vei fi atent la persoanele pe care le iubești. Dacă cineva are nevoie de ajutorul tău, te poți baza pe tine pentru a veni în ajutor. Îi vei scuti de predica despre ce au făcut greșit!