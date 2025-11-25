Horoscop 26 noiembrie 2025. CAPRICORNII își fac prieteni noi

Evită prietenii care te-au iritat în ultima vreme. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 26 noiembrie 2025.

Berbec

Prietenii și familia, deși dragi, pot fi iritanți astăzi. Toți cei din jurul tău par supărați și incapabili să comunice clar. Din fericire, ai un temperament calm. Pentru a evita o explozie bruscă, ar fi o idee bună să eviți casa și tensiunile de acolo. Dacă iei o pauză de la rutina ta obișnuită, este probabil să întâlnești oameni care te vor ajuta să te calmezi.

Taur

Toată nemulțumirea va dispărea astăzi, pe măsură ce vei înfrunta și vei rezolva sistematic toate micile probleme care te-au deranjat. Pragul tău de toleranță este scăzut sau inexistent. Evită prietenii care te-au iritat în ultima vreme. Garderoba ta se îmbunătățește dramatic pe măsură ce arunci toate hainele care nu ți se potrivesc.

Gemeni

Rar ești surprins sau deranjat de ocazionalele eșecuri. Astăzi, însă, ar trebui să abordezi cu fermitate orice proiect pe care îl întreprinzi. Nu este momentul pentru o atitudine relaxată, mai ales când vine vorba de bani. Dacă adopți o abordare sistematică, vei avea dublu beneficiu, conservând atât energia, cât și activele.

Rac

S-ar putea să te întrebi de ce nu se concentrează toată atenția asupra ta. Poate că te simți înșelat și iritabil. Cu cât ești mai enervat, cu atât îi vei îndepărta pe ceilalți în loc să-i atragi spre tine. În loc să te superi sau să te enervezi pentru că atenția nu vine spre tine, alătură-te stării de spirit predominante de happy-go-lucky. Vei constata că întreaga ta zi se va schimba în bine.

Leu

Acesta este un moment culminant pentru tine. Este posibil să simți că multe probleme dificile se apropie de final. S-ar putea să te răzbuni și să te răstești la oameni care nu merită. Acțiunile tale pot face ca problema să fie și mai dificil de rezolvat. Cheia astăzi este să aduci mai mult echilibru în viața ta. Controlează-te și stabilizându-ți sentimentele, poți face față problemelor dificile care apar.

Fecioară

Intră în lumina reflectoarelor acolo unde îți este locul, în loc să lași pe altcineva să ia creditul pentru ceva ce ai făcut tu. Nu te sfii să te lăuzi. De obicei, s-ar putea să te îndepărtezi de persoanele care se comportă astfel, deoarece par superficiale și egocentrice. Dă-ți seama că ești mai sensibil. Fii mândru de cine ești.

Balanță

Astăzi poate fi o zi minunat de productivă pentru tine dacă înveți să faci compromisuri. Dacă insiști să faci lucrurile doar în felul tău, vei întâmpina conflicte emoționale dificile. Dă-ți seama că acestea pot fi evitate cu ușurință dacă îți dai mâna cu partenerul și lucrați împreună pentru un scop comun. Există o mare cantitate de energie aici, așa că nu o irosi pentru ceva nesemnificativ.

Scorpion

Cel mai probabil, astăzi vei fi flămând de atenție. Te vei uita la alții care sunt în centrul atenției și îți vei ajusta aspectul sau atitudinea pentru a fi mai mult ca ei. Ai grijă să nu devii obsedat de atenție. Cheia este să fii tu însuți și fericit, indiferent de cine te privește. O floare nevăzută înflorește la fel de frumos și miroase la fel de dulce.

Săgetător

Aceasta este o zi excelentă pentru a te mândri. Ești în vârful lumii, așa că bucură-te de ea, de familia ta și de oamenii din jurul tău. Ești în prim-plan și nu pierzi niciun moment, indiferent de conversația care bâzâie în jurul tău. Ești capabil să scoți la iveală fapte și date din prima. Nu lăsa pe nimeni să te doboare sau să te scoată din buna dispoziție.

Capricorn

S-ar putea să te simți încordat pentru că cineva apropiat nu ține cont de ceea ce simți. Ai impresia că această persoană este mai mult preocupată de propriile probleme și nu de tine. Între timp, inima ta sensibilă și grijulie este foarte conștientă de toți ceilalți. Îi sprijini pe ceilalți și ești grijuliu. Este timpul să îți rearanjezi prioritățile. Mai întâi ai grijă de tine, apoi de ceilalți.

Vărsător

Acordă-ți mai mult timp pentru a te îngriji de aspectul tău și pentru a te da puțin în spectacol astăzi. Ține-ți umerii pe spate și capul sus. Ar trebui să te simți validat. Treaba ta astăzi este pur și simplu să ridici oamenii cu prezența ta. Acest lucru nu este o sudoare pentru tine. Fericirea este chiar pe aleea ta, așa că distrează-te.

Pești

S-ar putea să fii chemat să găzduiești o adunare în propria casă. La început, acest lucru ar putea să te arunce în panică pentru că nu crezi că locuința ta este suficient de curată. Nu îți face griji. Probabil că este impecabilă. Ești singurul care va observa orice praf, așa că nu-ți face griji.