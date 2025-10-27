Horoscop 28 octombrie 2025. BERBECII așteaptă un telefon important

Timpul tău pare să-ți aparțină. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 28 octombrie 2025.

Berbec

Aștepți de mult timp o scrisoare sau un telefon de la un partener de afaceri sau romantic? Dacă da, probabil că îl vei primi astăzi. Să nu te surprindă dacă este lung! S-ar putea să schimbați vești și informații utile. Te vei simți plin de energie și hotărât odată ce comunicarea va fi finalizată. Ca urmare, obiectivele viitoare ale parteneriatului vor fi definite mai strict.

Taur

În sfârșit, timpul tău pare să-ți aparțină. Probabil că nu ai niciun proiect urgent de finalizat, niciun telefon important de dat și nimeni care să te supravegheze. Acest lucru îți reduce semnificativ nivelul de stres și te ajută să te concentrezi mai bine decât de obicei asupra sarcinilor pe care le ai de îndeplinit. Seara, relaxează-te acasă, comandă mâncare și uită-te la un film.

Gemeni

Relația ta amoroasă pare mai stabilă decât de obicei astăzi. Siguranța te învăluie ca o pătură în timp ce analizezi evenimentele care au dus la acest nou sentiment de angajament. Tu și partenerul tău puteți petrece seara fără să faceți altceva decât să fiți împreună, ceea ce este minunat! Notează-ți această zi în memorie, astfel încât să ți-o poți aminti ori de câte ori nesiguranța te copleșește.

Rac

Persoana specială din viața ta s-ar putea simți puțin geloasă pe prietenii tăi acum. Poate că ai primit o serie de invitații care te implică doar pe tine și pe amicii tăi. Ar putea fi o idee bună să refuzi una în favoarea faptului de a fi cu partenerul tău. Obiectivele și proiectele pot fi blocate temporar, ceea ce este frustrant. Lasă-le să treacă pentru moment.

Leu

Cineva care te așteptai să te sune s-ar putea să nu o facă astăzi, iar acest lucru te-ar putea îngrijora puțin. Nu fi prea timid să ridici receptorul și să suni. Este posibil ca prietenul tău să fi dormit prea mult sau să fi fost prea copleșit de muncă sau de viața de familie. Tu nu ai fost uitat. Dacă telefonezi, persoana respectivă se va bucura, fără îndoială, să primească vești de la tine. După conversație, ieși la o plimbare în cartierul tău.

Fecioară

Te gândești la prietenii și membrii familiei care locuiesc departe și te întrebi ce fac. S-ar putea să te simți puțin nostalgic, tânjind după vremuri demult apuse. Nu te gândi la asta. Sună-ți prietenii. Se vor bucura să audă de tine și te vei simți mai pozitiv în legătură cu ziua. Seara, acordă puțină atenție celor dragi care locuiesc în apropiere.

Balanță

Chestiunile bănești ar putea fi încurcate astăzi. Ar putea exista o întârziere în primirea fondurilor care ți se cuvin, ceea ce s-ar putea dovedi frustrant, dar poate fi îndreptat. Aceasta nu este o zi bună pentru a face investiții, a cumpăra proprietăți sau a solicita un împrumut. Efortul de a face față acestei situații ar putea provoca câteva îndoieli cu privire la abilitățile tale de gestionare a banilor. Nu dispera. Acest lucru este temporar și probabil în afara controlului tău.

Scorpion

Problemele cu prietenii și, posibil, cu un partener romantic din ultimele zile sau două te-ar putea face să te simți neiubit, nesigur și blocat emoțional. Toate semnele indică faptul că aceste sentimente nu sunt corecte. Prietenii tăi nu și-au schimbat atitudinea față de tine. Există încă multă dragoste îndreptată spre tine. Oricare ar fi problemele pe care le-ai avut sunt doar un hop în drum.

Săgetător

S-ar putea să ai răceală sau durere în gât, ceea ce ar putea necesita să îți iei liber de la serviciu. Acest lucru ar putea fi neplăcut, deoarece vă împiedică să ieși și la o întâlnire. Încearcă să îți mențineți mintea ocupată cu activități care nu te obosesc fizic. Și ia vitamina C!

Capricorn

Lipsa de contact cu un prieten apropiat sau un partener romantic te poate face să te simți singur și nesigur, întrebându-te dacă el sau ea te-a uitat sau pur și simplu nu-i mai pasă să fie în preajma te. Aceasta este mai degrabă nesiguranța ta decât ceva bazat pe realitate. Uneori, oamenii sunt ocupați! Dă-i un telefon prietenului tău. Sunt șanse mari ca persoana respectivă să fie foarte bucuroasă să audă de tine.

Vărsător

Responsabilitățile de acasă ar putea să cântărească astăzi și să interfereze cu alte obligații. Acest lucru ar putea provoca unele conflicte interioare, dar ai o viață personală și este important să te ocupi și de aceste lucruri. Tulburările din cercul tău de prieteni te-ar putea distrage și stresa. Fă un efort pentru a echilibra totul și vei reuși să treci peste zi.

Pești

E-mailuri sau apeluri dezamăgitoare ar putea veni în calea ta astăzi. Poate că cineva cu care sperai să faci o vizită nu va putea ajunge, sau poate că un prieten a trebuit să refuze o invitație la o petrecere. Nu lăsa ca acest lucru să îți strice starea de spirit. Lucrurile se întâmplă. Ține-te ocupat cu pregătirile și bucură-te de ziua ta. Nu trece la extrema opusă și nu munci prea mult.