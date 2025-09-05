Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 6 septembrie 2025. LEII primesc informații prețioase

05 sept. 2025, 15:00, HOROSCOP
Nu totul este atât de rău pe cât pare. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 6 septembrie 2025.

Berbec

Ar putea apărea o situație neplăcută. Prima ta reacție ar putea fi să-i protejezi pe cei apropiați de adevăr. Ai putea fi tentat să minți sau cel puțin să eviți să menționezi situația. Nu ceda tentației. Dorința ta de a-i proteja pe cei dragi este de înțeles, dar ar putea cauza probleme. Nu poți proteja oamenii de toate. Majoritatea oamenilor preferă să cunoască adevărul.

Taur

Astăzi, mintea ta ar putea să funcționeze la o viteză de o mie de kilometri pe oră. S-ar putea să fii inundat de idei și informații noi, care ar putea provoca o suprasolicitare mentală. Dacă poți, notează totul. Vei dori să te referi la aceste note mai târziu. Ar fi recomandabil să ieși la o plimbare sau să faci alt tip de exercițiu fizic. Această suprasolicitare intelectuală ar putea produce un exces de energie nervoasă, pe care va trebui să o consumi.

Gemeni

Îngrijorările legate de situația unui iubit sau a unui prieten apropiat care pare deprimat te-ar putea chinui astăzi, dar s-ar putea să eziti să iei legătura cu această persoană și să o întrebi ce s-a întâmplat, pentru că nu vrei să te amesteci. Cu toate acestea, ar trebui să o faci. Nu totul este atât de rău pe cât pare, iar grija ta va fi apreciată. În seara aceasta, odihnește-te, pentru că ai nevoie. Ai muncit mult prea mult.

Rac

Vei merge la o petrecere și vei fi foarte încântat de atmoseră. Mergi împreună cu partenerul de viață și vă veți distra cum nu ați mai făcut-o de mult timp. În plus, îți vei face și prieteni noi. Relaxează-te și distrează-te!

Leu

Unele persoane mai în vârstă, poate părinții tăi, te-ar putea suna. Ar putea fi o vizită mai degrabă liniștită, cu o conversație mai mult ocazională decât intensă și va fi plăcută. Mai târziu, ai putea lua legătura cu colegii tăi de muncă pentru a-i felicita pentru o reușită.

Fecioară

Te așteptai să te sune cineva, dar ar putea să nu o facă astăzi, iar acest lucru te-ar putea îngrijora puțin. Nu fiți prea timid să ridicați telefonul și să sunați. Este posibil ca prietenul tău să fi dormit prea mult sau să fi fost prea copleșit de muncă sau de viața de familie. Nu ai fost uitat. Dacă telefonați, această persoană se va bucura, fără îndoială, să vă audă.

Balanță

Grijile legate de bani ar putea fi în mintea ta. Un cec pe care îl așteptați s-ar putea să nu fi sosit. Poate că un proiect de care v-ați ocupat durează mai mult decât ați crezut și astfel fondurile așteptate întârzie. Este întârziat, nu anulat cu totul. Aveți răbdare și nu mai pierdeți timp cu îngrijorarea!

Scorpion

Vrei să ieși cu prietenii, însă ai mult de muncă și nu știi cum să gestionezi situația. Nu dispera, totuși. Încă te poți distra așa cum ai planificat. Fă ce ai de făcut cu seriozitate. Apoi, s-ar putea să poți să faci și ceea ce îți doreai.

Săgetător

Un obiectiv profesional pe care sperai să-l atingi poate părea nesigur acum. S-ar putea să te întrebi dacă munca ta a fost în zadar. Nu vă gândiți în acest fel. Se întâmplă multe lucruri în spatele scenei de care încă nu ești conștient. Când vei auzi despre aceste evoluții, vei ști că ești încă în cursă. Nu vă irosiți întreaga zi gândindu-vă la muncă. Încercați să vă relaxați. Mâine s-ar putea ca totul să se rezolve.

Capricorn

Petreceți mult timp lucrând la ceva ce ați vrea să iasă bine. Ar putea fi mai confuz decât de obicei astăzi. S-ar putea să dai peste un concept nou care nu prea are sens pentru tine. Nu pierdeți timpul gândindu-vă dacă este bine sau nu. Gândește-te la altceva. Aveți răbdare.

Vărsător

Te-ai trezit în această dimineață cu o vagă amintire a unui vis. Nu va fi de niciun folos să încerci să-l scoți la suprafață. Poate că nu poți să îți amintești totul, caz în care ar trebui să încerci să analizezi puținul pe care ți-l amintești. Nu lăsa să te înnebunească. Este doar un vis, până la urmă.

Pești

Chestiunile juridice ar putea fi în mintea ta astăzi. Poate că nesiguranța ta aruncă în aer o anumită dificultate peste măsură. Trebuie să privești întreaga situație cu mai multă obiectivitate. Dacă poți găsi pe cineva în cunoștință de cauză, roagă-l să te pună la curent cu faptele. Vei fi ușurat să afli că ai făcut munți din mușuroaie. Deocamdată, încearcă să te relaxezi și să te destinzi puțin.

