Coaliția saudită a lansat un atac asupra unui port din Yemen din cauza unui transport suspect de armament

Coaliția condusă de Arabia Saudită a anunțat că a lansat o operațiune militară limitată asupra portului Mukalla din Yemen, susținând că nave neautorizate au transportat arme destinate Consiliului de Tranziție Sudic. Lovitura vine pe fondul tensiunilor tot mai accentuate dintre facțiunile implicate în conflictul yemenit, relatează Aljazeera.

Nave f ără autorizație și armament descărcat în port

Potrivit Agenției Oficiale de Presă Saudite (SPA), forțele aeriene ale coaliției au desfășurat marți dimineață un atac țintit asupra armelor și vehiculelor de luptă care ar fi fost descărcate recent în portul Mukalla. Purtătorul de cuvânt al coaliției, Turki al-Malki, a declarat că două nave au intrat în port sâmbătă și duminică fără acordul coaliției, și-au oprit sistemele de urmărire și au descărcat cantități mari de echipamente militare.

„Având în vedere pericolul și escaladarea reprezentate de aceste arme, forțele aeriene ale coaliției au desfășurat în această dimineață o operațiune militară limitată, vizând arme și vehicule de luptă care fuseseră descărcate de pe cele două nave în portul al-Mukalla”, a transmis SPA.

Două surse citate de Reuters au precizat că lovitura a vizat în mod specific docul unde fusese descărcată marfa. Coaliția a susținut că nu au existat victime sau pagube colaterale și a subliniat că operațiunea a fost realizată cu respectarea dreptului internațional umanitar.

Atacul are loc la câteva zile după ce coaliția a avertizat Consiliul de Tranziție Sudic să nu inițieze acțiuni militare în provincia Hadramout. După lovitura aeriană, șeful Consiliului Prezidențial al Yemenului, Rashad al-Alimi, susținut de Arabia Saudită, a declarat că toate forțele Emiratelor Arabe Unite trebuie să părăsească Yemenul în termen de 24 de ore.

În acest context tensionat, ministrul saudit al apărării, Khalid bin Salman Al Saud, a transmis pe platforma X că trupele STC ar trebui să „predea pașnic” controlul asupra a două guvernorate regionale către guvernul yemenit. La rândul său, secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a cerut „reținere și diplomație continuă, cu scopul de a ajunge la o soluție durabilă”.

Consiliul de Tranziție Sudic a făcut parte inițial din coaliția care a intervenit în Yemen în 2015 împotriva rebelilor houthi, însă ulterior a urmărit autoguvernarea sudului. Deși un acord de împărțire a puterii, susținut de Arabia Saudită, i-a permis să controleze teritorii extinse din sud din 2022, evoluțiile recente indică o nouă etapă de instabilitate într-un Yemen deja profund divizat.

RECOMANDAREA AUTORULUI