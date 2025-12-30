Prima pagină » Știri externe » Coaliția saudită a lansat un atac asupra unui port din Yemen din cauza unui transport suspect de armament

Coaliția saudită a lansat un atac asupra unui port din Yemen din cauza unui transport suspect de armament

30 dec. 2025, 09:36, Știri externe
Coaliția saudită a lansat un atac asupra unui port din Yemen din cauza unui transport suspect de armament

Coaliția condusă de Arabia Saudită a anunțat că a lansat o operațiune militară limitată asupra portului Mukalla din Yemen, susținând că nave neautorizate au transportat arme destinate Consiliului de Tranziție Sudic. Lovitura vine pe fondul tensiunilor tot mai accentuate dintre facțiunile implicate în conflictul yemenit, relatează Aljazeera.

Nave fără autorizație și armament descărcat în port

Potrivit Agenției Oficiale de Presă Saudite (SPA), forțele aeriene ale coaliției au desfășurat marți dimineață un atac țintit asupra armelor și vehiculelor de luptă care ar fi fost descărcate recent în portul Mukalla. Purtătorul de cuvânt al coaliției, Turki al-Malki, a declarat că două nave au intrat în port sâmbătă și duminică fără acordul coaliției, și-au oprit sistemele de urmărire și au descărcat cantități mari de echipamente militare.

Având în vedere pericolul și escaladarea reprezentate de aceste arme, forțele aeriene ale coaliției au desfășurat în această dimineață o operațiune militară limitată, vizând arme și vehicule de luptă care fuseseră descărcate de pe cele două nave în portul al-Mukalla”, a transmis SPA.

Două surse citate de Reuters au precizat că lovitura a vizat în mod specific docul unde fusese descărcată marfa. Coaliția a susținut că nu au existat victime sau pagube colaterale și a subliniat că operațiunea a fost realizată cu respectarea dreptului internațional umanitar.

Atacul are loc la câteva zile după ce coaliția a avertizat Consiliul de Tranziție Sudic să nu inițieze acțiuni militare în provincia Hadramout. După lovitura aeriană, șeful Consiliului Prezidențial al Yemenului, Rashad al-Alimi, susținut de Arabia Saudită, a declarat că toate forțele Emiratelor Arabe Unite trebuie să părăsească Yemenul în termen de 24 de ore.

În acest context tensionat, ministrul saudit al apărării, Khalid bin Salman Al Saud, a transmis pe platforma X că trupele STC ar trebui să „predea pașnic” controlul asupra a două guvernorate regionale către guvernul yemenit. La rândul său, secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a cerut „reținere și diplomație continuă, cu scopul de a ajunge la o soluție durabilă”.

Consiliul de Tranziție Sudic a făcut parte inițial din coaliția care a intervenit în Yemen în 2015 împotriva rebelilor houthi, însă ulterior a urmărit autoguvernarea sudului. Deși un acord de împărțire a puterii, susținut de Arabia Saudită, i-a permis să controleze teritorii extinse din sud din 2022, evoluțiile recente indică o nouă etapă de instabilitate într-un Yemen deja profund divizat.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Mocnește o nouă criză în Orientul Mijlociu. Unde se află „punctul zero” și ce ar însemna o „escaladare în cascadă”

Conflictul din Yemen, contactele cu Houthi și AVANTAJELE „vânate” de Rusia. Negociatorul lui Putin, un traficant de arme condamnat în SUA

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS China îndeamnă Rusia și Ucraina să dea dovadă de reţinere în criza privind atacul asupra casei lui Putin. Speranțele de pace, îngreunate
10:41
China îndeamnă Rusia și Ucraina să dea dovadă de reţinere în criza privind atacul asupra casei lui Putin. Speranțele de pace, îngreunate
CONTROVERSĂ Președintele israelian neagă că ar fi discutat cu Trump despre grațierea lui Benjamin Netanyahu. Ce afirmații a făcut republicanul
09:42
Președintele israelian neagă că ar fi discutat cu Trump despre grațierea lui Benjamin Netanyahu. Ce afirmații a făcut republicanul
EXTERNE Prima femeie prim-ministru al Bangladeshului a murit la vârsta de 80 de ani
07:31
Prima femeie prim-ministru al Bangladeshului a murit la vârsta de 80 de ani
FLASH NEWS Medvedev îl amenință pe Zelenski după ce Kievul ar fi încercat să-l ucidă pe Putin: „Va trebui să se ascundă pentru tot restul vieții lui”
23:53
Medvedev îl amenință pe Zelenski după ce Kievul ar fi încercat să-l ucidă pe Putin: „Va trebui să se ascundă pentru tot restul vieții lui”
SCANDAL Grupare infracțională în Parlamentul Ucrainei. Procurorii acuză mai mulți deputați de „mită contra voturi”. La ce sumă a ajuns un „vot corupt” în Kiev
23:41
Grupare infracțională în Parlamentul Ucrainei. Procurorii acuză mai mulți deputați de „mită contra voturi”. La ce sumă a ajuns un „vot corupt” în Kiev
Mediafax
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două zodii
Digi24
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor plăti la sfârșitul anului viitor: „Avem alte priorități”
Cancan.ro
BREAKING despre Dan Petrescu! Din păcate, e adevărat
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani. Imaginile de pe plaja din Maldive sunt spectaculoase
Adevarul
Raport cutremurător: zeci de soldați moldoveni bătuți crunt în cazarme, unii au ajuns la spital cu traumatisme grave și fracturi severe
Mediafax
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Cancan.ro
Imaginile apărute după moartea contabilei din Sibiu dau peste cap ancheta. Femeia suspectată că și-a ucis mama pentru avere ochise deja o altă moștenire
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Modelul Dacia care i-a cucerit pe olandezi. THE BEST în categoria „Value for money”
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Pot animalele să prezică vremea?

Cele mai noi