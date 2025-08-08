Horoscop 9 august 2025. TAURII depășesc toate obstacolele

Controlează-ți impulsul de a trece cu viteză peste treburile tale. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 9 august 2025.

Berbec

Un eveniment mult așteptat, poate o nuntă sau un botez, te-ar putea emoționa până la lacrimi. Deoarece ești în mod natural o persoană căreia nu îi place să își arate sentimentele, s-ar putea să ai nevoie să fii singur până când îți trece nevoia de a plânge. Aceasta ar trebui să fie o zi foarte fericită și pentru tine, iar mulțumirea ta ar putea părea aproape prea bună pentru a fi adevărată. Chiar dacă nu ai putut să participi în persoană, este real. Relaxează-te și bucură-te de ea.

Taur

Un vis intens, emoțional, te-ar putea mișca atât de puternic, încât să te trezești cu sentimentul ciudat că visul a fost real. Notează-l. Poate că este adevărat. Eforturile de a depăși obstacolele și de a avansa în afaceri ar putea în sfârșit să dea roade. Ai putea umbla amețit întrebându-te dacă s-a întâmplat. S-a întâmplat. Profită din plin de asta și nu-ți fie teamă să-ți arăți sentimentele.

Gemeni

Discuțiile cu partenerul tău te-ar putea emoționa până la lacrimi. Ați depășit orice dificultăți și probabil ați ajuns la o nouă înțelegere. Orice relație sau prietenie începută sau avansată acum arată promisiunea de a fi puternică și de durată. Înclinația ta de bază va fi să îți controlezi sentimentele, dar nu îți fie teamă să le arăți. Este în regulă în astfel de momente.

Rac

Astăzi s-ar putea să simți nevoia să faci multe lucrări în jurul casei tale. Poate că aștepți viitori vizitatori sau pur și simplu vrei să aranjezi locul pentru tine. S-ar putea să fie nevoie să nu încerci să faci totul deodată. S-ar putea să întâmpini dificultăți care necesită ajutorul altor persoane care s-ar putea să nu fie disponibile. Controlează-ți impulsul de a trece cu viteză peste treburile tale.

Leu

S-ar putea să existe o luptă între vechi și nou în lumea ta astăzi. O perspectivă rezervată și de modă veche are o puternică influență asupra sentimentului predominant. Acest sentiment probabil că te va lovi direct în față, pe măsură ce înclini spre o abordare neconvențională și mai revoluționară a vieții. Vezi ce fel de lecții din trecut poți învăța din trecut în timp ce îți construiești viitorul.

Fecioară

Oamenii pot părea un pic încăpățânați astăzi. Puterea ta de adaptare ar putea fi pusă la încercare. Este posibil ca oamenii din jurul tău să apeleze la natura ta tandră și simpatică. Oferă o ureche grijulie și un umăr puternic pe care ceilalți să plângă. Păstrează lucrurile la un nivel scăzut și stabil. Cu cât ești mai ancorat în pământ, cu atât mai ușor te vei înțelege cu energia de astăzi.

Balanță

Astăzi, când urci pe scări, fă câte o treaptă pe rând. Dacă sari scările din două în două ar putea avea ca rezultat faptul că vei cădea înapoi la bază. Încercarea de a grăbi lucrurile astăzi va lăsa găuri în proiectele tale. Finalizează complet lucrările asigurându-te că fiecare pas este îngrijit temeinic. Nu ignora detaliile.

Scorpion

Astăzi este o zi extraordinară pentru a face pasul cel mare sau pentru a face o investiție. Norocul și prosperitatea sunt în favoarea ta și ai ocazia de a lua niște decizii financiare foarte profitabile. Intuiția ta este în concordanță cu ceea ce trebuie să faci. Fă cea mai bună afacere posibilă și asigură un viitor corect și sigur pentru tine și pentru investiția ta.

Săgetător

Cheia succesului în ziua de azi este să păstrezi un aer de stabilitate. Dacă ceilalți te văd prea volubil și prea ieșit din comun, vor ezita să îți acorde încrederea lor. Asigură-te că faci acele lucruri care îți stau în putere și care te vor ajuta să îți sporești influența. Vei avea nevoie de acest sprijin din partea celorlalți mai târziu. Asigură-ți o bază solidă pe care să construiești.

Capricorn

Astăzi este o zi foarte expansivă pentru tine. Emoțiile tale te pot conduce în situații favorabile cu ceilalți. Ritmul zilei poate părea un pic lent, dar acest lucru poate fi folosit în avantajul tău. Examinează fiecare detaliu cu atenție și încearcă să nu lași nicio piesă din ecuație neexplorată. Ar trebui să te bucuri de o stare de spirit stabilă și grijulie, care radiază și îi atrage pe ceilalți spre tine.

Vărsător

S-ar putea să simți că te lovești de un zid de cărămidă. Emoțiile tale sunt puțin înăbușite și s-ar putea să te simți mai încăpățânat decât de obicei. Există o forță mare și benefică de care te poți folosi astăzi, atâta timp cât îți păstrezi intuiția deschisă. Cu cât o cauți mai puțin, cu atât este mai probabil să vină la tine. Este posibil ca ceva să te stimuleze să acționezi.

Pești

Zâmbește lumii astăzi. Fii recunoscător pentru lucrurile pe care le ai și pentru oamenii din jurul tău. Amplifică sentimentul confortabil și cald din interior și răspândește această iubire celorlalți. Aceasta este o perioadă foarte expansivă pentru tine, în care poți realiza destul de multe lucruri dacă îți propui acest lucru. Radiază-ți adevărata natură prin fiecare celulă din corpul tău și privește cum oportunitățile îți ies în cale.