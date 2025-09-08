Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 9 septembrie 2025. SCORPIONII trec printr-o perioadă stresantă

08 sept. 2025, 15:00, HOROSCOP
Schimbarea plutește în aer. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 9 septembrie 2025.

Berbec

Există cu siguranță un dezavantaj în a fi proprietar de casă! Oricât de mult ți-ar plăcea proiectele, bucuria este temperată când treburile casnice nu se termină niciodată. Deși casa ta este solidă din punct de vedere structural, ar putea avea nevoie de câteva îmbunătățiri cosmetice. Încearcă să adaugi plante și flori în interior. În exterior, câteva ghivece amplasate strategic pot acționa ca puncte focale atractive. Poți face diferența cu puțin efort și cheltuieli minime.

Taur

Paharul poate părea pe jumătate gol, dar numai la prima vedere. Continuă să te uiți la el sau poate schimbi modul în care îl privești și vei vedea că este de fapt pe jumătate plin. Este posibil să te simți frustrat. Este posibil ca computerele să nu funcționeze sau comunicarea să fie împiedicată într-un fel. Nu te stresa. Consideră acest moment ca fiind unul ideal pentru relaxare, deoarece oricum nu poți lucra.

Gemeni

Astăzi ai multe probleme personale și financiare de rezolvat. S-ar putea să primești vești de la banca ta sau să vezi cifre alarmante pe chitanța de la bancomat. Nu te supăra. În cele din urmă, aceste probleme se vor rezolva în favoarea ta. În ceea ce privește problemele personale, s-ar putea să afli informații noi despre cineva pe care credeai că îl cunoști bine. O relație pe care o considerai odată strânsă s-ar putea să nu mai fie așa.

Rac

O maree în creștere ridică toate bărcile. Când cineva apropiat are parte de un câștig neașteptat sau de noroc deosebit, efectul de undă ajunge și la tine. Schimbarea plutește în aer. Deși tot ce se întâmplă este pozitiv, uneori ai senzația că lucrurile se întâmplă prea repede. Te simți puțin dezechilibrat, având puțin sau deloc timp să te adaptezi. Chiar și câștigurile neașteptate necesită o perioadă de acomodare. Acordă-ți timp să te adaptezi la noile circumstanțe.

Leu

Nu te mai ascunde în spatele barierei tale intelectuale. Jocurile nu te vor duce nicăieri. Adevărata putere este să te ridici în picioare și să demonstrezi că poți spune ceea ce simți în orice situație, mai ales în ceea ce privește o persoană dragă apropiată. Dacă simți nevoia să spui ceva, spune-o. Nu aștepta ca situația să escaladeze până la o ceartă nesănătoasă înainte de a-ți exprima în sfârșit sentimentele.

Fecioară

Nu mai încerca să simți emoțiile celorlalți și concentrează-te pe ale tale. A fi empatic este cu siguranță lăudabil, dar la un moment dat trebuie să dai piept cu muzica și să te uiți în oglindă. Fă o distincție clară între nevoile tale și cele ale celorlalți. Exprimă-ți sentimentele. Cere ajutor dacă ai nevoie de el. Ceilalți oameni nu sunt cititori de gânduri. Probabil că habar nu au ce simți.

Balanță

Poate părea că niciuna dintre cele două părți ale patului nu este cea potrivită pentru a te trezi astăzi. Singura soluție poate fi să te întorci în țara viselor, dacă poți. Dacă nu poți, concentrează-te pe inima ta, pentru că încearcă să îți spună că are nevoie de atenție. Emoțiile pot fi la cote înalte, așa că ai grijă cum te tratezi pe tine și pe ceilalți.

Scorpion

S-ar putea să simți că ești trădat de o persoană iubită astăzi. Poate că vorbele tale sunt folosite împotriva ta în așa fel încât să te facă să arăți ca tipul cel rău. Când vine vorba de a face o replică în numele tău, lasă cealaltă persoană să știe că o confrunți cu privire la comportamentul său.

Săgetător

S-ar putea să spui un lucru într-un minut și opusul în următorul. De cele mai multe ori sari de la o problemă la alta fără probleme, dar astăzi probabil că oamenii îți vor cere socoteală. Gândește-te la ceea ce vrei să spui înainte de a o spune. Nu-ți spune toate gândurile cu voce tare pentru ca ceilalți să te poată auzi. Procesul tău continuu de gândire ar putea fi confundat cu analiza ta finală. Ar putea apărea confuzia.

Capricorn

Tensiunea din aer ar putea fi ceea ce ai nevoie pentru a deveni mai conștient de problemele subconștiente care îți afectează comportamentul. Sunt multe lucruri pe care trebuie să ți le scoți din piept. Cu cât poți fi mai sincer în legătură cu durerea pe care oamenii ți-au provocat-o, cu atât mai multă iubire va curge în viitor. Deschide canalele de comunicare.

Vărsător

Nu mai fi un tolerant pentru cineva la care ții. Este posibil să lași pe cineva să continue un comportament de dependență periculos doar pentru că vrei să eviți o confruntare. Realizează că acest comportament nu face bine nici unuia dintre voi. Cu cât continui să perpetuezi minciuna, cu atât mai mult va afecta toate părțile implicate. Fii deschis și sincer cu îngrijorările tale.

Pești

Este posibil să ai unele probleme cu mâncarea. Poate că sentimentul tău de prețuire de sine nu este la cel mai înalt nivel, iar tu încerci să compensezi acest lucru sabotându-ți relația cu corpul tău. Mâncarea este hrană sănătoasă de care ai nevoie pentru a supraviețui. Corpul tău merită respect, iar tu trebuie să-i oferi combustibilul adecvat de care are nevoie pentru a fi sănătos.

