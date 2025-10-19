Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop karmic pentru săptămâna 20-26 octombrie 2025. Două zodii vor trece prin momente grele, însă patru sunt binecuvântate cu daruri nesperate

19 oct. 2025, 18:44, HOROSCOP
Horoscopul karmic pentru săptămâna 20-26 octombrie 2025 aduce în prim-plan lecțiile profunde ale destinului. Urmează o perioadă în care Universul testează echilibrul interior, intențiile sincere și capacitatea fiecărei zodii de a învăța din greșelile din trecut.

Berbec

Berbecii trec printr-o săptămână de reparații karmice. O persoană din trecut revine pentru a închide un capitol nerezolvat, iar Universul le cere să ierte, chiar dacă nu au primit scuzele dorite. Dacă o fac, atrag liniștea interioară și succesul într-un nou început profesional.

Taur

Taurii învață lecția răbdării. Graba și impulsivitatea pot duce la conflicte sau decizii regretabile. Karma le cere să asculte mai mult și să reacționeze mai puțin. Spre finalul săptămânii, apare o oportunitate financiară care le răsplătește înțelepciunea.

Gemeni

Gemenii simt nevoia să se desprindă de un cerc vicios. Pot fi tentați să repete o greșeală sentimentală, dar dacă aleg luciditatea în locul emoțiilor, se eliberează karmic. Un secret iese la lumină și îi ajută să vadă adevărul cu alți ochi.

Rac

Racii trec printr-o curățare emoțională profundă. Este momentul să se desprindă de frici și atașamente vechi. Cineva din familie are nevoie de sprijin, iar ajutorul oferit din inimă le aduce o binecuvântare karmică neașteptată.

Leu

Pentru Lei, Universul deschide ușa recunoașterii. Tot efortul depus în ultimele luni începe să fie răsplătit. Lecția karmică: modestia. Cu cât rămân mai modești în fața succesului, cu atât vor atrage mai mult sprijin și protecție divină.

Fecioară

Fecioarele se confruntă cu o decizie importantă legată de carieră. Karma le îndeamnă să nu mai accepte compromisuri care le sufocă sufletul. O alegere curajoasă le va deschide o etapă nouă, mai echilibrată și mai prosperă.

Balanță

Pentru Balanțe, săptămâna aduce o lecție de iubire necondiționată. Pot simți că dau mai mult decât primesc, dar acesta este un test karmic al altruismului. În weekend, Universul le răsplătește cu o veste frumoasă sau o împăcare mult așteptată.

Scorpion

Scorpionii au parte de o transformare karmică majoră. Ceva se încheie brusc — un contract, o relație sau o colaborare — dar în locul acelui gol se deschide o ușă mult mai potrivită cu energia lor actuală. Este timpul renașterii.

Săgetător

Săgetătorii primesc o lecție despre sinceritate. Adevărul pe care l-au ascuns sau l-au ignorat iese acum la suprafață. Karma le oferă șansa să repare totul printr-un gest curajos. Sfârșitul săptămânii aduce liniște și claritate.

Capricorn

Pentru Capricorni, karma vine prin muncă și responsabilitate. Un proiect vechi se reia sau se finalizează cu succes, aducându-le recunoaștere și stabilitate. Lecția lor este să învețe să se bucure de prezent și să nu mai trăiască doar pentru rezultate.

Vărsător

Vărsătorii pot simți o presiune emoțională intensă. Se confruntă cu amintiri dureroase sau cu regrete. Dacă aleg să se împace cu trecutul, eliberarea va fi totală. Finalul săptămânii le aduce o surpriză plăcută în dragoste sau o întâlnire karmică.

Pești

Peștii primesc o lecție despre credință și încredere. Pot trece printr-un moment de confuzie sau de îndoială, dar Universul le trimite semne clare că sunt pe drumul corect. Tot ce trebuie să facă este să aibă răbdare și să nu se mai lase conduși de teamă.

