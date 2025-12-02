Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop. Luna plină din 4 decembrie ne împinge spre decizii curajoase și schimbări pe care le-am tot amânat

Horoscop. Luna plină din 4 decembrie ne împinge spre decizii curajoase și schimbări pe care le-am tot amânat

02 dec. 2025, 11:45, HOROSCOP
Horoscop. Luna plină din 4 decembrie ne împinge spre decizii curajoase și schimbări pe care le-am tot amânat

Finalul de an vine cu o energie aparte, iar Luna Plină din 4 decembrie 2025 ne împinge spre decizii curajoase și schimbări pe care le-am tot amânat. Este momentul în care fiecare zodie poate vedea mai clar ce are de lăsat în urmă și ce direcție vrea să urmeze în 2026. 

Recomandarea video

Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Cancan.ro
💣 în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut să-l bată pe filologul Papahagi. Primar: „Vorbește de rău episcopii și patriarhul”
Mediafax
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
Click
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ar trebui să fie instalat un sistem etilotest automat în mașini? Ce spun șoferii
Descopera.ro
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un circuit cerebral ascuns care rescrie vederea
EXTERNE Scandal în Rada de la Kiev. Opoziţia ucraineană boicotează sesiunea parlamentului și cere demisia Guvernului
13:26
Scandal în Rada de la Kiev. Opoziţia ucraineană boicotează sesiunea parlamentului și cere demisia Guvernului
EXTERNE Canada devine prima țară non-UE care aderă la programul SAFE. Canadienii pot cere împrumuturi pentru a cumpăra drone, rachete și muniție
13:14
Canada devine prima țară non-UE care aderă la programul SAFE. Canadienii pot cere împrumuturi pentru a cumpăra drone, rachete și muniție
ECONOMIE România în cărți pentru o nouă mare fabrică auto. Gigantul din China caută o țară europeană pentru a produce 300.000 de mașini anual
13:14
România în cărți pentru o nouă mare fabrică auto. Gigantul din China caută o țară europeană pentru a produce 300.000 de mașini anual
FLASH NEWS Claudiu Năsui demontează bilanțul lui Bolojan despre colectarea TVA-ului: „Dacă corectăm cu inflația suntem tot pe acolo, ba chiar sub anul trecut”
13:01
Claudiu Năsui demontează bilanțul lui Bolojan despre colectarea TVA-ului: „Dacă corectăm cu inflația suntem tot pe acolo, ba chiar sub anul trecut”
ULTIMA ORĂ Bolojan respinge cele 42 de amendamente la pensiile speciale ale magistraților. Premierul își asumă răspunderea în Parlament pe pachetul de pensii
12:54
Bolojan respinge cele 42 de amendamente la pensiile speciale ale magistraților. Premierul își asumă răspunderea în Parlament pe pachetul de pensii
DECIZIE Guvernul poate pune sub supraveghere companiile Lukoil din România, după sancțiunile SUA. Statul va decide singur când intervine
12:54
Guvernul poate pune sub supraveghere companiile Lukoil din România, după sancțiunile SUA. Statul va decide singur când intervine

Cele mai noi