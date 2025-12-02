Horoscop. Luna plină din 4 decembrie ne împinge spre decizii curajoase și schimbări pe care le-am tot amânat

Luna decembrie aduce o perioadă plină de energie, optimism și noi oportunități pentru fiecare semn zodiacal. Luna începe în sezonul Săgetătorului. Evenimentele astrale cheie, precum Luna Plină în Gemeni pe 4 decembrie și Luna Nouă în Săgetător pe 19 decembrie, creează momente ideale pentru socializare, călătorii și întâlniri cu oameni noi.

Berbec

Mai multe aventuri și povești noi încep la începutul lunii, odată cu sezonul Săgetătorului, care te învață valoarea prieteniei, disciplinei și curajului. Lucrurile devin interesante în timpul Lunii Pline în Gemeni, pe data de 4, aducându-ți în atenție prietenii și cercurile sociale. Mercur intră în Săgetător pe data de 11 decembrie, făcând mai ușoară munca în sectorul profesional sau academic. S-ar putea să simți o dorință crescută de a călători, fie în țară, fie în străinătate.

Taur

Profită de Luna Plină din Gemeni din data de 4 pentru a te răsfăța, ceea ce te va ajuta să-ți reîncarci bateriile. Pe data de 10 decembrie, Neptun intră în mișcare directă, ceea ce te ajută să vezi persoanele din jurul tău așa cum sunt ele cu adevărat. Mercur în Săgetător, începând cu data de 11 decembrie, și Luna Nouă din 19 decembrie luminează, de asemenea, această parte a hărții tale. Pentru cei care sunt într-o relație, acest lucru te-ar putea face mai conștient de resursele comune pe care le ai cu partenerul tău. Dezvoltarea unui plan de economii va fi în mintea ta, deoarece te vei concentra pe creștere.

Gemeni

Ești vedeta spectacolului cu Luna Plină pe data de 4, care servește ca o recapitulare a tot ceea ce ai realizat în ultimele șase luni. Te ridici la un nivel superior, iar această energie îți arată de ce ești capabil atunci când Saturn intră din nou în Berbec în februarie 2026. Mercur intră în Săgetător pe data de 11, urmat de Luna Nouă pe data de 19. Această energie aduce o nouă viață sectorului tău de parteneriate. Așteaptă-te la îmbunătățiri și o mai bună comunicare acum că Mercur este direct, mai ales cu Venus, planeta iubirii, care se află și ea în acest semn pentru încă câteva zile. Fii dispus să te împaci și să acorzi prioritate nevoilor celorlalți dacă ai fost puțin egoist.

Rac

Luna decembrie aduce multă iubire și productivitate, pe măsură ce ne pregătim să intrăm în sezonul Capricornului. Luna Plină din data de 4 îți arată că va trebui să-ți acorzi timp pentru a te concentra asupra nevoilor tale și pentru a te distra. Neptun intră în mișcare directă pe data de 10, un moment potrivit pentru a-ți revizui proiectele personale în curs. Mercur intră în Săgetător pe data de 11, stimulându-ți ideile și ajutându-te să vii cu concepte mai interesante. Luna Nouă în Săgetător pe data de 19 este momentul perfect pentru a începe să pui bazele obiectivelor tale.

Leu

Pregătește-te pentru conexiuni interesante odată cu Luna Plină în Gemeni din data de 4. Îți va fi mult mai ușor să cunoști oameni noi, deoarece te vei simți complet în elementul tău. Mercur intră în Săgetător pe data de 11, un tranzit flirtant și incitant care îți deschide inima către noi experiențe și te ajută să dezvolți mai multă încredere în partenerul tău romantic. Pentru cei care sunt singuri, Luna Nouă în Săgetător din data de 19 vă ajută să cunoașteți oameni noi.

Fecioară

Luna Plină în Gemeni din data de 4 scoate la lumină ceea ce dorești să creezi și să construiești în sectorul carierei tale. Este un moment potrivit pentru a reveni pe drumul cel bun, mai ales dacă în ultimele șase luni ai evitat să aduci ordine în această parte a hărții tale. Neptun intră în mișcare directă în casa relațiilor tale pe data de 10, permițându-ți să-ți vezi prietenii sau partenerii romantici fără ochelari roz. Poartă conversațiile pe care le-ai evitat, astfel încât să-ți poți consolida relațiile.

Balanță

Revenirea la normal va fi mult mai ușoară odată cu Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie, o energie puternică pentru creșterea și dezvoltarea personală. Mercur intră din nou în Săgetător pe 11 decembrie, scoțând la iveală dinamica pe care o ai cu prietenii sau colegii. Marte intră în Capricorn pe 15, conectându-te cu familia. Luna Nouă în Săgetător pe data de 19 este un tranzit plăcut, deoarece se întâlnește cu Venus în acest semn, aducând o perioadă de calm și armonie. Legăturile pe care le ai cu prietenii tăi vor fi semnificative în acest moment, deoarece Luna Nouă te ajută să îi apreciezi mai mult. Soarele și Venus intră în semnul Capricornului pe 21 și 24, aducând idei creative noi în sectorul casei tale, o perioadă potrivită pentru petreceri sau pentru organizarea mai multor seri de film cu persoanele dragi.

Scorpion

Neptun staționând direct pe data de 10 te face să te simți nostalgic, deoarece relațiile tale din trecut ar putea să-ți vină în minte. Protejarea limitelor tale va fi esențială pe măsură ce încerci să dezvolți mai multă încredere în ceilalți. Pe data de 11, Mercur intră în Săgetător, schimbându-ți prioritatea către obiectivele financiare. Te vei simți mai inspirat să muncești din greu pentru banii tăi. Acesta ar putea fi, de asemenea, un moment potrivit pentru a cerceta mai mult și a învăța noi modalități de a economisi.

Săgetător

Luna Plină în Gemeni îți influențează sectorul relațiilor pe 4 decembrie, făcând mult mai ușoară încheierea capitolelor din relațiile trecute.Mercur intră în Săgetător pe 11, iar Marte intră în Capricorn pe 15. Încetinește ritmul, folosește un planificator și acordă-ți timp pentru orice sarcină rămasă în suspensie, pentru a preveni epuizarea.

Capricorn

Marte intră în semnul tău pe 15 decembrie, o perioadă excelentă, deoarece Marte prosperă în semnul tău.În timpul Lunii Pline în Gemeni, pe 4 decembrie, ești mai deschis să primești sprijinul celorlalți. Neptun intră în mișcare directă în Pești pe 10 decembrie, arătându-ți cum au evoluat comunicarea și exprimarea de sine în ultimii ani. Te simți mai creativ și mai imaginativ? Gândurile tale sunt mai dispersate sau mai structurate? Neptun va intra în Berbec în anul următor, ceea ce ne va aduce oportunități pentru noi povești în viitor. De asemenea, poți experimenta mai multă armonie acum, deoarece această energie te ajută să lucrezi eficient și ca membru al unei echipe, deoarece Neptun te face mai empatic.

Vărsător

Decembrie este o lună de odihnă și recalibrare. Cu toate acestea, vor exista și momente de distracție și entuziasm, mai ales cu Luna Plină în Gemeni din data de 4, care îți revitalizează sectorul relațiilor. Sărbătorește, concentrează-te pe ceea ce îți aduce bucurie și redescoperă-ți talentele artistice.Când Neptun intră în mișcare directă pe data de 10, te simți mult mai conectat cu lumea viselor. De asemenea, te-ai putea simți mult mai intuitiv în această perioadă.

Pești

Luna Plină în Gemeni din data de 4 reprezintă un alt capitol care se încheie înainte ca Saturn sa treacă definitiv într-un nou semn anul viitor. Neptun intră în mișcare directă în semnul vostru pe data de 10, ceea ce vă va impiedica să vă îndoiți de voi înșivă. Cu toate acestea, ar trebui să continuați să cercetați și să cereți sfaturi de la persoane de încredere atunci când este necesar. Neptun direct vă ajută, de asemenea, să vedeți persoanele din jurul vostru într-o nouă lumină.