Horoscop săptămâna 19-25 octombrie 2025. Perioadă de purificare și de redescoperire a adevăratei identități

Alina Bădic a prezentat horoscopul pentru săptămâna 19-25 octombrie 2025. Tema perioadei o reprezintă purificarea interioară și recunoaștere identității reale, într-un context marcat de lecții de viață.

Ea a subliniat, în emisiunea 360 de grade” de la B1 TV, importanța de a nu contrazice viața și de a elimina influențele care blochează evoluția personală.

Cum arată săptămâna 19-25 octombrie pentru Berbec, Taur, Gemeni

Berbecul este foarte interesat, în general, de identitatea corectă și de ideea aceasta de a fi exact ceea ce ei consideră că sunt. Rar o să vedem nativi Berbec care fac compromisuri sau care fac concesii, sau care nu au grijă să exprime, să spunem așa, corect ceea ce simt, pentru că ei nu pot ascunde mesajul acesta al energiei afișate direct, vulcanic. Este prima forță a semnelor de foc.

Pentru nativii Taur, care este mesajul? Pentru că spuneam că pentru fiecare zodie, în parte, este un anumit mesaj, avem tot un mesaj foarte frumos aici. Mesajul este neptunian, dar planeta care îi coordonează în această perioadă, planeta Totem, cum spun eu, nu este Neptun pentru ei, a fost pentru nativii Berbec.

Chiar se poate comunica la nivel astral cu Gemenii. Vor observa că primesc mesaje ca și când aud o voce suplimentară gândurilor lor, într-un mod în care li se coordonează foarte corect toate acțiunile și toate activitățile. Acest Uranus l-aș compara cu o navă cosmică. Este ca și când nativii Gemeni sunt răpiți, efectiv, de o navă cosmică în care li se arată adevăratul mers al lucrurilor pe Pământ: unde se greșește și unde nu se greșește, cine greșește și cine nu greșește.

Cum arată săptămâna 19-25 octombrie pentru Rac, Leu, Fecioară

Și, pentru un nativ Rac, această zonă lunară, acest spațiu lunar în care ei trebuie să înțeleagă exact care este timpul sacru pentru rugăciune, pentru meditație, pentru a discuta, repet, tot timp sacru, să discuți despre sufletul tău. Nu știu, te deranjează ceva la partenerul de viață, să spunem. Te deranjează că întârzie mereu sau te deranjează că nu se ține de cuvânt. Pentru nativii Raci, ei trebuie să analizeze exact care este timpul sacru.

Pentru nativii Leu avem, paradoxal, tot un mesaj plutonian, deși ei nu sunt atât de prieteni cu această intersecție plutoniană. Și totuși, în perioada aceasta trebuie să caute mesajele ascunse, pentru că Pluto vorbește despre mister. Și puterea vindecătoare poate sta în mesajele ascunse, în misterul din spatele solarului. Adică soarele trece brusc în spatele lui Pluto pentru nativii Leu. Leul nu se mai ghidează după ceea ce este la vedere.

Este o vreme pentru meditație foarte importantă pentru nativii Fecioară. Ei sunt foarte atenți acum să nu mai greșească, pentru că atât s-au săturat, pe șleau vorbind, de penitență, de pedeapsă, de oameni care i-au supărat, sau au plecat, sau i-au dezamăgit, încât acum vor să rezolve conflicte a priori.

Cum arată săptămâna 19-25 octombrie pentru Balanță, Scorpion, Săgetător

Balanțele au o planetă care acum le poate face servicii sau le poate face deservicii. Este acest Soare pe Via Combusta, pe al treilea decan, care trebuie analizat cu mare atenție. Acest Soare face un aspect de Quincunx, cum spunem noi, cu Saturn. Ce înseamnă asta? Înseamnă că li se cere un grad de seriozitate foarte mare într-o problemă.

Și sunt niște uși pe care nativii Scorpion trebuie să le cerceteze, dar este foarte greu, pentru că ei trebuie să intuiască ce se află în spatele ușilor. Adică te sună cineva și îți spune: „Uite, vin într-o vizită”, sau te duci la o petrecere, sau te duci undeva. Tu trebuie să intuiești ce cheie ai. Dacă este cheia care încuie ușa sau descuie ușa. Adică, dacă trebuie să te duci sau nu. Și o să mă întrebați: „Cum?” Păi da, este dificil să intuiești. Este foarte simplu. Dacă ești într-un pericol iminent, noaptea, pe stradă, imediat îți dai seama, pentru că ți se deschid antenele. Exact așa este și în cazul acestei chei.

Pentru nativul Săgetător avem un mesaj foarte frumos. Mesajul este dat chiar de guvernatorul dumneavoastră, de Jupiter, care se găsește în semn lunar. Deci, acest Jupiter în semn lunar este chiar mesajul prevestitorului. Nativilor Săgetător li se oferă un mesaj divin, un mesaj de prevestire. Cineva le ghicește, să spunem așa. Adică, chiar li se prevestește ceva. Este un lucru foarte interesant și aici vorbim despre o poveste supranaturală. Vorbim despre ceea ce emană. Deci, ei stabilesc, practic, Săgetătorii, pentru că fiecare semn acum are o anumită conduită. Și conduita care li se cere nativilor Săgetători este următoarea: tu ce emiți?Ce emani în Univers?

Cum arată săptămâna 19-25 octombrie pentru Capricorn, Vărsător, Pești

Pentru nativii Capricorn este această planetă-cheie, de fapt, este o conjuncție Saturn–Neptun, care spune în felul următor: „Tu hotărăști ce și cum.” Este foarte interesant cum ei au un liber arbitru foarte mare în această perioadă, dar doar pentru că, la un moment dat, ei știu foarte bine, și mai mult decât multe alte zodii, că va exista o judecată în viitorul foarte apropiat.

Pentru nativii Vărsător, aici se întâmplă foarte multe lucruri în perioada următoare, în sensul în care există multe evenimente. Paradoxal, planeta-cheie acum este Marte, care agresează direct zodia Vărsătorului, și sunt foarte multe activități, foarte multe acțiuni pe care Vărsătorii trebuie să le rezolve și aceste acțiuni, pe undeva, au de-a face cu natura lor.

Pentru nativii Pești, nu avem cum să nu avem decât planeta Călăuză și planeta-cheie, Neptun. El, Neptun, este cel care îi domolește în toate acțiunile, dar planeta-cheie și planeta-problemă este Marte. Marte spune: „Cine domnește aici?” Pentru că Neptun este în semnul lui Marte, adică guvernatorul Pește este în semnul lui Marte. Și Marte vine în semnul Peștilor, Neptun vine în semnul lui Marte și întreabă. Și imediat traduc ceea ce vreau să spun.