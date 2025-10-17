Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop weekend 18-19 octombrie 2025. Zodiile care vor fi favorizate de Luna în Fecioară

17 oct. 2025, 21:22, HOROSCOP
Horoscop weekend 18-19 octombrie 2025. Sunt vești noi pentru cele 12 semne zodiacale. Weekendul începe în forță pentru mulți nativi, oportunitățile ies în calea lor, iar alții pot visa, deja, la lucruri mărețe.

Berbec. Weekendul aduce vești în zona sănătății și a muncii pentru nativii Berbec. Aceștia ar putea să primească vești din partea colaboratorilor ori weekendul poate veni cu soluții pentru o chestiune birocratică veche. În orice caz, weekendul 18-19 octombrie 2025 vine cu momente în care energia trebuie să fie dozată.

Taur. În cazul acestui nativ, weekendul vine cu multă creativitate, iar Luna în Fecioară activează sectorul relațiilor. Sâmbătă și duminică vor fi două zile în care nativul Taur s-ar putea simți împlinit, iar discuțiile vor fi favorizate. Altfel, atenție mare la persoanele din anturaj care ar avea în plan să îți critice pașii și alegerile.

Gemeni. Zona casei și a familiei va fi activată de Luna în Fecioară, în weekendul 18-19 octombrie 2025. Următoarele două zile pot veni cu oportunitatea de a organiza, de a repara sau de a discuta despre un buget comun. Conflictele se pot diminua, iar comunicarea va fi favorizată. Pe de altă parte, pot exista și momente în care apar presiuni externe legate de o responsabilitate sau o promisiune.

Luna în Fecioară favorizează negocierile

Rac. Sectorul relațiilor și al comunicării este activat de Luna în Fecioară, în acest weekend. Nativul Rac are oportunitatea de a lua decizii cât mai practice. Printre ele se numără, poate, semnarea unui contract sau finalizarea unei negocieri. Altfel, din partea unui prieten sau a unei rude ar putea veni o soluție salvatoare.

Leu. Weekendul poate veni cu un câștig neașteptat dintr-o colaborare sau nativul poate primi o plată restantă. De altfel, ar putea fi un moment oportun ca nativul Leu să își evalueze cheltuielile.

Soluții geniale pentru probleme vechi

Fecioară. În cazul acestui nativ, weekendul 18-19 octombrie 2025 aduce la suprafață forța interioară, dar și soluții geniale pentru anumite probleme. În cazul anumitor nativi, accentul va fi pus pe sănătate, reluând chiar și o activitate sportivă. De altfel, weekendul aduce și discuții calme cu cei dragi.

Balanță. Weekendul poate să aducă o revelație spirituală pentru nativii Balanță. O discuție calmă ar putea fi de bun augur pentru nativ, pentru a-și putea pune în ordine gândurile.

Scorpion. Weekendul vine cu energie pozitivă pentru Scorpioni, mai ales când aceștia fac activități de grup sau pun la cap planuri cu cei dragi. Weekendul ar putea veni și cu negocieri sau discuții mai dinamice, iar oportunitățile pot fi aduse chiar de un prieten.

Săgetător. Pentru nativul Săgetător, Luna în Fecioară face lumină în planul profesional. Poate fi un moment propice pentru ca nativul să se gândească la modul în care să corecteze o anumită greșeală. Sprijinul poate veni din partea colegilor. Altfel, pot exista presiuni în familie.

Capricorn. Weekendul 18-19 octombrie 2025 ar putea fi ideal pentru propria expansiune: învățare, planificare, deplasare. Următoarele două zile pot fi ideale pentru noi conexiuni, comunicare, dar și pentru studiu. Atenție la modul în care sunt gestionare așteptările.

Vărsător. În cazul nativului Vărsător, discuțiile pot pendula în jurul sectorului financiar (datorii, moșteniri, câștiguri). Weekendul ar putea veni cu negocierea unui contract, iar alegerile mature nu trebuie să lipsească. Weekendul vine și cu momente de liniște.

Pești. În cazul nativilor Pești, comunicarea este cheia, în acest weekend. Urmează două zile în care susținerea este foarte importantă pentru acest nativ, iar nevoia de reguli pare a fi tot mai mare. Ziua de duminică ar putea veni cu discuții sincere, arată Observatornews.ro.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

