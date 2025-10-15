Prima pagină » HOROSCOP » Cristina Demetrescu: Zodia care va primi o MĂRIRE de salariu în a doua jumătate a lunii octombrie 2025

15 oct. 2025, 15:23, HOROSCOP
Cristina Demetrescu: Zodia care va primi o mărire de salariu în a doua jumătate a lunii octombrie 2025

Astrele arată clar! Fecioarele pot primi vești minunate în privința finanțelor. Nu este exclusă o mărire de salariu, un bonus generos sau chiar o oportunitate de colaborare, scrie protv.ro.

Potrivit astrologului Cristina Demetrescu, vorbim despre o perioadă în care Fecioarele se descurcă excelent, mai ales în situații-limită și pot valorifica la maximum orice șansă în calea lor.

Fecioarele își pot face și un moft, se recomandă o „recompensă personală”, un lucru pe care și-l doreau demult și acum și-l permit.

Ce se întâmplă cu restul zodiilor

O săptămână interesantă din punct de vedere astrologic, despre care Cristina Demetrescu a vorbit detaliat în emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro Tv.

Intrarea lui Venus în zodia Balanței vine cu un val de rafinament, frumusețe și echilibru, iar Jupiter și Luna, aflate într-o armonie, vor aduce norocul pentru unii nativi.

„Planetele sunt dispuse într-o cruce cardinală, iar sfatul meu este: chiar dacă sunt lucruri urgente, termene limită, să nu se grăbească prea tare cei care nu au suficient suflu. Se poate ajunge la epuizare. Se dorește să terminăm repede, să facem repede, și atunci se muncește peste măsură. Take it easy! Luați-o mai încet. Venus în Balanță este despre echilibru. Cu puțină cumpătare se termină toate. (…)”, explică Cristina Demetrescu.

Berbecii au parte de romantism

Săptămâna aduce doze de romantism pentru Berbeci, este posibilă o cerere în căsătorie sau o întâlnire deosebită.

Nativii din Taur vor avea parte de o perioadă creativă, deoarece „guvernatoarea” Venus le aduce inspirația mult visată.

Venus în Balanță aduce dorința de flirt pentru Gemeni, iar mijlocul săptămânii va fi marcat de ocazii romantice.

Racii rămân familiștii Horoscopului

Racii se vor concentra tot pe familie, casă, preferând confortul căminului. Atmosfera familială și – de ce nu- familiară – rămâne prioritatea lor.

Leii primesc vești bune, au realizări mari și ar putea să achiziționeze chiar și mașina la care visau de ani de zile.

Nativii din Balanță se remarcă prin eleganță și farmec, în timp ce Scorpionii vor traversa o perioadă de intensitate emoțională și regenerare. Este important să se mențină controlul și echilibrul interior.

Pentru Săgetători, săptămâna rămâne propice pentru socializare. Ei vor cunoaște persoane importante, care îi va ajuta în reușita profesională.

Capricornii se bucură de munca lor

Iată că a venit timpul ca și Capricornii să zâmbească. Vor fi recunoscuți pe plan profesional și vor avea o prestanță remarcabilă.

La rândul lor, Vărsătorii vor avea idei entuziaste, puse în aplicare cu succes. Vor combina plăcerea cu munca și recompensele nu vor întârzia să apară.

Nu în ultimul rând, nativii din Pești rămân prudenți cu banii lor, deși ar putea primi o moștenire, un obiect de valoare. Aleg însă să îl păstreze pentru a-i crește valoarea în timp sau să-l vândă și să reinvestească suma respectivă. Peștii au parte de o perioadă stabilă, dar nu își permit o risipă. Pentru Pești, intuiția rămâne cel mai bun ghid, alături de o doză justificată de rațiune.

