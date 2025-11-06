Mercur retrograd în noiembrie. Cum vor fi influențate zodiile

În 2025, există trei perioade principale de Mercur retrograd (plus perioadele „umbra” din jurul lor), inclusiv perioada finală a anului, între 9 și 29 noiembrie. Când retrogradarea lui Mercur se încheie, unii astrologi cred că există o scurtă „perioadă de umbră” de ajustare de câteva săptămâni, pe măsură ce Mercur avansează din nou.
Odată ce această umbră dispare, se consideră că este un moment mai potrivit pentru a merge mai departe cu decizii importante, contracte și proiecte noi.
Reține că planeta Mercur guvernează zodiile atât Gemeni, cât și Fecioara, astfel încât aceste două semne sunt cele mai puternic afectate.
VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie): Cu Mercur retrograd în Vărsător, semnul care guvernează relațiile și prietenii este în pericol. Certurile mărunte, neînțelegerile și comunicarea defectuoasă abundă.
PEȘTI (19 februarie – 20 martie): Gândirea încețoșată, visarea cu ochii deschiși și evadarea din realitate sunt la ordinea zilei.
BERBEC (21 martie – 19 aprilie): Așteaptă-te să fii frustrat și epuizat. Berbecul asertiv și impulsiv vrea să meargă înainte, dar toată energia se îndreaptă înapoi. Ai grijă ce spui și cum o spui. Fii atent la ce spun oamenii; s-ar putea să ai o surpriză plăcută.
TAUR (20 aprilie – 20 mai): Formulează-ți gândurile. Taurul, un semn fără grabă, încetinește procesele mentale. El guvernează și sectorul bancar, așa că amână problemele legate de bani.
GEMENI (21 mai – 20 iunie): Deoarece Gemenii guvernează comunicarea, fii pregătit pentru neînțelegeri atunci când Mercur se află în acest semn. Așteaptă-te la multe apeluri telefonice sau la niciunul. S-ar putea să nu te exprimi clar, iar bârfele abundă.
RAC (21 iunie – 22 iulie): Așteaptă-te la neplăceri acasă cu gătitul, grădinăritul și treburile casnice sub semnul Racului domesticit.
LEU (23 iulie – 22 august): Evită investițiile speculative. Nu este un moment potrivit pentru a cumpăra, vinde sau tranzacționa.
FECIOARĂ (23 august – 22 septembrie): Apar situații dificile, în special la locul de muncă. Așteaptă-te la întârzieri în livrarea produselor, defecțiuni ale echipamentelor și iritabilitate în rândul colegilor de muncă sub influența Fecioarei, meticuloasă și atentă la detalii.
BALANȚĂ (23 septembrie – 22 octombrie): Acceptă-ți trăsăturile fizice; nu îți schimba înfățișarea. Indecizia domnește, așa că limitează achizițiile. Balanța, care reprezintă frumusețea, grația, farmecul și diplomația, este în dezechilibru.
SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie): Emoțiile domină, nu bunul simț, așa că fii atent. Evită aventurile amoroase. Scorpionul pasional este și secretos, iar secretele tale ar putea fi dezvăluite.
SĂGETĂTOR (22 noiembrie – 21 decembrie): Nu este momentul potrivit pentru călătorii, așa că reprogramează-le sau așteaptă-te la întârzieri și cozi.
CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie): Evită să cumperi, să vinzi sau să închiriezi proprietăți imobiliare sub semnul Capricornului, care guvernează chestiunile legate de proprietate. Așteaptă-te la probleme cu hârtiile, împachetarea și mutarea, scrie almanac.com.