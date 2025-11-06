Prima pagină » HOROSCOP » Mercur retrograd în noiembrie. Cum vor fi influențate zodiile

Mercur retrograd în noiembrie. Cum vor fi influențate zodiile

06 nov. 2025, 16:15, HOROSCOP
Mercur retrograd în noiembrie. Cum vor fi influențate zodiile
Mercur retrograd sursa foto: Envato

În luna noiembrie 2025, Mercur intră în retrograd, iar această mișcare astrală este cunoscută pentru influențele sale asupra comunicării, tehnologiei și relațiilor. În timpul retrogradului, este posibil să întâmpinăm dificultăți în luarea deciziilor importante sau să experimentăm probleme de comunicare.

Totodată, intrarea lui Mercur în retrograd pe 9 noiembrie poate aduce înapoi situații nerezolvate din trecut, oferindu-ne oportunitatea de a le regăsi și de a le finaliza. În astrologie, Mercur retrograd este momentul în care Mercur pare să se miște înapoi pe cer (este o iluzie optică), iar astrologii cred că acesta influențează comunicarea, tehnologia, călătoriile și luarea deciziilor.

Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Digi24
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Polițiștii l-au dat în urmărire
Cancan.ro
Revoltător! Raport ISC: elevii de la Bolintineanu pot merge la cursuri la doar 18 metri distanță de blocul gata să se prăbușească!
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Click
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Cancan.ro
Luptă crâncenă pentru viață! Boala gravă de care suferă Horia Moculescu: 'Este o durere permanentă!'
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
„Podcast cu Prioritate” #85 by ProMotor. Mihai Sturzu despre viața de pilot, disciplină și visul de a zbura
SPORT Vicecampionii europeni și-au respectat PARIUL. Ce au făcut cinci ore. „Nu știau la ce să se aștepte”
16:57
Vicecampionii europeni și-au respectat PARIUL. Ce au făcut cinci ore. „Nu știau la ce să se aștepte”
EXTERNE Sarkozy se teme să mănânce ce i se oferă la închisoare. De ce fostul președinte al Franței a trecut pe iaurt
16:52
Sarkozy se teme să mănânce ce i se oferă la închisoare. De ce fostul președinte al Franței a trecut pe iaurt
ECONOMIE Se anunță un nou scandal. Gigantul Reihnmetall vrea să vândă tancuri de 8 miliarde de euro României prin programul european SAFE. România se împrumută pentru achiziție
16:52
Se anunță un nou scandal. Gigantul Reihnmetall vrea să vândă tancuri de 8 miliarde de euro României prin programul european SAFE. România se împrumută pentru achiziție
FLASH NEWS Verdict final în cazul Statul Român VS. Gabriel Resources. ANAF pune sechestru de 9 milioane de euro pentru recuperarea cheltuielilor de judecată
16:49
Verdict final în cazul Statul Român VS. Gabriel Resources. ANAF pune sechestru de 9 milioane de euro pentru recuperarea cheltuielilor de judecată
ULTIMA ORĂ Manelistul președintelui a fost dat în urmărire. Dani Mocanu se sustrage pedepsei cu închisoarea
16:41
Manelistul președintelui a fost dat în urmărire. Dani Mocanu se sustrage pedepsei cu închisoarea
INEDIT După ce l-a criticat pentru „spectacolul” de la sfințirea Catedralei, Mircea Dinescu îi lansează o provocare Patriarhului Daniel. „Poate chiar dracu o sa-i dea un brânci”
16:38
După ce l-a criticat pentru „spectacolul” de la sfințirea Catedralei, Mircea Dinescu îi lansează o provocare Patriarhului Daniel. „Poate chiar dracu o sa-i dea un brânci”