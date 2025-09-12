Prima pagină » HOROSCOP » Perioadă prosperă pentru 3 zodii, până pe 21 septembrie 2025. Norocul va fi de partea lor

Perioadă prosperă pentru 3 zodii, până pe 21 septembrie 2025. Norocul va fi de partea lor

12 sept. 2025, 09:55, HOROSCOP
Perioadă prosperă pentru 3 zodii, până pe 21 septembrie 2025. Norocul va fi de partea lor
Perioadă prosperă pentru 3 zodii, până pe 21 septembrie 2025 / foto: colaj Envato

Trei zodii se află pe lista celor norocoase, în următoarea perioadă. Câțiva dintre nativi vor traversa o perioadă prosperă, până pe 21 septembrie 2025, iar norocul va fi de partea lor. Atât în zona carierei, cât și în planul financiar vor exista schimbări. Altfel, în cazul altor nativi, planul social va fi afectat pozitiv.

Cele trei zodii care vor traversa o perioadă prosperă sunt: Leu, Fecioară, Capricorn.

Nativul Leu își exprimă creativitatea

Nativul Leu se află primul pe lista celor 3 zodii care traversează o perioadă marcată de prosperitate. Carismatici și competitivi din fire, nativii Leu își vor exprima creativitatea în următoarea perioadă, dar și calitățile de leadership. Accentul va fi pus pe zona profesională, cu gândul de a-și consolida abilitățile și, implicit, cariera. Nativii ar trebui să evite aventurile speculative ale investițiilor și să se îndrepte către o stabilitate financiară.

Altfel, unii dintre nativii Leu vor experimenta noi relații, vor cunoaște alți oameni și vor apărea în calea lor alte oportunități.

Fecioara, una dintre cele 3 zodii care au parte de prosperitate

Nativul Fecioară va traversa o perioadă mai bună și, probabil, va fi mai atent la ceea ce simte. Introspecția va juca un rol important până pe 21 septembrie 2025, mai ales că Soarele va încuraja concentrarea asupra țelurilor personale. Perioada următoare va fi benefică și din punct de vedere al comunicării.

Ar fi ideal ca Fecioara să aibă atenție și asupra sănătății, prioritizând bunăstarea mintală și condiția fizică. Pot găsi noi activități pentru relaxare. Drumul către prosperitate nu va fi atât de dificil, în perioada următoare.

Capricorn, a treia zodie norocoasă

În cazul nativului Capricorn, perioada următoare va fi benefică în special în zona profesională. Unii dintre Capricorni vor avea inspirație și obiective ambițioase. Suprasolicitarea nu este benefică, de obicei, motiv pentru care nativii trebuie să fie atenți la epuizare. Pe de altă parte, ar fi ideal să evite interacțiunile cu persoanele mult prea dominante.

În plan financiar, Capricornul caută investițiile care să-i ofere stabilitate. Poate fi o perioadă pozitivă pentru sănătate, căutând noi metode de relaxare. Altfel, Capricornul dă dovadă de perseverență și răbdare, arată Jurnalul.ro.

Autorul recomandă:

Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în sfârșit NOROC după 6 ani de ghinion

Cele 6 zodii binecuvântate cu noroc în carieră și dragoste, până în octombrie 2025. Urmează 30 de zile de vis pentru ele

Zodia predispusă la divorț în luna septembrie 2025, potrivit astrologului Neti Sandu: „A încasat destulă răceală din partea partenerului de viață”

Sursă foto: colaj Envato

Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni: Prognoza emisă de ANM
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Ultimele 2 întrebări la care Charlie Kirk a răspuns. Ambele par a fi o coincidență cu asasinarea sa
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen
Mediafax
Este NATO pregătită pentru un conflict major cu Rusia?
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Antena 3
„Putin ne va ataca. A trimis deja primul mesaj de război Europei”. Liderii europeni, în alertă după invazia dronelor Rusiei în Polonia
Digi24
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă înapoi: „Pe terenul meu, fac ce vreau”
Cancan.ro
Ultimele cuvine ale ucrainencei Iryna din SUA. Cui i-a dat mesaj și ce a scris în el
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
O elevă eminentă a murit în prima săptămână de școală. Iasmina avea doar 15 ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Evz.ro
O funcție Apple, blocată în Europa. Explicația companiei
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Ce ascunde, de fapt, Dorobanțu? Mesajul criptic care a pus pe jar susținătorii concurentului din Casa Iubirii. INCREDIBIL ce a avut curajul să spună! Este lovitura pe care nu o aștepta nimeni
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Roverul Perseverance a găsit cele mai bune dovezi de până acum pentru viața pe Marte
EXTERNE Fostul președinte al Braziliei, CONDAMNAT la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Trump reacționează dur: „E groaznic”
10:01
Fostul președinte al Braziliei, CONDAMNAT la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Trump reacționează dur: „E groaznic”
SPORT UEFA schimbă regulamentul. FCSB a făcut scandal, iar acum este permis acest lucru
10:00
UEFA schimbă regulamentul. FCSB a făcut scandal, iar acum este permis acest lucru
ACTUALITATE CTP spune că nu simte EMPATIE pentru Kirk. „Ucigașul l-a trimis printre cei care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament”
09:55
CTP spune că nu simte EMPATIE pentru Kirk. „Ucigașul l-a trimis printre cei care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament”
SPORT Universitatea Craiova își poate pierde vedeta: ofertă oficială pentru Ștefan BAIARAM: 4 milioane de euro! Ce a decis patronul Mihai Rotaru
09:30
Universitatea Craiova își poate pierde vedeta: ofertă oficială pentru Ștefan BAIARAM: 4 milioane de euro! Ce a decis patronul Mihai Rotaru
EXTERNE Andrew Tate, Elon Musk și alți milionari au anunțat DONAȚII după moartea refugiatei ucrainene ucise în SUA. Pentru ce vor fi folosiți banii
09:30
Andrew Tate, Elon Musk și alți milionari au anunțat DONAȚII după moartea refugiatei ucrainene ucise în SUA. Pentru ce vor fi folosiți banii
ACTUALITATE Administratorul restaurantului Cupola din Prahova, găsit MORT într-o anexă a localului. Primele ipoteze ale anchetei
09:29
Administratorul restaurantului Cupola din Prahova, găsit MORT într-o anexă a localului. Primele ipoteze ale anchetei