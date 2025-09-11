Prima pagină » HOROSCOP » Cele 6 zodii binecuvântate cu noroc în carieră și dragoste, până în octombrie 2025. Urmează 30 de zile de vis pentru ele

11 sept. 2025, 12:40
Cele 6 zodii binecuvântate cu noroc în carieră și dragoste, până în octombrie 2025 / foto: Shutterstock

Mai multe zodii vor fi binecuvântate în următoarea perioadă. Nu doar că vor avea parte de noroc în carieră, ci vor putea începe o nouă poveste de dragoste, ori relația lor va trece la următorul nivel. Urmează 30 de zile de vis pentru acești nativi și vor reuși să își îndeplinească multe idei pe care le au în plan.

Pentru șase zodii, următoarele 30 de zile vor veni cu privilegii și oportunităție la care nu s-ar fi gândit până acum. Acești nativi vor traversa o perioadă favorabilă, cu energii pozitive și vești îmbucurătoare. Dacă până acum le-a fost greu să obțină ceea ce și-au dorit, lucrurile se vor așeza pentru acești nativi și vor răzbi.

Cele 6 zodii norocoase sunt: Berbec, Balanță, Gemeni, Leu, Vărsător, Săgetător.

Nativul Berbec se poate considera un norocos

În primul rând, nativul Berbec va fi motivat, în următoarele zile, pentru a face ceea ce și-a pus în plan de mult timp. Amânarea planurilor și punerea în practică a ideilor a însemnat o perioadă de stagnare pentru Berbec. De acum, însă, va veni o perioadă de vis pentru nativ. Veștile sunt favorabile și în plan amoros. Unii dintre nativi au șansa să își întâlnească „sufletul pereche”. Alții ar putea lua în considerare trecerea la următorul nivel.

Pentru nativul Balanță, cele mai bune vești vin în plan financiar. Unele dintre ideile acestui nativi se vor materializa, iar beneficiile financiare pot devenit satisfăcătoare. Pot fi reluate proiecte mai vechi.

Altfel, pe listă se află și nativul Gemeni. Veștile bune nu încetează să apară nici în cazul acestui nativ, pentru care punctul forte va fi comunicarea. Unii dintre nativii Gemeni se pot aștepta la vești bune în plan financiar.

Leu, una dintrele cele 6 zodii binecuvântate

În cazul nativului Leu, urmează vremuri cu aspecte pozitive. În următoarele zile, relațiile cu persoanele dragi, dar și cu amicii și colegii de muncă ar putea să se îmbunătățească. În plan financiar, nativul Leu ar putea avea surpriza de a primi niște bani.

În cazul nativului Vărsător, următoarele zile vin cu multă creativitate, dar și noroc la bani. Vărsătorul este precum un „magnet” în zona financiară și va reuși să pună bazele proiectelor la care s-au gândit demult. Veștile sunt pozitive și în plan amoros. Există posibilitatea să debuteze o nouă relație, arată Fanatik.

Nativul Săgetător va reuși să atragă persoane care să aibă aceleași țeluri și viziuni. Următoarele zile vor fi decisive pentru unii dintre Săgetători, iar relațiile sociale devin tot mai importante pentru ei.

