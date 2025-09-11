Nativii unei zodii care au început stângul cel de-al treilea deceniu al celui de-al treilea mileniu vor avea în sfârșit momentul lor de glorie. Însă, nu prea curând!

Anii 2020 vor rămâne în istorie ca un deceniu tulburător al secolului 21. Multe zodii au suferit mai mult sau mai puțin din cauza pandemiei de COVID-19, a războaielor, a schimbărilor climatice tot mai devastatoare manifestate prin veri călduroase, a tensiunilor politice care au divizat societate, precum și a crizelor economice din care au rezultat valuri de scumpiri și concedieri.

Pe de altă parte, acest deceniu este unul „fascinant”, fiind marcat de revoluția AI și a dronelor. Unele zodii au reușit să se îmbogățească de pe urma criptomonedelor, altele au inovat în carieră datorită platformelor de streaming și videoconferințe, a tehnologiei cloud și a aplicațiilor de livrat comenzi online. S-au făcut progrese remarcabile în domeniul implanturilor celebrale, a membrelor bionice și ingineriei genetice (vaccinul ARN anti-COVID).

Răspândirea mașinilor electrice la scară largă, fără a mai menționa trendurile globale, precum ChatGPT și programele cu AI care pot genera imagini, clipuri video, voce și muzică, ciocolata Dubai, telefoanele pliabile, jocurile ca „Elden Ring” sau „Grand Theft Auto VI”, filmele „Oppenheimer” și „Barbie”, și în final, păpușile Labubu sau „blugii grozavi ai lui Sydney Sweeney”, au mai „îndulcit” nițel acest deceniu marcat de războaie, crize și catastrofe umanitare.

Din 2026, unele zodii se vor curăța treptat de toate rănile produse de schimbările bruște din acești 6 ani de ghinion.

Zodia Rac a încasat multe lovituri grele între 2020 și 2025

Pentru multe zodii n-a fost ușor, încasând lovituri de la soartă în primii șase ani ai deceniului. De exemplu, pentru zodia Rac, pandemia de coronavirus din 2020 i-a făcut să devină singuratici. Totuși, au învățat să nu mai depindă emoțional de alte persoane și să se descurce pe cont propriu. Poate că a fost pur ghinion, neavând vină pentru nimic. Cei care au făcut rău altora în anii 2000-2010 și-au primit pedeapsa karmică.

Pe plan profesional, timpul nu a avut răbdare cu ei din 2022. Absolvenții care au urmat cursurile de acasă în perioada pandemică nici nu și-au găsit bine noul job că deja s-au trezit puși într-o societate și o piață economică total afectate de invazia rusă a Ucrainei, având un start agitat în carieră.

În ciuda micilor succese, Racii au încasat lovituri dure în carieră și au suferit despărțiri dureroase în viața amoroasă între anii 2022 și 2023. După ce au suferit o mare decepție în iubire prin 2023-2024, mulți dintre acești nativi s-au decis să nu mai spere la vreo relație. 2024 și 2025 au venit cu pierderi financiare, mai ales pentru cei care s-au înhămat în anturaje dubioase ori s-au împrumutat la bănci, în cele mai nepotrivite momente.

Ce-i așteaptă pe Raci în următorii 4 ani (2026-2020)

Însă, există o luminiță la capătul tunelului. Potrivit Fanatik, ce a fost mai rău a trecut pentru Raci. Tinerii nativi își vor reveni pe toate planurile și vor putea să iubească din nou viața în ciuda momentelor dificile îndurate timp de 6 ani.

„Lucrurile parcă intră pe făgașul normal începând cu toamna anului 2026 doare pentru Racii până în 50 de ani”.

Din toamna anului viitor, Racii vor avea parte în sfârșit de câștiguri financiare semnificative, de distracție, relaxare și de împliniri după 6 ani de ghinion.

Nativii care au suferit o mare decepție în dragoste în 2023-2024 își vor găsi sufletul pereche, un partener de viață ideal despre care vor putea spune că a meritat să aibă răbdare. Însă, abia în 2028!

„2028 este cel mai bun an din această decadă. Atunci vor găsi o iubire nouă și vor începe, în sfârșit să privească viața cu mai multă pozitivitate. Se vor curăța treptat de toate rănile produse de schimbările bruște din acești 8 ani de ghinion, căci pentru Raci orice se întâmplă rău e pur ghinion, niciodată nu au o vină pentru nimic”.

În cele din urmă, către finalul deceniului, mai exact între 2029 și 2030, Racii se vor muta în casă nouă, una construită chiar „cu propriile lor mâini”.

Sursa Foto: Shutterstock