Prima pagină » HOROSCOP » Șase zodii vor avea parte de mult NOROC pe toate planurile, în perioada următoare. Universul este de partea acestor nativi, cu multe surprize

Șase zodii vor avea parte de mult NOROC pe toate planurile, în perioada următoare. Universul este de partea acestor nativi, cu multe surprize

17 sept. 2025, 22:30, HOROSCOP
Șase zodii vor avea parte de mult NOROC pe toate planurile, în perioada următoare. Universul este de partea acestor nativi, cu multe surprize
FOTO - Caracter ilustrativ

Șase zodii vor avea parte de mult noroc, în perioada următoare, astrele pregătindu-le adevărate surprize, în special pe plan financiar. Mai mult, nativii care au curajul să iasă din zona lor de confort au ocazia să își descopere adevăratul potențial.

Potrivit Fanatik, cele șase zodii care au noroc pe toate planurile sunt: Taur, Leu, Fecioară, Scorpion, Săgetător și Pești.

Taur

Ai avut o perioadă dificilă, dar persoanele dragi ți-au fost alături, iar acum – că te-ai mai liniștit – poți să începi să îți faci planuri de viitor. Astrele îți vor ghida pași spre luarea celor mai bune decizii și ai noroc pe plan financiar, dar va trebui să îți asculți și vocea interioară.

Leu

Urmează cea mai bună perioadă din an pentru tine, mai ales că ai scăpat de toate grijile, iar acum pot răsufla ușurat. Vei intra în posesia unei sume mari de bani, însă este recomandat să nu cazi în capcana tentațiilor. Cel mai bine ar fi să profiți de norocul pe care îl ai și să faci o investiție serioasă.

Fecioară

Ești o adevărată sursă de inspirație pentru cei din jurul tău, însă este recomandat să te menții cu picioarele pe pământ, chiar dacă primești laude pe bandă rulantă. Universul te favorizează în această perioadă, așa că cel mai bine ar fi să profiți din plin de asta.

Scorpion

Banii trag la tine ca la un magnet și asta îți oferă o oarecare siguranță. Este adevărat că va trebui să muncești pentru a-ți îndeplini anumite dorințe, dar astrele sunt de partea ta. Ai noroc și intuiești situațiile favorabile ție, deci nu ai cum să dai greș cu alegerile pe care le vei face.

Săgetător

Urmează o perioadă agitată, însă cel mai bine ar fi să nu cedezi emoțional, chiar dacă soarta te va trece printr-un carusel de trăiri. La final, vei fi mai puternic decât ți-ai imaginat. Dar tot ce trebuie să faci este să fii curajos și să nu te temi să ieși din zona de confort.

Pești

Planul financiar și cel profesional sunt foarte bine conturate în perioada următoare și știi ce vrei de la tine, așa că nu te lași deloc influențat de către cei din jur. Vei avea numai de câștigat, dacă alegi să îți asculți intuiția.

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock

Citește și

HOROSCOP Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe pentru a atrage echilibrul în viața personală și profesională
19:16
Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe pentru a atrage echilibrul în viața personală și profesională
HOROSCOP Cele 5 zodii care dau lovitura până la 1 octombrie 2025. Norocul este la fiecare pas, au putere și motivație
15:59
Cele 5 zodii care dau lovitura până la 1 octombrie 2025. Norocul este la fiecare pas, au putere și motivație
HOROSCOP Horoscop 18 septembrie 2025. VĂRSĂTORII au parte de o oportunitate
15:00
Horoscop 18 septembrie 2025. VĂRSĂTORII au parte de o oportunitate
HOROSCOP Noroc divin pentru 3 zodii până pe 21 septembrie 2025. O promovare la locul de muncă poate să le iasă în cale
08:18
Noroc divin pentru 3 zodii până pe 21 septembrie 2025. O promovare la locul de muncă poate să le iasă în cale
HOROSCOP Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII, care sunt pe punctul de a experimenta o perioadă magică
21:26
Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII, care sunt pe punctul de a experimenta o perioadă magică
HOROSCOP Cele patru ZODII care vor fi protejate de orice lucru rău, până la sfârșitul lunii septembrie 2025. Cine sunt nativii vizați
19:58, 16 Sep 2025
Cele patru ZODII care vor fi protejate de orice lucru rău, până la sfârșitul lunii septembrie 2025. Cine sunt nativii vizați
Mediafax
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Digi24
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe de viață
Mediafax
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Click
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
Cancan.ro
Klaus Iohannis, DISTRUS de ANAF: 'Va fi EXECUTAT silit'
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Satul în care o mega investiţie de 300.000 de euro a fost furată bucată cu bucată
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Capital.ro
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General și ÎCCJ
Evz.ro
Letiția Badea, femeia care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să divorțeze de prima soție
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
RadioImpuls
Mihai Trăistariu NU iartă și o "dărâmă" pe Rux și Opulență cu o replică devastatoare. Ce i-a făcut artistul după atacul public e INCREDIBIL: "Urât spus. Eu nu știam cine e". Pus la zid pentru relațiile cu femei tinere, artistul a luat o DECIZIE DRASTICĂ 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Un cap mumificat din Bolivia, vechi de 350 de ani, nu este ce au crezut cercetătorii
ACTUALITATE Călin Popesc-Tăriceanu: „România este în ultima vreme OCOLITĂ de investițiile din China, în timp ce Ungaria se bucură de acestea”
23:00
Călin Popesc-Tăriceanu: „România este în ultima vreme OCOLITĂ de investițiile din China, în timp ce Ungaria se bucură de acestea”
ACTUALITATE Misiune de sprijin UMANITAR. Zece pacienți din Gaza, aduși în țară pentru tratament
22:46
Misiune de sprijin UMANITAR. Zece pacienți din Gaza, aduși în țară pentru tratament
VIDEO Obama avertizează asupra VIOLENȚEI politice după asasinarea lui Charlie Kirk /Fostul președinte sugerează că Trump alimentează extremismul
22:25
Obama avertizează asupra VIOLENȚEI politice după asasinarea lui Charlie Kirk /Fostul președinte sugerează că Trump alimentează extremismul
VIDEO Călin Popescu-Tăriceanu: „Ceea ce fac miniștrii USR este în detrimentul României. Dacă nu este rea-voință, este nepricepere”
22:21
Călin Popescu-Tăriceanu: „Ceea ce fac miniștrii USR este în detrimentul României. Dacă nu este rea-voință, este nepricepere”
EMISIUNI „Marius Tucă Show” începe joi, 18 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
„Marius Tucă Show” începe joi, 18 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
POLITICĂ Tudose îl întreabă în direct la TV pe premier care anunță că analizează PLAFONAREA: Când ai hotărât cu ai tăi să renunți la măsură, nu ai analizat?
21:58
Tudose îl întreabă în direct la TV pe premier care anunță că analizează PLAFONAREA: Când ai hotărât cu ai tăi să renunți la măsură, nu ai analizat?