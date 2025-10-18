Singura zodie care pentru care anul 2025 se încheie pe plus, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu. Nativii se îmbogățesc și își găsesc „jumătatea”

O singură zodie va străluci până la finalul anului 2025. Va încheia anul pe plus, conform faimoasei Cristina Demetrescu, iar nativul are șansa să găsească stabilitate financiară și chiar să se îndrăgostească. Iată mai jos zodia norocoasă.

Există o zodie care, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu, va fi favorizată în următoarea perioadă. Anul 2025 poate să se încheie pe plus pentru unele dintre persoanele născute sub acest semn zodiacal. Unii dintre nativi ar putea chiar să își găsească sufletul pereche, iar alții s-ar putea bucura de stabilitate financiară.

Conjuncturi favorabile în plan financiar

Potrivit Cristinei Demetrescu, astrele se vor alinia favorabil pentru zodia Gemeni. Ultimele luni ale anului 2025 par să aducă conjuncturi pozitive pentru acești nativi. Atât în plan personal, cât și în cel financiar, lucrurile se vor îndrepta. Veștile sunt bune în plan sentimental, susține astrologul.

„Gemenii se află sub o influență benefică în 2025, iar astrele au vești bune atât pe plan personal, cât și financiar. Dragostea apare când nu se așteaptă, iar relațiile care se formează în acest au șanse mari să se concretizeze oficial”, spune Cristina Demetrescu.

Altfel, nativii Gemeni ar putea să se îndrepte către investiții profitabile și chiar oportunități în domeniul imobiliar.

„Din punct de vedere financiar, Gemenii vor avea câștiguri considerabile, inclusiv prin investiții profitabile și oportunități imobiliare. Vor beneficia de ocazii să-și îmbunătățească situația financiară, dar va fi important să fie precauți și să investească în proiecte care le aduc beneficii pe termen lung”, a mai spus astrologul Cristina Demetrescu, arată Cancan.

