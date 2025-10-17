Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care va experimenta SCHIMBĂRI majore din 20 octombrie 2025. Viețile nativilor vor căpăta o nouă direcție

17 oct. 2025, 23:36, HOROSCOP
Din 20 octombrie 2025, o forță cosmică intensă va zdruncina energiile astrale și va aduce o renaștere spectaculoasă pentru patru zodii care au trecut prin încercări dificile. Au experimentat eșecuri,suferințe, confuzie și căderi emoționale,  dar Universul le va acorda o a doua șansă. 

Potrivit BZI , pentru aceste patru zodii este momentul transformării totale.

Zodiile care vor experimenta schimbări majore

Prima zodie vizată de energiile astrale este Leul. După o perioadă de stagnare, nativii își recapătă curajul și forța. Vor renaște din cenușă mai hotărâți și mai motivați să se impună ca lideri și să-și refacă parcursul profesional. După certuri și tensiuni, Leii vor lăsa trecutul în urmă și vor învăța să ierte.

A doua zodie: Fecioară. Începe o perioadă de reconstrucție. Lentă, dar sigură și solidă. Oameni influenți le vor oferi ajutorul la momentul potrivit. În carieră, începe o perioadă de maturizare.

A treia zodie: Scorpion – nativii vor avea parte de cea mai transformatoare perioadă din viețile lor. După ce au avut parte de pierderi, de greutăți și certuri cu oameni toxici, ei revin pe toate planurile cu o forță uluitoare. Ușile care păreau închise se deschid. Apar oportunități acolo unde nu se așteptau. Eliberându-se de sub vechile poveri, își recapătă controlul. Ei sunt nativii a căror vieți vor căpăta o nouă direcție pe plan profesional și amoros.

A patra zodie: Peștii. Pentru ei, anul 2025 a fost un carusel de pierderi, îndoieli, confuzie și emoții. Din 20 octombrie, totul revine la normalitate. Vor avea o intuiție mai întărită și vor avea chemare spre tot ce le place. Fiind o zodie cu o fire artistică și spirituală, ce ar fi ca nativii să se apuce de un nou hobby creativ? Viața pare că va căpăta un nou sens. Trebuie să trateze această etapă ca pe o renaștere interioară.

Sursa Foto: Shutterstock

