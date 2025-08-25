Prima pagină » HOROSCOP » Singura zodie care va traversa momente de cumpănă până pe 31 august 2025. Va avea parte de o mare suferință

Singura zodie care va traversa momente de cumpănă până pe 31 august 2025. Va avea parte de o mare suferință

25 aug. 2025, 11:31, HOROSCOP
Singura zodie care va traversa momente de cumpănă până pe 31 august 2025. Va avea parte de o mare suferință
Singura zodie care va traversa momente de cumpănă până pe 31 august 2025 / foto: Shutterstock

Singura zodie de apă care va traversa momente de cumpănă până pe 31 august 2025. Urmează o perioadă dificilă pentru acești nativi, drumul lor fiind presărat cu provocări și grele încercări. Unele dintre persoanele născute sub acest semn zodiacal vor avea tendința să se izoleze și să nu solicite ajutorul. De altfel, ar putea ajunge în punctul de a refuza susținerea din parte altora, pentru a trece peste această cumpănă, arată Cancan.

O singură zodie de apă va avea parte de necazuri, la finalul lunii august 2025. Persoanele născute sub acest semn zodiacal vor traversa momente de cumpănă, foarte dificile. Deși drumul lor va fi presărat cu provocări și încercări grele, vor refuza să primească ajutor de la cei din jur. Mai mult decât atât, următoarele zile ar putea fi marcate de momente frustrante și situații în care nativii se pot simți deznădăjduiți. Ultimele zile ale lunii august 2025 aduc la suprafață consecințe, suferință, refuzuri și situații solicitante.

Singura zodie care va traversa momente de cumpănă până pe 31 august 2025

Această zodie de apă  va traversa momente dificile, în perioada următoare. Nativii născuți sub acest semn zodiacal pot trăi dezamăgiri, iar schimbarea poate fi acceptată cu greu în viața lor. Uneori, nota de impulsivitate a zodiei ar putea să dăuneze, motiv pentru care trebuie să fie atent în relațiile cu cei din jur. Evoluția aspectelor legate de viața personală și planul profesional poate fi influențată de modul în care relaționează cu cei din jur.

Finalul lunii august aduce ghinion, iar viața zodiei va fi influențată de planetele care guvernează transformarea și introspecția. Unii dintre nativi ar putea avea intenția să se închidă în ei înșiși și să refuze ajutorul. Altfel, alții vor refuza să solicite sprijinul.

AFLĂ AICI ZODIA CARE TRECE PRINTR-O CUMPĂNĂ LA FINAL DE AUGUT 2025. UN NECAZ ÎI VA PROVOCA O MARE SUFERINȚĂ!

Sursă foto: Shutterstock

Mediafax
Adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner: 'A rămas conștient până în ultimele clipe'
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Mediafax
Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni. Cum vor fi primele de toamnă
Click
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
Ce se întâmplă doctore
Borcea are cu ce se mândri! Valentina Pelinel s-a lăsat fotografiată AȘA: imagini incendiare de la plajă
observatornews.ro
EXCLUSIV. 94% dintre firmele din România au sub 1 milion € venituri. Cine plătește taxele țării
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Cursul valutar BNR luni, 25 august 2025: Prețul dolarului american și al monedei euro a scăzut azi! Cum arată cotațiile valutare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Capital.ro
Călin Georgescu a fost interzis. Este cel mai mare regret: Astăzi s-ar fi vorbit despre pacea de la București
Evz.ro
Vreme cu extreme, în septembrie. Prognoza ANM pe două săptămâni
A1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Primele ipoteze ale autoritatilor dupa tragedia in care 4 tineri au cazut cu masina in rapa: "Că mai sunt şi alţii care cred că ar putea, asta e altă discuţie”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Descopera.ro
15 fapte despre Frank Caprio, probabil cel mai iubit și respectat judecător din lume. „Nu fac nimic diferit față de ceea ce m-au învățat părinții mei”
ACTUALITATE Actorul Mihai Călin, despre Sergiu NICOLAESCU: „Un nenorocit, un orgolios și un plin de el care a profitat enorm”
14:32
Actorul Mihai Călin, despre Sergiu NICOLAESCU: „Un nenorocit, un orgolios și un plin de el care a profitat enorm”
ACTUALITATE Avarii în lanț la rețeaua de termoficare. Mai multe zone din București rămân în continuare fără apă CALDĂ
13:49
Avarii în lanț la rețeaua de termoficare. Mai multe zone din București rămân în continuare fără apă CALDĂ
POLITICĂ Tensiuni în coaliție privind data alegerilor la Primăria Capitalei. Grindeanu: NU vor avea loc în noiembrie
13:48
Tensiuni în coaliție privind data alegerilor la Primăria Capitalei. Grindeanu: NU vor avea loc în noiembrie
JOBURI Câți români fac ore suplimentare la muncă. Suntem printre cei mai comozi cetățeni din UE, potrivit Eurostat
13:43
Câți români fac ore suplimentare la muncă. Suntem printre cei mai comozi cetățeni din UE, potrivit Eurostat
EXCLUSIV Cale de acces și parcare, fără autorizație, lângă Vama Siret. Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, intervenție promptă după ce Poliția Rutieră a tras semnalul de alarmă
13:40
Cale de acces și parcare, fără autorizație, lângă Vama Siret. Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, intervenție promptă după ce Poliția Rutieră a tras semnalul de alarmă