Supermarketul din România în care o felie de cozonac a ajuns să se vândă cu 42 lei

„M-am speriat când am văzut cât costă o felie de cozonac la Auchan! Ce părere aveți, chiar dacă e o felie destul de mare”, a postat siderată clienta…

O clientă pofticioasă a fost la un pas să cadă pe spate când a citit eticheta cu prețul la cozonac într-un supermarket din România. I s-a părut ireal și s-a grăbit să posteze pe rețelele de socializare. Evident, reacțiile au fost pe măsură. Majoritatea repondenților au fost de părere că este imposibil, sau este vorba de o greșeală sau făcătură.

Părerile au fost împărțite.

„Atât a fost prețul la un cozonac. Probabil din cauza oboselii au greșit cand au pus eticheta. La Auchan lucrează oameni nicidecum roboti iar cum dvs sunteti obosita sa frământați un cozonac si sa miroasă in casa a sarbatoare asa si acei oameni sunt obosiți. Nu va convine, nu luati….faceti ca nu va obliga nimeni sa cumpărați”, crede un repondent.

„Are aproape 1 kg. La ce va mirati?”, consideră un altul…