Supermarketul din România în care o felie de cozonac a ajuns să se vândă cu 42 lei

ULTIMA ORĂ Rușii au atacat centrul Harkovului cu rachete „Iskander”. 19 oameni, inclusiv un copil de șase luni, au fost răniți
16:53
„M-am speriat când am văzut cât costă o felie de cozonac la Auchan! Ce părere aveți, chiar dacă e o felie destul de mare”, a postat siderată clienta…
Părerile au fost împărțite.
„Atât a fost prețul la un cozonac. Probabil din cauza oboselii au greșit cand au pus eticheta. La Auchan lucrează oameni nicidecum roboti iar cum dvs sunteti obosita sa frământați un cozonac si sa miroasă in casa a sarbatoare asa si acei oameni sunt obosiți. Nu va convine, nu luati….faceti ca nu va obliga nimeni sa cumpărați”, crede un repondent.
„Are aproape 1 kg. La ce va mirati?”, consideră un altul…
Recomandarea autorului: Cozonacul de Crăciun, tot mai scump de la an la an. Românii se uită cu uimire la raft: „Mi se pare exagerat”. Cât a ajuns să coste un kilogram