25 aug. 2025, 18:30, HOROSCOP
Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu va străluci
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Ne îndreptăm cu pași repezi spre sezonul eclipselor, cu două evenimente cerești puternice care vor cutremura lumile noastre în cele mai transformatoare moduri.

Astfel, pe 7 septembrie va fi o eclipsă totală de Lună în Pești, urmată apoi de o eclipsă parțială de Soare în Fecioară, pe 21 septembrie.

De precizat este că eclipsele funcționează pe o cronologie de șase luni. Temele care apar acum se vor dezvolta până în martie 2026. Nativii trebuie să rămână flexibili, să aibă încredere în proces și să nu se opună schimbărilor care apar. Uneori, Universul trebuie să mai zguduie planurile atent elaborate pentru a ne redirecționa către ceva mai bun decât am putea crede.

Acest sezon de eclipse se concentrează pe axa Pești-Fecioară, ceea ce înseamnă că nativii își pot echilibra latura intuitivă, spirituală, cu natura practică, analitică. Între timp, eclipsa de Soare din 21 septembrie, va încuraja nativii să își organizeze și să gândească critic despre cum să stabilească noi obiceiuri puternice. Iată, așadar, zodia ajutată de eclipsele din 7 și 21 septembrie 2025. Aceasta va străluci, la propriu!

Este vorba despre zodia Fecioară. Aceasta va străluci, căci va fi momentul ei. Eclipsa din Pești în casa a șaptea îi aduce Fecioarei revelații în relații. Parteneriatele fie se adâncesc semnificativ, fie ating puncta naturale de finalizare. De asemenea, eclipsa de Soare în propriul semn din 21 septembrie este precum un cadou cosmic de ziua sa de naștere, oferind începuturi noi și șansa de a se reinventa.

