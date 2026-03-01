Prima pagină » HOROSCOP » Patru zodii care sunt de neoprit până la finalul lui 2026. Semnele preferate ale astrelor

01 mart. 2026, 17:14, HOROSCOP
Patru semne zodiacale sunt de neoprit până la finalul anului 2026. Cine sunt nativi cărora viața le surâde pe toate planurile, relatează Antena 1.

Cele patru zodii care sunt de neoprit până la finalul lui 2026

Rac
Cu un val puternic de energie favorabilă în semnul dumneavoastră, anul 2026 vă găsește într-o formă de zile mari. Prezența lui Jupiter, planeta asociată norocului și prosperității, vă susține inițiativele și vă poate aduce rezultate remarcabile. Contextul astral indică șanse reale de afirmare și împlinire, iar odată cu intrarea lui Saturn în casa carierei, la mijlocul lunii februarie, pot apărea clarificări și vindecări legate de autoritate și parcurs profesional. Se anunță o perioadă de creștere, succes și echilibru interior.

Vărsător
În 2026, traversați un tranzit rar: Nodul Nord intră în semnul dumneavoastră pentru aproximativ 18 luni, un eveniment care are loc o dată la aproape două decenii. Această influență vă poate aduce mai multă claritate asupra direcției personale și a obiectivelor pe termen lung. Vă puteți simți mai puternic, mai influent și mai conectat la comunitate. Relațiile – fie ele de prietenie, iubire sau afaceri – au șanse să evolueze favorabil, iar talentele dumneavoastră pot ieși în sfârșit la lumină.

Leu
Pentru dumneavoastră, 2026 este un an al strălucirii și expansiunii. Intrarea lui Jupiter în semnul Leului, la finalul lunii iunie, deschide o etapă de abundență și oportunități. Veți fi privit ca o sursă de inspirație și înțelepciune, iar acest lucru vă avantajează atât în plan personal, cât și în relații. Se anunță un an al succesului, al vizibilității și al prosperității, cu momente speciale care pot părea aproape miraculoase.

Capricorn
Pentru Capricorn, 2026 este anul în care puneți bazele unei noi etape de viață și redefiniți propriul sens al succesului. Deși sunteți obișnuit cu munca susținută, atenția se mută acum spre consolidarea fundamentului personal. Este o perioadă de reconstrucție și reorganizare, în care vă rescrieți prioritățile pe baze mai solide și mai autentice.

