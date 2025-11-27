Prima pagină » HOROSCOP » Zodia binecuvântată în ultima săptămână din noiembrie, potrivit astrologului Cristina Demetrescu. Universul îi va oferi șansa potrivită

27 nov. 2025, 13:56, HOROSCOP
Potrivit astrologului Cristina Demetrescu, în ultima săptămână din luna noiembrie este o zodie binecuvântată. Acești nativi vor avea o mare bucurie la final de toamnă.

Pe 25 și 29 noiembrie se produce o conjuncție între Lună și planetele grele ale sistemului solar – Pluton, Saturn și Neptun, spune Cristina Demetrescu. Fenomenul aduce energii foarte puternice și influențează viețile tuturor zodiilor. O zodie se va simți cu adevărat norocoasă. Este vorba despre zodiac Săgetător.

Potrivit astrologului Cristina Demetrescu, nativii din zodia Săgetător sunt guvernați de cea mai mare planetă din sistemul solar, astfel trăirile și gândurile lor sunt mereu mai intense în comparație cu alte zodii. Astfel, pe final de lună se anunță o soluție miraculoasă pentru toți cei care caută răspuns într-o situație. Prin urmare, Săgetătorii vor primi un răspuns la fel de intens precum gândurile lor, fără să creadă că mai este posibil. Astrologul le recomandă nativilor nu dea înapoi când vine vorba de provocarea care va veni spre ei, deoarece Universul le va oferi o șansă potrivită.

De asemenea, anul 2026 vine cu succes pe plan profesional pentru Săgetători. Nativii zodiacului vor simți nevoia fie independenți, iar colaborările vor apărea rapid pentru ei.

De altfel, anul 2026 este un An Universal (2+0+2+6=10, 1+0=1). Acest an are vibrația Anului 1 și reprezintă noi începuturi.

