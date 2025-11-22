Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care iese din întuneric în noiembrie, Guvernat de Jupiter, Săgetătorul este direct conectat cu impulsul de a da sens vieții

22 nov. 2025, 14:13, HOROSCOP
Sezonul zodiei Săgetător va aduce schimbări semnificative în viețile nativilor. Aceștia vor avea ocazia să descopere lumina, după mult timp în care au stat în întuneric. 

Pe data de 21 noiembrie a început sezonul Săgetătorilor. Nativii își vor găsi calea și, de asemenea, vor reuși să urmărească ceea ce aduce sens în viețile lor. Debutul acestui sezon îi vă face pe Săgetători să simtă că au găsit calea luminii, după mult timp în care au stat în întuneric.

Adio, Scorpion

Sezonul Scorpionului a fost o perioadă intensă, în care nativii au săpat adânc în partea lor interioară. Astfel, aceștia s-au eliberat de lucrurile care nu le mai folosesc. Acum, a venit rândul Săgetătorilor. Zodia de foc va fi atrasă să caute evoluția în mai multe direcții simultan. Guvernat de Jupiter, Săgetătorul este direct conectat cu impulsul de a da sens vieților nativilor.

Totodată, sezonul Săgetătorului se va simți la început precum un refresh. Această perioadă a anului reprezintă oportunitatea de a recunoaște semnificația procesului prin care nativii tocmai au trecut. De asemenea, Săgetătorii își vor găsi din nou calea spre optimism, moment care îi va ajuta să înțeleagă că se află exact acolo unde trebuie.

Pe ce se vor concentra Săgetătorii în această perioadă

Sezonul Săgetătorului este bună pentru nativi, căci aceștia vor avea ocazia de a se concentra pe dezvoltarea intuiției. Mai mult, își vor aminti că înțelepciunea apare în urma experiențelor trăite și nu din cărți. Sezonul Săgetătorului îi vă face pe cei afectați să înțeleagă că nu trebuie să se teamă de eșec.

Lună Plină în Gemeni

În timpul sezonului Săgetătorului 2025 vom avea parte de o Lună Plină în Gemeni, pe data de 4 decembrie. De asemenea, va fi o nouă Lună Nouă în Săgetător pe 19 decembrie. Lună Plină în Gemeni ne va oferi oportunitatea de a vedea realitatea într-un alt mod decât până acum.

Luna Nouă în Săgetător de pe 19 decembrie va închide anul 2025. În acea perioadă este indicat să urmărim ceea ce oferă sens vieților noastre și să ne pregătim intens pentru intrarea în anul ce urmează. Soarele și Luna Nouă vor fi în conjuncție cu Venus în Săgetător și Marte în Capricorn. Activarea lui Venus și Marte relaționale vor fi cele care contează în următoarea perioadă.

