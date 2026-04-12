Zodia care își rezolvă toate problemele după Paște. Neti Sandu: „După o perioadă dificilă, încep să ‘respire'”

Neti Sandu și Andreea Marinescu prezintă horoscopul pentru perioada 20 martie – 20 aprilie 2026, evidențiind principalele mișcări astrale și modul în care acestea influențează deciziile, relațiile și echilibrul emoțional pe parcursul acestor săptămâni.

Este o perioadă foarte complicată, o adevărată aglomerație pe cer. De la începutul anului, planetele au stat în Capricorn, apoi s-au mutat, grupate, în Pești, iar acum se deplasează în Berbec.

Perioada despre care vorbim este cea a zodiei Berbec, care începe pe 20 martie și se încheie pe 20 aprilie. Chiar din 20 martie, Mercur nu mai este retrograd — lucru care ne bucură — și își va continua mersul direct prin zodia Pești.

Un alt eveniment important este intrarea lui Marte în Berbec, zodie în care se află în domiciliu. Avem, așadar, prima planetă în domiciliu — Marte în Berbec. Ulterior, pe 15 aprilie, intră și Mercur în Berbec.

Până atunci însă, trebuie menționat că Venus, care a traversat deja Berbecul, pe 30 martie intră în zodia Taur, unde se află, de asemenea, în domiciliu. Astfel, avem două planete în domiciliu: Marte în Berbec și Venus în Taur.

