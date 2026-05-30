Dan Dungaciu: „Ar trebui să primim listele oficiale cu narative ca să știm ce avem voie să vorbim și ce nu”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, ironizează faptul că politicienii ar trebui să primească liste oficiale cu narative ca să știe ce au voie să vorbească și ce nu.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu ironizează faptul că politicienii ar trebui să primească liste oficiale cu narative ca să știe ce au voie să vorbească și ce nu. Acesta încearcă să sublinieze faptul că nu mai poți avea liberă exprimare decât în urma unor direcții oficiale. Analistul explică că dezinformarea înseamnă de fapt credibilitatea sursei. De asemenea, sociologul susține că noi ne chinuim cu formarea Guvernului care pare că nu se apropie de final.
„Noi nu înțelegem asta. Unde te mai refugiezi? Și în loc să ne preocupăm ce face Europa, ce fac statele naționale? Dacă Europa poate avea o soluție la asta, sau statele naționale trebuie să gândească o soluție la asta individuală. Noi stăm și ne smotocim cu guvernul ăsta pe care nu-l mai facem și oricum va fi o chestiune tot o improvizație și luptăm cu ăia care zic cu dezinformarea. Păi ce să zicem acuma cu dezinformarea? Domnule, de americani ce am voie să spun acum? După ce și-au retras nimic… Păi încă nu ne-au dat narațiunea oficială. Deci, dacă încă n-a apărut scânteia Cotroceniului și acolo să-ți apară în narațiune, să știi cum să le abordezi. S-a înțeles? Pe chestiunea cu America, de mâine spuneți așa. Pe chestiunea cu Europa de mâine spuneți așa. Pe SAFE, n-ai voie să spui când tu pui 2,5% pe drone în tot SAFE-ul ăla. Noi știm că războiul din Ucraina este pe drone, ai sau nu ai voie să spui. Trebuie să spui că SAFE-ul îți va asigura bunăstarea și siguranța. Deci spun pentru cei care ascultă, să priceapă că nu mai suntem în… Ei spun dezinformare. Domnule, dezinformarea era în domeniul în care voiai să vezi… Unii care mințeau, cum mințeau pe unde mințeau. Care este credibilitatea sursei? Cum arată publicul?”, a declarat analistul.