Expansiunea militară a Chinei provoacă îngrijorări la Pentagon. Pete Hegseth: „Există motive legitime de alarmă”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, avertizează că dezvoltarea accelerată a capacităților militare ale Chinei ridică îngrijorări serioase în regiunea Asia-Pacific. Hegseth a transmis, la Dialogul Shangri-La de la Singapore, că Washingtonul urmărește menținerea unui echilibru de putere care să împiedice orice tentativă de hegemonie regională.

Statele Unite trag un nou semnal de alarmă privind creșterea influenței militare a Chinei în Asia-Pacific. În cadrul Dialogului Shangri-La, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității și apărării, Pete Hegseth a avertizat că amploarea dezvoltării armatei chineze reprezintă un motiv real de preocupare pentru statele din regiune, potrivit Reuters.

„Privind regiunea de astăzi, există motive legitime de alarmă cu privire la amploarea istorică a dezvoltării militare a Chinei şi la extinderea activităţilor sale militare în regiune şi dincolo de aceasta”, a declarat Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, în cadrul conferinței desfășurate la Singapore.

Oficialul american a afirmat că Statele Unite nu urmăresc escaladarea tensiunilor și nici o confruntare directă cu Beijingul.

„Nu căutăm o confruntare inutilă în regiune”, a afirmat șeful Pentagonului în fața unui auditoriu format din miniștri ai apărării, lideri militari și experți în securitate din întreaga lume.

Potrivit acestuia, obiectivul Washingtonului este păstrarea unui echilibru strategic care să garanteze securitatea aliaților americani și stabilitatea regională pe termen lung.

Mesaj direct pentru Beijing

Pete Hegseth a precizat că administrația americană susține un sistem regional bazat pe echilibru și descurajare.

„Ceea ce căutăm (…) este cu adevărat un echilibru stabil, unul care să funcţioneze atât pentru americani, cât şi pentru aliaţii noştri”, a declarat secretarul american al Apărării.

Hegseth a adăugat că obiectivul este menținerea „unui echilibru de putere favorabil, dar sustenabil, în care niciun stat, inclusiv China, nu îşi poate impune hegemonia sau ameninţa securitatea ori prosperitatea naţiunii noastre şi a aliaţilor noştri”.

Declarațiile vin în contextul în care Beijingul continuă să își modernizeze forțele armate și să își extindă prezența militară în regiunea Indo-Pacifică, o zonă considerată esențială pentru comerțul și securitatea globală.

Dialogul Shangri-La reunește anual lideri politici, oficiali militari și experți din aproximativ 45 de țări, oferind una dintre cele mai importante platforme de dialog privind securitatea internațională. În contrast cu delegația americană numeroasă condusă de Pete Hegseth, China a ales pentru al doilea an consecutiv să fie reprezentată doar de experți și cercetători militari, fără participarea ministrului Apărării, Dong Jun.

