Prima pagină » Știri externe » Expansiunea militară a Chinei provoacă îngrijorări la Pentagon. Pete Hegseth: „Există motive legitime de alarmă”

Expansiunea militară a Chinei provoacă îngrijorări la Pentagon. Pete Hegseth: „Există motive legitime de alarmă”

Ionuț Stan
Expansiunea militară a Chinei provoacă îngrijorări la Pentagon. Pete Hegseth: „Există motive legitime de alarmă”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, avertizează că dezvoltarea accelerată a capacităților militare ale Chinei ridică îngrijorări serioase în regiunea Asia-Pacific. Hegseth a transmis, la Dialogul Shangri-La de la Singapore, că Washingtonul urmărește menținerea unui echilibru de putere care să împiedice orice tentativă de hegemonie regională.

Statele Unite trag un nou semnal de alarmă privind creșterea influenței militare a Chinei în Asia-Pacific. În cadrul Dialogului Shangri-La, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității și apărării, Pete Hegseth a avertizat că amploarea dezvoltării armatei chineze reprezintă un motiv real de preocupare pentru statele din regiune, potrivit Reuters.

„Privind regiunea de astăzi, există motive legitime de alarmă cu privire la amploarea istorică a dezvoltării militare a Chinei şi la extinderea activităţilor sale militare în regiune şi dincolo de aceasta”, a declarat Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, în cadrul conferinței desfășurate la Singapore.

Oficialul american a afirmat că Statele Unite nu urmăresc escaladarea tensiunilor și nici o confruntare directă cu Beijingul.

„Nu căutăm o confruntare inutilă în regiune”, a afirmat șeful Pentagonului în fața unui auditoriu format din miniștri ai apărării, lideri militari și experți în securitate din întreaga lume.

Potrivit acestuia, obiectivul Washingtonului este păstrarea unui echilibru strategic care să garanteze securitatea aliaților americani și stabilitatea regională pe termen lung.

Mesaj direct pentru Beijing

Pete Hegseth a precizat că administrația americană susține un sistem regional bazat pe echilibru și descurajare.

„Ceea ce căutăm (…) este cu adevărat un echilibru stabil, unul care să funcţioneze atât pentru americani, cât şi pentru aliaţii noştri”, a declarat secretarul american al Apărării.

Hegseth a adăugat că obiectivul este menținerea „unui echilibru de putere favorabil, dar sustenabil, în care niciun stat, inclusiv China, nu îşi poate impune hegemonia sau ameninţa securitatea ori prosperitatea naţiunii noastre şi a aliaţilor noştri”.

Declarațiile vin în contextul în care Beijingul continuă să își modernizeze forțele armate și să își extindă prezența militară în regiunea Indo-Pacifică, o zonă considerată esențială pentru comerțul și securitatea globală.

Dialogul Shangri-La reunește anual lideri politici, oficiali militari și experți din aproximativ 45 de țări, oferind una dintre cele mai importante platforme de dialog privind securitatea internațională. În contrast cu delegația americană numeroasă condusă de Pete Hegseth, China a ales pentru al doilea an consecutiv să fie reprezentată doar de experți și cercetători militari, fără participarea ministrului Apărării, Dong Jun.

Recomandarea autorului

SUA și Iranul se apropie de un acord real de pace. JD Vance: „Am făcut multe progrese”. Decizia finală îi aparține lui Trump

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Noi controverse în dosarul Epstein. Fosta șefă a Justiției SUA, audiată în Congres, a evitat să răspundă întrebărilor legate de Donald Trump
07:48
Noi controverse în dosarul Epstein. Fosta șefă a Justiției SUA, audiată în Congres, a evitat să răspundă întrebărilor legate de Donald Trump
MILITAR O companie a anunțat că va lansa în toamnă un joc video despre războiul dintre SUA și Coreea de Nord. Antagonistul, inspirat după Kim Jong Un
00:22
O companie a anunțat că va lansa în toamnă un joc video despre războiul dintre SUA și Coreea de Nord. Antagonistul, inspirat după Kim Jong Un
FLASH NEWS Kaja Kallas: „UE condamnă ferm incidentul grav din Galați, unde o dronă rusească cu explozibil s-a prăbușit peste o clădire rezidențială”
00:17
Kaja Kallas: „UE condamnă ferm incidentul grav din Galați, unde o dronă rusească cu explozibil s-a prăbușit peste o clădire rezidențială”
FLASH NEWS Discuțiile din „Situation Room” s-au încheiat. Trump n-a luat nicio decizie finală în privința acordului de pace cu Iranul
22:56
Discuțiile din „Situation Room” s-au încheiat. Trump n-a luat nicio decizie finală în privința acordului de pace cu Iranul
FLASH NEWS Președintele Nicușor Dan le mulțumește statelor membre UE pentru solidaritate: „Rusia nu poate încălca spațiul aerian european fără să fie pedepsită”
22:39
Președintele Nicușor Dan le mulțumește statelor membre UE pentru solidaritate: „Rusia nu poate încălca spațiul aerian european fără să fie pedepsită”
CONTROVERSĂ Vladimir Putin îi solicită României să-i trimită resturile dronei prăbușite la Galați pentru a fi investigate „obiectiv” de autoritățile de la Moscova
22:15
Vladimir Putin îi solicită României să-i trimită resturile dronei prăbușite la Galați pentru a fi investigate „obiectiv” de autoritățile de la Moscova
Mediafax
Lovitură de ultim moment în Sănătate! Ministerul prelungește termenul pentru proiectele PNRR până în august 2026
Digi24
Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin Grindeanu, care a ezitat să spună că drona care a explodat este rusească
Cancan.ro
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Val de ironii după mesajele MApN legate de drona căzută în Galați. Mii de comentarii au împărțit internetul în două: „Blocul era pe direcția dronei”
Mediafax
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Cancan.ro
DOLIU în politica din România! A murit Maria Dina
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Cum vrea NASA să învingă China în cursa spre Lună?
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În bătălia din Europa asistăm la bătălia dintre Administrația ”Biden” și Administrația Trump”
07:30
Dan Dungaciu: „În bătălia din Europa asistăm la bătălia dintre Administrația ”Biden” și Administrația Trump”
ACTUALITATE 30 Mai, calendarul zilei: Dumitru „Mitică” Dragomir împlinește 80 de ani. Marie Fredriksson ar fi împlinit 68. Ioana d’Arc este arsă pe rug
07:15
30 Mai, calendarul zilei: Dumitru „Mitică” Dragomir împlinește 80 de ani. Marie Fredriksson ar fi împlinit 68. Ioana d’Arc este arsă pe rug
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Ar trebui să primim listele oficiale cu narative ca să știm ce avem voie să vorbim și ce nu”
07:00
Dan Dungaciu: „Ar trebui să primim listele oficiale cu narative ca să știm ce avem voie să vorbim și ce nu”
AUTO Cum să răcorești mașina pe timp de vară. Cea mai rapidă variantă
07:00
Cum să răcorești mașina pe timp de vară. Cea mai rapidă variantă
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Eu fac parte din opoziție. Ar trebui să mi se spună ce pot să mai spun și ce nu”
06:30
Dan Dungaciu: „Eu fac parte din opoziție. Ar trebui să mi se spună ce pot să mai spun și ce nu”
Încă o promisiune “îndeplinită” de Nicușor Dan. S-a ales praful de siguranța românilor, pentru care garanta imediat după ce a fost ales președinte
06:00
Încă o promisiune “îndeplinită” de Nicușor Dan. S-a ales praful de siguranța românilor, pentru care garanta imediat după ce a fost ales președinte

Cele mai noi

Trimite acest link pe