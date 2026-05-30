Crin Antonescu: „Aș fi vrut să văd că Bolojan și Gheorghiu fac un demers de a susține firmele românești”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre relația dintre statul român, marile companii și climatul politic din Europa. Invitatul a spus că lipsa sprijinului pentru firmele românești și radicalizarea discursului public au dus la tensiuni tot mai mari în societate.

Antonescu a comentat și protestele apărute în Europa în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al dezbaterilor despre Israel.

Anti-americanismul și antisemitismul au crescut în Europa

Fostul lider liberal a spus că în multe cazuri criticile față de acțiunile statului israelian au ajuns să fie confundate cu atitudini antisemite sau anti-occidentale.

„Așa s-a ajuns, apropo de anti-americanism și deja antisemitism, unde se confundă niște acțiuni ale statului Israel cu toate astea la ceea ce vedem.”, spune el.

Crin Antonescu consideră că protestele masive din Europa nu sunt organizate exclusiv de comunități arabe sau palestiniene.

„Oamenii de pe străzi, zecile de mii de oameni în manifestații, să știi că nu sunt toți arabi și nu sunt toți palestinieni. Sunt bunătate de stângiști europeni care, iată, aici ne-au dus.”, afirmă acesta.

Crin Antonescu: „Oamenii care au făcut ceva chiar în România, capitaliștii mai mari ai României, nu au fost niciodată sprijiniți de statul român”

Invitatul a criticat și modul în care guvernele românești au tratat capitalul autohton în ultimii ani.

„Eu n-am nimic împotriva firmelor mari. Sigur, aș fi fost mai liniștit să văd cum domnul Bolojan sau doamna Gheorghiu fac vreo acțiune în favoare unei firme românești.”, spune el.

Antonescu a afirmat că antreprenorii români nu au fost susținuți de stat, spre deosebire de alte țări din regiune.

„Oamenii care au făcut ceva chiar în România, capitaliștii mai mari ai României, nu au fost niciodată sprijiniți de statul român. Li s-a dat în cap mereu, în vreme ce toate țările din jurul nostru, nu numai Ungaria lui Orban, ci și Croația, au sprijinit companii naționale să se extindă.”, afirmă acesta.

Fostul lider liberal a spus că lipsa transparenței și absența sprijinului pentru firmele românești reprezintă o problemă majoră.

„Dar ceva pentru o firmă românească? Nu. Să nu vorbești despre aceste lucruri, să nu le comunici, să nu le explici unor oameni pe ai căror bani tu faci aceste contracte, asta pentru mine te califică nu la statura de prim-ministru, la statura de arendaș.”, spune invitatul.

Spre final, politicianul a sugerat că adevăratele centre de influență sunt în afara României.