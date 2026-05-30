Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Crin Antonescu: „Aș fi vrut să văd că Bolojan și Gheorghiu fac un demers de a susține firmele românești”

Crin Antonescu: „Aș fi vrut să văd că Bolojan și Gheorghiu fac un demers de a susține firmele românești”

Alexandra Anton Marinescu
Crin Antonescu: „Aș fi vrut să văd că Bolojan și Gheorghiu fac un demers de a susține firmele românești”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre relația dintre statul român, marile companii și climatul politic din Europa. Invitatul a spus că lipsa sprijinului pentru firmele românești și radicalizarea discursului public au dus la tensiuni tot mai mari în societate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Antonescu a comentat și protestele apărute în Europa în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al dezbaterilor despre Israel.

Anti-americanismul și antisemitismul au crescut în Europa

Fostul lider liberal a spus că în multe cazuri criticile față de acțiunile statului israelian au ajuns să fie confundate cu atitudini antisemite sau anti-occidentale.

„Așa s-a ajuns, apropo de anti-americanism și deja antisemitism, unde se confundă niște acțiuni ale statului Israel cu toate astea la ceea ce vedem.”, spune el.

Crin Antonescu consideră că protestele masive din Europa nu sunt organizate exclusiv de comunități arabe sau palestiniene.

„Oamenii de pe străzi, zecile de mii de oameni în manifestații, să știi că nu sunt toți arabi și nu sunt toți palestinieni. Sunt bunătate de stângiști europeni care, iată, aici ne-au dus.”, afirmă acesta.

Crin Antonescu: „Oamenii care au făcut ceva chiar în România, capitaliștii mai mari ai României, nu au fost niciodată sprijiniți de statul român”

Invitatul a criticat și modul în care guvernele românești au tratat capitalul autohton în ultimii ani.

„Eu n-am nimic împotriva firmelor mari. Sigur, aș fi fost mai liniștit să văd cum domnul Bolojan sau doamna Gheorghiu fac vreo acțiune în favoare unei firme românești.”, spune el.

Antonescu a afirmat că antreprenorii români nu au fost susținuți de stat, spre deosebire de alte țări din regiune.

„Oamenii care au făcut ceva chiar în România, capitaliștii mai mari ai României, nu au fost niciodată sprijiniți de statul român. Li s-a dat în cap mereu, în vreme ce toate țările din jurul nostru, nu numai Ungaria lui Orban, ci și Croația, au sprijinit companii naționale să se extindă.”, afirmă acesta.

Fostul lider liberal a spus că lipsa transparenței și absența sprijinului pentru firmele românești reprezintă o problemă majoră.

„Dar ceva pentru o firmă românească? Nu. Să nu vorbești despre aceste lucruri, să nu le comunici, să nu le explici unor oameni pe ai căror bani tu faci aceste contracte, asta pentru mine te califică nu la statura de prim-ministru, la statura de arendaș.”, spune invitatul.

Spre final, politicianul a sugerat că adevăratele centre de influență sunt în afara României.

„Rămâne să discutăm acum, fără să fim conspiraționiști, unde-s boierii. Că-s la Paris, că-s la Berlin.”, afirmă acesta.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În bătălia din Europa asistăm la bătălia dintre Administrația ”Biden” și Administrația Trump”
07:30
Dan Dungaciu: „În bătălia din Europa asistăm la bătălia dintre Administrația ”Biden” și Administrația Trump”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Ar trebui să primim listele oficiale cu narative ca să știm ce avem voie să vorbim și ce nu”
07:00
Dan Dungaciu: „Ar trebui să primim listele oficiale cu narative ca să știm ce avem voie să vorbim și ce nu”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Eu fac parte din opoziție. Ar trebui să mi se spună ce pot să mai spun și ce nu”
06:30
Dan Dungaciu: „Eu fac parte din opoziție. Ar trebui să mi se spună ce pot să mai spun și ce nu”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Este o problemă gravă în societatea românească dacă politicienii cred că singura noastră grijă este dezinformarea”
06:00
Dan Dungaciu: „Este o problemă gravă în societatea românească dacă politicienii cred că singura noastră grijă este dezinformarea”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nu există nicio șansă ca Nicușor Dan să ajungă la Casa Albă și să obțină poza cu Trump. România nu este importantă pentru Administrația SUA”
12:00
Ion Cristoiu: „Nu există nicio șansă ca Nicușor Dan să ajungă la Casa Albă și să obțină poza cu Trump. România nu este importantă pentru Administrația SUA”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În anii 1950 se trăia din lupta împotriva dușmanului extern, acum se trăiește din lupta împotriva dezinformării”
11:30
Ion Cristoiu: „În anii 1950 se trăia din lupta împotriva dușmanului extern, acum se trăiește din lupta împotriva dezinformării”
Mediafax
Lovitură de ultim moment în Sănătate! Ministerul prelungește termenul pentru proiectele PNRR până în august 2026
Digi24
Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin Grindeanu, care a ezitat să spună că drona care a explodat este rusească
Cancan.ro
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Val de ironii după mesajele MApN legate de drona căzută în Galați. Mii de comentarii au împărțit internetul în două: „Blocul era pe direcția dronei”
Mediafax
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Cancan.ro
DOLIU în politica din România! A murit Maria Dina
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Cum vrea NASA să învingă China în cursa spre Lună?
FLASH NEWS Expansiunea militară a Chinei provoacă îngrijorări la Pentagon. Pete Hegseth: „Există motive legitime de alarmă”
07:20
Expansiunea militară a Chinei provoacă îngrijorări la Pentagon. Pete Hegseth: „Există motive legitime de alarmă”
ACTUALITATE 30 Mai, calendarul zilei: Dumitru „Mitică” Dragomir împlinește 80 de ani. Marie Fredriksson ar fi împlinit 68. Ioana d’Arc este arsă pe rug
07:15
30 Mai, calendarul zilei: Dumitru „Mitică” Dragomir împlinește 80 de ani. Marie Fredriksson ar fi împlinit 68. Ioana d’Arc este arsă pe rug
AUTO Cum să răcorești mașina pe timp de vară. Cea mai rapidă variantă
07:00
Cum să răcorești mașina pe timp de vară. Cea mai rapidă variantă
Încă o promisiune “îndeplinită” de Nicușor Dan. S-a ales praful de siguranța românilor, pentru care garanta imediat după ce a fost ales președinte
06:00
Încă o promisiune “îndeplinită” de Nicușor Dan. S-a ales praful de siguranța românilor, pentru care garanta imediat după ce a fost ales președinte
VIDEO EXCLUSIV Veste importantă despre Pasajul Apărătorii Patriei. Când se va putea circula pe cel mai nou pod din București. Mâna dreaptă a lui Daniel Băluță a făcut anunțul la Gândul
06:00
Veste importantă despre Pasajul Apărătorii Patriei. Când se va putea circula pe cel mai nou pod din București. Mâna dreaptă a lui Daniel Băluță a făcut anunțul la Gândul
EXCLUSIV Un criminal care viola și omora femei acostate în centrul Capitalei, descoperit după ADN. Bărbatul a fost comparat cu Ion Rîmaru
05:00
Un criminal care viola și omora femei acostate în centrul Capitalei, descoperit după ADN. Bărbatul a fost comparat cu Ion Rîmaru

Cele mai noi

Trimite acest link pe