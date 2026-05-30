Dan Dungaciu: „În bătălia din Europa asistăm la bătălia dintre Administrația ”Biden” și Administrația Trump”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum în Europa asistăm la bătălia dintre Administrația „Biden” și Administrația Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum în Europa asistăm la bătălia dintre Administrația „Biden” și Administrația Trump. Acesta compară situația SUA cu cea a Europei în legătură cu relația presei și puterea politică.
„Iarăși, nu vreau să induc aici vreo notă de optimism, însă eu am urmărit pe vremuri… Nu mă uitam la televiziune din România, mă uitam la cei din Statele Unite. Domnule, când Twitter-ul la cine era… Jurnaliștii de la Fox News, inclusiv Pete Hegseth, inclusiv alții care sunt acum în funcții. Ei transmiteau un mesaj care n-ajungea la nimeni. Deci erau puși pe lista aceea în care nu erau interziși. Deci noi suntem de fapt în același ciclu. Ei controlau în Statele Unite tot. Și-au dat seama că a izbucnit online-ul, au început să controleze online-ul. Nu s-au priceput foarte bine. Erau abia la începuturi, în zorii online-ului, ca să zic așa. A venit online-ul și a venit Donald Trump, și i-a întors cu roțile în sus, ca să zic așa. Noi suntem în aceeași bătălie și noi am mai vorbit despre asta. În bătălia din Europa, nu doar din România, este bătălia administrației „Biden” cu administrația Trump. Administrația „Biden” stă pe poziții, încă n-a dărâmat-o nimeni. Și administrația „Biden” are acuma și experiența online-ului.”, a declarat analistul.