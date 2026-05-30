30 Mai, calendarul zilei: Dumitru „Mitică" Dragomir împlinește 80 de ani. Marie Fredriksson ar fi împlinit 68. Ioana d'Arc este arsă pe rug

Elena Stănică-Ezeanu
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 30 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Dumitru Dragomir este una dintre cele mai cunoscute personalități din fotbalul românesc. Născut pe 30 mai 1946, în județul Vâlcea, el a devenit celebru mai ales pentru activitatea sa de conducător sportiv și pentru stilul său direct și controversat. A fost președinte al clubului Chimia Râmnicu Vâlcea și ulterior al clubului FC Olt Scornicești. Cea mai importantă funcție a sa a fost cea de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, poziție pe care a ocupat-o între 1996 și 2013. În perioada mandatului său la LPF, fotbalul românesc a cunoscut importante schimbări administrative și financiare, inclusiv dezvoltarea drepturilor de televiziune pentru campionatul intern. Dragomir a fost deseori prezent în mass-media datorită declarațiilor sale spectaculoase și comentariilor despre sport, politică și societate. A fost și senator în Parlamentul României între 2000 și 2008. În prezent, Dumitru Dragomir continuă să apară frecvent în emisiuni sportive și podcasturi, unde comentează evenimente din fotbalul românesc și internațional.

Marie Fredriksson a fost una dintre cele mai apreciate artiste pop din Suedia și vocea celebrului duo Roxette. Născută pe 30 mai 1958, în Össjö, Suedia, şi-a început cariera muzicală în anii ‘80, remarcându-se prin vocea sa puternică și sensibilă. Succesul internațional a venit odată cu formarea trupei Roxette alături de Per Gessle. Duo-ul a devenit celebru prin hituri precum It Must Have Been Love, Listen to Your Heart și The Look. Melodiile lor au ajuns pe primele locuri în topurile internaționale și au cucerit milioane de fani din întreaga lume. Marie a avut și o carieră solo de succes în Suedia, lansând mai multe albume apreciate de public și critici. În 2002, artista a fost diagnosticată cu o tumoare pe creier, însă a continuat să cânte și să înregistreze muzică după o lungă perioadă de tratament și recuperare medicală. Marie Fredriksson a murit pe 9 decembrie 2019, la vârsta de 61 de ani. Ea rămâne una dintre cele mai iubite voci ale muzicii pop europene, iar cântecele sale continuă să fie ascultate și apreciate de generații întregi de fani.

Execuția Ioanei d’Arc reprezintă unul dintre cele mai dramatice momente din istoria Franței medievale. La 30 mai 1431, Ioana d’Arc a fost arsă pe rug în orașul Rouen, fiind condamnată pentru erezie de un tribunal controlat de englezi. Ea devenise cunoscută în timpul Războiului de O Sută de Ani, după ce a condus armata franceză către mai multe victorii importante împotriva englezilor. Aceasta susținea că primea mesaje divine care îi cereau să-l ajute pe viitorul rege Carol al VII-lea să recucerească tronul Franței. În 1430, Ioana a fost capturată de burgunzi, aliați ai englezilor, și predată acestora. Procesul său a fost puternic influențat politic, iar tânăra a fost acuzată de erezie și vrăjitorie. La doar 19 ani, ea a fost executată prin ardere pe rug în piața centrală. După moartea sa, Ioana d’Arc a devenit un simbol al curajului și patriotismului francez. În 1456, un nou proces organizat de Biserică a declarat-o nevinovată, iar în 1920 a fost canonizată de Biserica Catolică, devenind una dintre sfintele protectoare ale Franței.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1672: Petru cel Mare 🇷🇺♛
🎂1814: Mihail Bakunin 🇷🇺🗣️ revoluționar considerat de mulți „tatăl anarhismului modern”
🎂1814: Eugène Charles Catalan 🇧🇪🧮 matematician De numele său este legată o celebră conjectură, conjectura lui Catalan, pe care a formulat-o în 1844, fiind demonstrată abia în 2002 de către matematicianul român Preda Mihăilescu
🎂1840: Nicolae Valter Mărăcineanu 🇷🇴★ ofițer român, căzut eroic în luptele din cadrul Războiului de Independență al României purtat contra turcilor. A căzut la datorie în timp ce înfigea pe parapetul redutei turcești Grivița drapelul Regimentului 8 linie, la 30 august 1877
🎂1912: Julius Axelrod 🇺🇸💊 biochimist, laureat Nobel a descoperit rolul analgetic și a contribuit la producerea pe cale industrială a paracetamolului
🎂1916: Joseph W. Kennedy 🇺🇸☢️ chimist, codescoperitor al plutoniului
🎂1920: Franklin J. Schaffner 🇺🇸🎥 regizor Planeta maimuțelor (1968), Patton (1970), Nicholas and Alexandra (1971), Papillon (1973)
🎂1929: Doina Cornea 🇷🇴🗣️ disidentă anticomunistă
🎂1946: Dumitru Dragomir 🇷🇴⚽️ fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal
🎂1952: Rodica Culcer 🇷🇴✒️ jurnalistă
🎂1953: Colm Meaney 🇮🇪🎬 cunoscut pentru interpretarea lui Miles O’Brien în Star Trek
🎂1956: David Sassoli 🇮🇹🗣️ președinte al Parlamentului European. A murit de pneumonie, la 65 de ani
🎂1958: Marie Fredriksson 🇸🇪🎤(Roxette) Roxette a câștigat faima internațională la sfârșitul anilor 1980 – începutul anilor 1990 cu hituri precum „It Must Have Been Love”, „Listen to Your Heart”, „The Look”, „Joyride” și „Dangerous”. A murit la 61 de ani, în urma unei boli îndelungate
🎂1958: Ted McGinley 🇺🇸🎬 Jefferson D’Arcy din Married… with Children
🎂1962: Choi Min-sik 🇰🇷🎬 The Quiet Family (1998), Failan (2001), Oldboy (2003), Lady Vengeance (2005), I Saw the Devil (2010), Lucy (2014), The Tiger (2015)
🎂1965: Antoine Fuqua 🇺🇸🎥 regizor Training Day (2001), Tears of the Sun (2003), Shooter (2007), The Equalizer (2014), Southpaw (2015), The Equalizer 2 (2018), The Guilty (2021), The Equalizer 3 (2023), Michael (2026)
🎂1980: Steven Gerrard 🇬🇧⚽️ „Membru al ordinului britanic” pentru contribuțiile sale fotbalistice în finala Champions League din 2005, și finala Cupei Angliei din 2006

Decese 🕯

🕯️1431: Ioana d’Arc 🇫🇷⚔️ eroină națională a Franței
🕯️1593: Christopher Marlowe 🇬🇧🎭 dramaturg Cel mai însemnat autor de tragedie din această perioadă înainte de Shakespeare. A fost ucis într-o luptă cauzată de beție
🕯️1640: Peter Paul Rubens 🇳🇱🎨 A pictat peste 1.400 de tablouri și executat sute de desene, timp de 40 de ani
🕯️1770: François Boucher 🇫🇷🎨
🕯️1778: Voltaire 🇫🇷✒️ filosof și scriitor iluminist Numele adevărat al autorului a fost François-Marie Arouet. A adoptat pseudonimul de Voltaire în 1718, după încarcerarea la Bastilia
🕯️1960: Boris Pasternak 🇷🇺✒️ poet, prozator și traducător, laureat Nobel
🕯️2012: Andrew Huxley 🇬🇧🧫 biofizician și fiziolog, laureat Nobel
🕯️2015: Vladimir Arnautović 🇷🇸🏀 A antrenat CSU Asesoft Ploiești din 2007 până în data morții sale. Este considerat cel mai bun antrenor din istoria baschetului românesc. Moare prematur la 43 de ani la Belgrad, de cancer la ficat
🕯️2025: Loretta Swit 🇺🇸🎬 Maior Margaret „Hot Lips” Houlihan din M*A*S*H

Evenimente📋

📋🇷🇴👮🏻‍♀️ Ziua gardianului public (din 1993)
📋🇭🇷 Ziua naţională a Republicii Croaţia (Ziua statalităţii); data întrunirii primului Parlament democratic, 1990

Calendar 🗒️

🗒️1431: Războiul de 100 de Ani: la Rouen, Franța, Ioana d’Arc, în vârstă de 19 ani, este arsă pe rug de către un tribunal dominant englez
🗒️1814: Se semnează primul Tratat de la Paris, care a readus granițele Franței la întinderea lor din 1792. În aceeași zi, Napoleon este exilat pe insula Elba
🗒️1915: Primul genocid al secolului XX, comis prin aplicarea Ordinul general de deportare a armenilor din Imperiul Otoman spre deșerturile din Siria și Irak; sute de mii de oameni au murit în urma epidemiilor
🗒️1945: Începe procesul ziariștilor „criminali de război și vinovați de dezastrul țării”. Printre acuzați: Pamfil Șeicaru, Radu Gyr, Nichifor Crainic
🗒️1975: Este fondată Agenția Spațială Europeană
🗒️1982: Spania devine al 16-lea membru NATO
🗒️1990: Are loc un cutremur de 6,9 grade pe scara Richter în Vrancea
🗒️1995: Bulgaria încheie un acord cu FMI privind ajutorul financiar pentru prevenirea falimentului național

