Iași: Se amână listarea SalubrIS și CTP la bursă. Moratoriu pentru societățile de stat

Două societăți aflate în subordinea Primăriei Iași, Salubris și Compania de Transport Public (CTP), figurează pe lista întocmită de Guvern pentru o posibilă listare la bursă. Inițial, pe lista elaborată de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) s-a aflat și ApaVital, însă documentul transmis Senatului a fost redus de la 43 la 22 de companii.

În forma finală a listei se regăsesc, pe lângă CTP Iași și Salubris, și alte societăți locale, precum CTP Cluj-Napoca și Amenajare Edilitară și Salubrizare Sector 5 SA, informează Ziarul de Iași. Totodată, sunt incluse companii de interes național, între care Loteria Română, CNAIR și Compania Națională Aeroporturi București.

Contactată de gazetarii ieșeni, conducerea ApaVital a precizat că societatea nu a primit până în prezent nicio notificare oficială sau solicitare din partea AMEPIP ori a autorității publice tutelare – Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași (ARSACIS) – privind o eventuală analiză a oportunității listării la bursă.

„Decizia de inițiere a unor demersuri de listare pe piața de capital aparține acționarilor și nu companiei”, a transmis directorul general al ApaVital, Mihail Doruș.

Principalul acționar al ApaVital este Consiliul Județean Iași, care deține peste 99% din acțiuni. Activitatea operatorului regional de apă și canalizare este coordonată de ARSACIS, organizație din care fac parte peste 110 primării din județ, alături de Consiliul Județean Iași.

