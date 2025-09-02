Prima pagină » HOROSCOP » ZODIA care riscă să înceapă toamna cu un divorț, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu

02 sept. 2025, 18:45, HOROSCOP
ZODIA care riscă să înceapă toamna cu un divorț, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu
Astrologul Cristina Demetrescu

Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat marți, la Pro TV, horoscopul pentru săptămâna 1-7 septembrie! În această perioadă, eclipsa de Lună schimbă destinul unor semne zodiacale, iar pentru anumiți nativi urmează unele încercări.

Astfel, prima săptămână de toamnă aduce dinamism și inspirație, dar și o energie specială și evenimente astrale care vor pune la încercare răbdarea și credința. În schimb, finalul perioadei este marcat de o eclipsă totală de Lună în Pești, cu efecte puternice asupra tuturor zodiilor.

Pe 5 septembrie va avea loc o cuadratură între Marte și Jupiter, care ne pune față în față cu noi înșine și cu lumea exterioară, iar pe 7 septembrie eclipsa „oficiază” revenirea lui Saturn în Pești, aducând lecții de maturizare și finalizări de etape.

În aceeași perioadă, Uranus intră în retrogradare în Gemeni, semn care guvernează comunicarea, ceea ce ne atenționează asupra efectelor ascunse ale progresului și tehnologiei.

„Astăzi este o piramidă între planetele aflate pe semne de foc, Luna în Săgetător, Mercur în Leu. Astea sunt zodii de foc și pentru 1 septembrie… chiar este o cheie cu foarte multă energie”, a spus astrologul, precizând că începutul de toamnă ne îndeamnă la creativitate și încredere.

​Dintre toate zodiile, Scorpionul a atras atenția prin faptul că riscă să înceapă toamna cu un divorț. Relațiile sentimentale pot fi tensionate. Astfel, este posibil să încheie brusc legături care nu îi mai mulțumesc. Totuși, responsabilitatea pentru conflicte le revine în mare parte chiar lor.

Astrologul Cristina Demetrescu

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock

