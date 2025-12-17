Prima pagină » HOROSCOP » Singura zodie care are parte de tensiuni, azi, 17 decembrie 2025. Nativul poate fi afectat emoțional sau profesional

Singura zodie care are parte de tensiuni, azi, 17 decembrie 2025. Nativul poate fi afectat emoțional sau profesional

17 dec. 2025, 14:08, HOROSCOP
Singura zodie care are parte de tensiuni, azi, 17 decembrie 2025. Nativul poate fi afectat emoțional sau profesional

Ziua de miercuri, 17 decembrie 2025, nu se anunța foarte favorabilă pentru o anumită zodie. Acest nativ va traversa momente tensionate, de-a lungul zilei, sau pot fi afectați de o situație neplăcută.

Ziua de miercuri poate veni cu aspecte incomode și neplăcute în cazul persoanelor născute sub semnul zodiacal Scorpion. Energia astrală ar putea aduce și conflicte în relațiile interpersonale, ceea ce ar putea pune comunicarea în dificultate. Nativii Scorpion sunt cunoscuți pentru capacitatea lor de a rezolva problemele, precum și pentru intensitatea emoțională. De aceea, ziua de azi, precum și perioada următoare necesită o doză mai mare de echilibru și discernământ.

Singura zodie care are parte de tensiuni, azi, 17 decembrie 2025. Nativul poate fi afectat emoțional sau profesional

Scorpion, zodia care poate fi afectat emoțional, azi / foto: Shutterstock

Nativii Scorpion vor fi afectați

Pentru a gestiona cât mai bine situația, nativii Scorpion ar trebui să facă o serie de exerciții de respirație și să analizeze fiecare mișcare care este întreprinsă. De asemenea, ar fi ideal să prioritizeze soluțiile și aspectele importante pentru ei, pentru a putea rezolva problemele.

Ar fi ideal să caute sprijinul în persoanele pe care le consideră de încredere. Ziua de 17 decembrie 2025 poate aduce o multitudine de neînțelegeri între Scorpioni și cei alături de care lucrează sau conviețuiesc. De aceea, ar fi indicat să practice meditația și să își păstreze calmul, scrie Click.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Mediafax
Unde petrec românii sărbătorile de iarnă? Patru din 10 hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion
Digi24
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”
Cancan.ro
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Mediafax
Cum să dormi mai bine: Obiceiuri susținute de știință care te pot ajuta să ai un somn cu adevărat odihnitor
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Un astronaut a surprins peisajul de poveste cu lacul Yellowstone acoperit de zăpadă
EXCLUSIV Doru Bușcu: Entități din putere vor bucăți din justiție/Justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani
16:06
Doru Bușcu: Entități din putere vor bucăți din justiție/Justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani
METEO Europa, sub amenințarea unui ciclon puternic. Ce țări vor fi afectate
15:58
Europa, sub amenințarea unui ciclon puternic. Ce țări vor fi afectate
REACȚIE Nicușor Dan, atac frontal la Bolojan: Nu e bine că e 17 decembrie și nu avem nici măcar o schiță de buget
15:55
Nicușor Dan, atac frontal la Bolojan: Nu e bine că e 17 decembrie și nu avem nici măcar o schiță de buget
ȘTIINȚĂ Proteina care a încetinit semele de îmbătrânire a șoarecilor și le-a prelungit viața. Explicația specialiștilor
15:53
Proteina care a încetinit semele de îmbătrânire a șoarecilor și le-a prelungit viața. Explicația specialiștilor
ALERTĂ Atenție! Urmează alte lucrări la Voila, complexul din care face parte și Barajul Paltinu. Ministra Buzoianu vrea să reabiliteze și Bazinul de Apă Curată. Ce rol are bazinul în caz de turbiditate crescută
15:49
Atenție! Urmează alte lucrări la Voila, complexul din care face parte și Barajul Paltinu. Ministra Buzoianu vrea să reabiliteze și Bazinul de Apă Curată. Ce rol are bazinul în caz de turbiditate crescută
JUSTIȚIE Bolojan dă indicații instanțelor: „În fapte de corupție grave nu trebuie să existe prescripție”
15:39
Bolojan dă indicații instanțelor: „În fapte de corupție grave nu trebuie să existe prescripție”

Cele mai noi