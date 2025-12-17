Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu despre lupta din justiție: S-a creat un război pentru a justifica acțiuni care țin de inversarea puterii

Doru Bușcu despre lupta din justiție: S-a creat un război pentru a justifica acțiuni care țin de inversarea puterii

17 dec. 2025, 17:59, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ionuț Cristache și invitatul său în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul Doru Bușcu, au comentat pe tema intervenției de azi a premierului referitoare la legile justiției și războiul din justiție. În viziunea redactorului-șef Cațavencii, lupta din justiție, accelerată și de protestele din stradă în urma difuzării anchetei Recorder, ține de mutarea sau inversarea polilor de putere.

Context tensionat în care, premierul a simțit nevoia să ofere propria poziție. Ilie Bolojan a declarat, la Digi FM, că, după părerea sa, faptele de corupție gravă nu ar trebui prescrise.

Bușcu: S-a creat un război

Au fost oameni peste care s-a suit media, s-a creat un val, s-a creat un război și acest război a fost justificarea pentru anumite schimbări. Schimbări de natură politică sau care au ținut de acțiunea politică, de inversarea puterii. Acțiuni care s-au transformat în legi ale economiei sau ale puterii. Ce spune acum premierul Bolojan este că sub o anumită presiune, nu știm cât de solidar e sau complice cu această presiune, dar e o presiune căreia, credea el, trebuie să-i răspundă, a observat invitatul. 

Țintele mutărilor de putere

În altă ordine de idei, a completat cunoscutul jurnalist, modificările legilor justiției ar fi o evoluție și au mai multe mize, toate din zona capturii de putere.

Noi trebuie să înțelegem că legile din Constituție nu sunt legi ale naturii. Noi nu putem să schimbăm legea gravitației. În schimb, legile din pachetul de legi după care funcționează statul pot fi schimbate, nu e un lucru dramatic să le schimbi, mi se pare că ține de evoluție. Aceste modificări pot să aibă ca țintă: A. Schimbarea puterii. B. Un anume transfer de putere la vedere sau pe dedesubt. C. Schimbarea unor oameni. D. Favorizarea unor oameni.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Doru Bușcu: Entități din putere vor bucăți din justiție/Justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani

Lupta pentru Înalta Curte. Cataramă: Este ultima zvâcnire a progresiștilor pentru a bloca ajungerea la putere a forțelor conservatoare

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Doru Bușcu: Nicușor Dan nu și-a înțeles fișa postului și cum a ajuns președinte/Va rămâne întotdeauna depășit de situație
17:06
Doru Bușcu: Nicușor Dan nu și-a înțeles fișa postului și cum a ajuns președinte/Va rămâne întotdeauna depășit de situație
EXCLUSIV Doru Bușcu: Entități din putere vor bucăți din justiție/Justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani
16:06
Doru Bușcu: Entități din putere vor bucăți din justiție/Justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani
EXCLUSIV Lupta pentru Înalta Curte. Cataramă: Este ultima zvâcnire a progresiștilor pentru a bloca ajungerea la putere a forțelor conservatoare
13:47
Lupta pentru Înalta Curte. Cataramă: Este ultima zvâcnire a progresiștilor pentru a bloca ajungerea la putere a forțelor conservatoare
EXCLUSIV Viorel Cataramă despre protestele pro-justiție: Astfel de mișcări nu pot avea succes dacă nu sunt sprijinite și din interiorul structurilor statului
17:19
Viorel Cataramă despre protestele pro-justiție: Astfel de mișcări nu pot avea succes dacă nu sunt sprijinite și din interiorul structurilor statului
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
16:49
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Cataramă își atacă propriul partid: PNL face o politică progresistă, de stânga/Un partid care crește taxele e de stânga
16:13, 16 Dec 2025
Cataramă își atacă propriul partid: PNL face o politică progresistă, de stânga/Un partid care crește taxele e de stânga
Mediafax
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Mediafax
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Astronomii au descoperit o structură bizară care emite căldură sub suprafața Lunii

Cele mai noi