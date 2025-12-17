Ionuț Cristache și invitatul său în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul Doru Bușcu, au comentat pe tema intervenției de azi a premierului referitoare la legile justiției și războiul din justiție. În viziunea redactorului-șef Cațavencii, lupta din justiție, accelerată și de protestele din stradă în urma difuzării anchetei Recorder, ține de mutarea sau inversarea polilor de putere.

Context tensionat în care, premierul a simțit nevoia să ofere propria poziție. Ilie Bolojan a declarat, la Digi FM, că, după părerea sa, faptele de corupție gravă nu ar trebui prescrise.

Bușcu: S-a creat un război

Au fost oameni peste care s-a suit media, s-a creat un val, s-a creat un război și acest război a fost justificarea pentru anumite schimbări. Schimbări de natură politică sau care au ținut de acțiunea politică, de inversarea puterii. Acțiuni care s-au transformat în legi ale economiei sau ale puterii. Ce spune acum premierul Bolojan este că sub o anumită presiune, nu știm cât de solidar e sau complice cu această presiune, dar e o presiune căreia, credea el, trebuie să-i răspundă, a observat invitatul.

Țintele mutărilor de putere

În altă ordine de idei, a completat cunoscutul jurnalist, modificările legilor justiției ar fi o evoluție și au mai multe mize, toate din zona capturii de putere.

Noi trebuie să înțelegem că legile din Constituție nu sunt legi ale naturii. Noi nu putem să schimbăm legea gravitației. În schimb, legile din pachetul de legi după care funcționează statul pot fi schimbate, nu e un lucru dramatic să le schimbi, mi se pare că ține de evoluție. Aceste modificări pot să aibă ca țintă: A. Schimbarea puterii. B. Un anume transfer de putere la vedere sau pe dedesubt. C. Schimbarea unor oameni. D. Favorizarea unor oameni.

