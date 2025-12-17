Președintele rus Vladimir Putin a lansat miercuri un atac dur la adresa aliaților europeni ai Ucrainei, pe care i-a numit purceluși. El a adăugat că aliații lui Zelenski doresc colapsul Rusiei pentru a o prăbuși de resurse.

„Toată lumea credea că, într-o perioadă scurtă de timp, vor distruge Rusia, o vor face să se prăbușească. Purcelușii Europei s-au alăturat imediat fostei administrații americane, sperând să profite de pe urma prăbușirii țării noastre”, a declarat Vladimir Putin în cadrul ședinței colegiului Ministerului Apărării al Federației Ruse.

Potrivit liderului de la Kremlin, în pofida relaţiilor proaste din prezent între Rusia şi Europa, dialogul va fi restabilit în cele din urmă, deşi s-a arătat sceptic că acest lucru s-ar putea întâmpla în lipsa unei schimbări a actualelor elite politice europene aflate la putere.

„Administraţia americană (a lui Donald Trump n.red) îşi arată această disponibilitate (de dialog n.red). Noi discutăm cu ei. Sper că la fel se va întâmpla şi în Europa (…) În orice caz, va fi inevitabil pe măsură ce devenim mai puternici. Dacă nu va fi cu politicienii actuali, atunci va fi după o schimbare a elitelor politice europene”, a adăugat președintele Rusiei.

