Acord în 8 puncte după ședința Coaliției. Salariul minim crește de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei/Se reduce cu 10% subvenția pentru partide

Liderii Coaliției au decis în ședința de astăzi că salariul minim va crește de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei. Nu este singura decizie de azi a Coaliției. Liderii PSD, PNL, USR și ai Minorităților au agreat în total opt măsuri importante.

Ce cuprinde acordul de astăzi:

1. Pachetul de administrație locală este închis în forma agreată anterior (cu perioada tranzitorie de 1 an). Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ în vedere angajării răspunderii Guvernului.

2. ⁠Pachetul pe administrația centrală: s-a decis o reducere de 10 la sută a cheltuielilor din instituțiile de la nivel central (fără tăieri de salarii);

3. ⁠Măsurile de relansare economică ale PSD vor fi prinse în formarea bugetului de stat pe 2026;

4. Creșterea salariului minim la 4.325 de lei de la 1 iulie 2025;

5. Eliminarea taxei pe solarii prin Ordonanța Trenuleț;

6. Reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri la 0,5% de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027;

7. Reducerea cu 10 la sută a subvenției pentru partidele politice și a bugetelor pentru minorități;

8. Reducerea cu 10 la sută a sumelor forfetare pentru parlamentari.

Liderii Coaliției au mai convenit că măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea Bugetului de stat pentru 2026, urmând să fie incluse în proiecția bugetară aferentă anului viitor.

