Prima pagină » Știri politice » Acord în 8 puncte după ședința Coaliției. Salariul minim crește de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei/Se reduce cu 10% subvenția pentru partide

Acord în 8 puncte după ședința Coaliției. Salariul minim crește de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei/Se reduce cu 10% subvenția pentru partide

17 dec. 2025, 18:05, Știri politice
Acord în 8 puncte după ședința Coaliției. Salariul minim crește de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei/Se reduce cu 10% subvenția pentru partide

Liderii Coaliției au decis în ședința de astăzi că salariul minim va crește de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei. Nu este singura decizie de azi a Coaliției. Liderii PSD, PNL, USR și ai Minorităților au agreat în total opt măsuri importante.

Ce cuprinde acordul de astăzi:

1. Pachetul de administrație locală este închis în forma agreată anterior (cu perioada tranzitorie de 1 an). Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ în vedere angajării răspunderii Guvernului.
2. ⁠Pachetul pe administrația centrală: s-a decis o reducere de 10 la sută a cheltuielilor din instituțiile de la nivel central (fără tăieri de salarii);
3. ⁠Măsurile de relansare economică ale PSD vor fi prinse în formarea bugetului de stat pe 2026;
4. Creșterea salariului minim la 4.325 de lei de la 1 iulie 2025;
5. Eliminarea taxei pe solarii prin Ordonanța Trenuleț;
6. Reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri la 0,5% de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027;
7. Reducerea cu 10 la sută a subvenției pentru partidele politice și a bugetelor pentru minorități;
8. Reducerea cu 10 la sută a sumelor forfetare pentru parlamentari.
Liderii Coaliției au mai convenit că măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea Bugetului de stat pentru 2026, urmând să fie incluse în proiecția bugetară aferentă anului viitor.
AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Mediafax
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Astronomii au descoperit o structură bizară care emite căldură sub suprafața Lunii

Cele mai noi