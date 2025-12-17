S-a aflat ce s-a întâmplat cu o tânără din Anglia și unde i-au fost găsite rămășițele. Misterul a fost elucidat după 20 de ani

După aproape 20 de ani de căutări și suferință, poliția din Anglia a reușit să identifice rămășițele unei tinere care a dispărut în 2006. Este vorba despre Malgorzata Wnuczek, o femeie de origine poloneză, stabilită în Leicester.
Malgorzata Wnuczek avea numai 27 de ani când a dispărut în luna mai 2006. De atunci, cazul ei a devenit unul dintre cele mai cunoscute și tulburătoare cazuri nerezolvate din acea zonă. Familia și apropiații săi au trăit ani întregi fără a știi ce anume s-a întâmplat cu tânăra.
Poliția din Leicestershire a anunțat în luna octombrie că au descoperit câteva rămășițe umane într-o zonă izolată. După analizele criminalistice detaliate, autoritățile au confirmat că este vorba despre osemintele care îi aparțin Malgorzatei Wnuczek, punând capăt unei așteptări dureroase de aproape 20 de ani.
Malgorzata a fost văzută pentru ultima dată pe 31 mai 2006. În ziua aceea, ea a plecat de la muncă, lucra la compania Peter Jackson Logistics, situată pe Sunningdale Road, în Leicester, și s-a urcat într-un autobuz. Destinația ei era centrul orașului, însă din nefericire niciodată nu a mai ajuns acolo.
Ultimul contact pe care l-a avut cu familia a fost cu două zile înainte de dispariție, prin intermediul unui mesaj text. După momentul acela, nu s-a mai știut nimic despre ea.
Rămășițele tinerei au fost găsite într-o zonă de tufișuri de pe Great Central Way, aproape de Watkin Road. Descoperirea a avut loc pe data de 30 septembrie, după ce ofițerii specializați au reluat căutările, în urma unor informații care au apărut recent.
Zona a fost imediat securizată, iar osemintele au fost trimise pentru analize criminalistice. Rezultatele au confirmat temerile familiei, dar au adus și răspunsul așteptat de aproape două decenii.
În cadrul anchetei, poliția a reținut un bărbat în vârstă de 39 de ani din zona Greater Manchester, suspectat de ajutorarea unui infractor și pervertirea cursului justiției. El a fost eliberat ulterior, fără să fie luat alte măsuri, însă investigația rămâne deschisă.
