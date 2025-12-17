S-a aflat ce s-a întâmplat cu o tânără din Anglia și unde i-au fost găsite rămășițele. Misterul a fost elucidat după 20 de ani

După aproape 20 de ani de căutări și suferință, poliția din Anglia a reușit să identifice rămășițele unei tinere care a dispărut în 2006. Este vorba despre Malgorzata Wnuczek, o femeie de origine poloneză, stabilită în Leicester.

Malgorzata Wnuczek avea numai 27 de ani când a dispărut în luna mai 2006. De atunci, cazul ei a devenit unul dintre cele mai cunoscute și tulburătoare cazuri nerezolvate din acea zonă. Familia și apropiații săi au trăit ani întregi fără a știi ce anume s-a întâmplat cu tânăra.

Mister elucidat după 20 de ani, de poliția din Anglia

Poliția din Leicestershire a anunțat în luna octombrie că au descoperit câteva rămășițe umane într-o zonă izolată. După analizele criminalistice detaliate, autoritățile au confirmat că este vorba despre osemintele care îi aparțin Malgorzatei Wnuczek, punând capăt unei așteptări dureroase de aproape 20 de ani.

Cum au arătat ultimele ei clipe înainte de dispariție

Malgorzata a fost văzută pentru ultima dată pe 31 mai 2006. În ziua aceea, ea a plecat de la muncă, lucra la compania Peter Jackson Logistics, situată pe Sunningdale Road, în Leicester, și s-a urcat într-un autobuz. Destinația ei era centrul orașului, însă din nefericire niciodată nu a mai ajuns acolo.

Ultimul contact pe care l-a avut cu familia a fost cu două zile înainte de dispariție, prin intermediul unui mesaj text. După momentul acela, nu s-a mai știut nimic despre ea.

Descoperirea rămășițelor

Rămășițele tinerei au fost găsite într-o zonă de tufișuri de pe Great Central Way, aproape de Watkin Road. Descoperirea a avut loc pe data de 30 septembrie, după ce ofițerii specializați au reluat căutările, în urma unor informații care au apărut recent.

Zona a fost imediat securizată, iar osemintele au fost trimise pentru analize criminalistice. Rezultatele au confirmat temerile familiei, dar au adus și răspunsul așteptat de aproape două decenii.

Ancheta poliției continuă

În cadrul anchetei, poliția a reținut un bărbat în vârstă de 39 de ani din zona Greater Manchester, suspectat de ajutorarea unui infractor și pervertirea cursului justiției. El a fost eliberat ulterior, fără să fie luat alte măsuri, însă investigația rămâne deschisă.

Recomandările autorului: