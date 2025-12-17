Președintele Nicușor Dan a fost primit de regele Charles la Palatul Buckingham

Nicușor Dan a fost primit miercuri de regele Charles al Marii Britanii la Palatul Buckingham. Președintele se află într-o vizită de lucru la Londra.

„Îi mulțumesc Majestății Sale Regele Charles al III-lea pentru că m-a primit astăzi la Palatul Buckingham”, a scris șeful statului pe Facebook.

Și Casa Regală a făcut o postare pe pagina oficială de Facebook, prin care a anunțat că Nicușor Dan a sosit la Palatul Buckingham.

Nicușor Dan a avut mai multe întâlniri cu reprezentanții comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la Ambasada României din Londra.

De asemenea, Nicuşor Dan a avut programate miercuri, la Ambasada României, o întâlnire cu reprezentanţi români ai mediului de afaceri din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor britanice.

