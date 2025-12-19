Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care se va îmbogăți în 2026, potrivit faimoasei Camelia Pătrășcanu: „Neptun intră în zona banilor”

Zodia care se va îmbogăți în 2026, potrivit faimoasei Camelia Pătrășcanu: „Neptun intră în zona banilor”

19 dec. 2025, 12:05, HOROSCOP
Zodia care se va îmbogăți în 2026, potrivit faimoasei Camelia Pătrășcanu:

Camelia Pătrășcanu a vorbit despre zodia care urmează să se îmbogățească în anul 2026. Neptun care ocupă zona banilor va începe să vină încet către acești nativi.

Ce zodie se va îmbogăți în 2026

Potrivit Cameliei Pătrășcanu este vorba despre Pești. Acești nativi au parte de noroc în sectorul financiar în anul care vine. Neptun le va aduce bani însă prin intermediul propriilor eforturi. Totodată, pentru ei urmează și o hartă foarte bună în următorii 2-3 ani.

„Neptun ocupă zona banilor care trebuie să vină ușor, prin iubire prin vocație, fluid, nu sunt sincope mari, nu trebuie să le fie teamă de sărăcie, Neptun intră cu Saturn împreună în zona banilor la Pești, se bazează pe o cunoaștere de sine și a potențialului personal, deci fără himere, dar poate să aducă Neptun bani prin propriile eforturi, neașteptat de mulți, întotdeauna pornim de la un talent pe ceva ce am testat, am verificat, știu că pot să duc, care îmi sunt limitele, deci o bună cunoaștere de sine. Și atunci munca este bine calibrată pe energia lor, pe potențialul lor fizic, pe sănătatea lor, pe cunoștințele lor și asigură pentru cel puțin 14 ani foarte multe hărți, am văzut, cu Neptun în zona banilor.

Au venit oamenii, nici nu îmi dau seama cum, dar nu făceau ceva ce le negau sufletul, și atunci cumva abundența vine meritat, prin proprii eforturi, dar foarte fluid, au o hartă foarte bună, de vreo 2-3 ani, Peștii au avut niște tranzite foarte bune conștientizate, apare și o împuternicitoare ale lui Saturn în semnul lor zodiacal, multe corecții s-au făcut și de destin, dar și cum se raportau la propria persoană, vine cu sac cu abundență la ei și vine o perioadă foarte bună pentru mulți Pești, ei suferă, le place să sufere, să dramatizeze, dar uite că acum e bine și pentru ei.”, a spus Camelia Pătrășcanu.

