Prima pagină » Actualitate » USR i-a validat pe cei doi miniştri propuşi la Apărare şi Economie. Radu Miruţă va merge la Apărare, iar Irineu Darău, la Economie

USR i-a validat pe cei doi miniştri propuşi la Apărare şi Economie. Radu Miruţă va merge la Apărare, iar Irineu Darău, la Economie

Luiza Dobrescu
19 dec. 2025, 13:24, Actualitate
USR i-a validat pe cei doi miniştri propuşi la Apărare şi Economie. Radu Miruţă va merge la Apărare, iar Irineu Darău, la Economie

Comitetul Politic al USR a validat vineri  nominalizarea miniștrilor. Radu Miruță şi Irineu Darău, la Ministerul Apărării Naționale și la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, a fost validat ca propunere pentru funcția de ministru al Apărării, cu 81,22%, acesta urmând să ocupe și poziția de vicepremier.

Potrivit CV-ului său,  Radu Miruță, (40 de ani) deține un doctorat în Telecomunicații și este absolvent și al Facultății de Drept. A avut o carieră în companii importante din domeniul telecomunicațiilor, iar în 2020 a devenit deputat pe listele USR, aflându-se acum la al doilea mandat. Ca ministru al Economiei, a avut un rol esențial în negocierea contractelor din vastul pachet de finanțare pentru Apărare, SAFE, prin care României îi sunt destinate peste 16,6 miliarde de euro.

Pentru conducerea Ministerului Economiei, a fost validat ca propunere senatorul Irineu Darău, tot cu 81,22% din voturile celor prezenţi, 4,42% împotrivă şi 14,36% abţineri.

Din CV-ul lui Irineu Darau(39 de ani) aflăm că este senator USR de Brașov, la al doilea mandat. De profesie informatician, este licențiat al Facultății de Matematică și Informatică de la Universitatea din București. Conduce Comisia pentru învățământ, știință și inovare și este membru în mai multe comisii economice și sociale din Senat. Este liderul filialei USR Brașov.

„Radu Miruță este o alegere firească la Apărare, un om care a demonstrat rigoare în activitatea guvernamentală și care a avut un rol esențial în implementarea Programului SAFE – un program vital pentru modernizarea Armatei și pentru colaborarea strânsă dintre industria națională de apărare și Ministerul Apărării. Irineu Darău aduce peste 15 ani de experiență solidă în mediul privat, în proiecte complexe și internaționale din industria tehnologică, financiară și industrială. Este un profesionist obișnuit să lucreze cu standarde înalte, cu echipe diverse și cu responsabilitate pentru rezultate. Prin aceste propuneri, USR arată din nou că pune în față competența, integritatea și interesul public. România are nevoie de lideri care știu ce fac și care lucrează pentru oameni, nu pentru sisteme sau grupuri de interese”, a declarat Dominic Fritz, liderul USR.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ședință decisivă la USR. Radu Miruță, propus la Apărare, după demisia lui Moștanu. Cine va fi propus la Ministerul Economiei

Grindeanu critică dur propunerile USR la ministere: „Mi-aș dori ca cei nominalizați să nu-și facă specializarea la locul de muncă”

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Adio „punți” de zile libere pentru bugetari? Cum vrea Bolojan să taie zilele libere dintre sărbători
13:56
Adio „punți” de zile libere pentru bugetari? Cum vrea Bolojan să taie zilele libere dintre sărbători
SCANDAL Concubina influencerului lui Călin Georgescu, reținută pentru lovire și alte violențe. Victima este amanta bărbatului
13:41
Concubina influencerului lui Călin Georgescu, reținută pentru lovire și alte violențe. Victima este amanta bărbatului
ULTIMA ORĂ Ministrul Diana Buzoianu anunţă că marcarea lemnului de tăiat, din păduri, nu se mai face cu ciocanul: „Reprezintă un sistem arhaic”
13:39
Ministrul Diana Buzoianu anunţă că marcarea lemnului de tăiat, din păduri, nu se mai face cu ciocanul: „Reprezintă un sistem arhaic”
METEO Nici n-a venit bine „iarna secolului” că s-a și dus. Vremea caldă a luat meteorologii prin surprindere
12:49
Nici n-a venit bine „iarna secolului” că s-a și dus. Vremea caldă a luat meteorologii prin surprindere
ACTUALITATE Cuplul britanic Katie și Alan Donegan, pensionari milionari la 4o de ani. Care este rețeta succesului
12:49
Cuplul britanic Katie și Alan Donegan, pensionari milionari la 4o de ani. Care este rețeta succesului
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Carburanții se scumpesc din nou. Cât vom plăti la pompă pentru benzină și motorină începând cu 1 ianuarie
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Ce se întâmplă doctore
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Karen Wetterhahn și misterul genetic al otrăvirii cu mercur
SPORT Daniel Pancu anunță schimbări în lotul celor de la CFR Cluj. „Sunt jucători care ar trebui să plece”. Ce transferuri vrea
13:26
Daniel Pancu anunță schimbări în lotul celor de la CFR Cluj. „Sunt jucători care ar trebui să plece”. Ce transferuri vrea
EXTERNE Noi proteste în Bulgaria. Sub presiunea străzii, Parlamentul de la Sofia a retras și al doilea proiect de buget pentru 2026
13:05
Noi proteste în Bulgaria. Sub presiunea străzii, Parlamentul de la Sofia a retras și al doilea proiect de buget pentru 2026
GALERIE FOTO Care este programul Catedralei Naționale de sărbători. Când pot vizita credincioșii lăcașul de cult
12:42
Care este programul Catedralei Naționale de sărbători. Când pot vizita credincioșii lăcașul de cult
FLASH NEWS Decizia lui Bolojan care generează noi tensiuni în coaliție: diminuarea numărului de parlamentari. „Nu există o înţelegere pe tema asta”
12:40
Decizia lui Bolojan care generează noi tensiuni în coaliție: diminuarea numărului de parlamentari. „Nu există o înţelegere pe tema asta”
SPORT Ancuța Bodnar va PETRECE Revelionul la o cabană din Bucovina. „Cred că va fi o petrecere pe cinste”
12:24
Ancuța Bodnar va PETRECE Revelionul la o cabană din Bucovina. „Cred că va fi o petrecere pe cinste”
Un medic din Buzău a fost arestat la domiciliu, după ce a fost prins în flagrant când lua mită de la ruda unei persoane pe care urma să o opereze
12:23
Un medic din Buzău a fost arestat la domiciliu, după ce a fost prins în flagrant când lua mită de la ruda unei persoane pe care urma să o opereze

Cele mai noi