Daniel Pancu a vorbit despre meciul cu FC Botoșani, a anunțat că în iarnă vor pleca mai mulți jucători și ar vrea ca șefii să facă trei transferuri puternice.

FC Botoșani și CFR Cluj joacă de la ora 20:00 în primul meci al etapei 21 din Superliga.

FC Botoșani e pe locul trei, 38 de puncte și CFR Cluj e pe 11, 23 de puncte. Ardelenii sunt departe de play-off, la șapte puncte distanță, iar clubul are probleme financiare.

Daniel Pancu anunță schimbări în lotul celor de la CFR Cluj. „Sunt jucători care ar trebui să plece”. Ce transferuri vrea

Pentru acest meci, CFR Cluj nu-l va avea în lot pe Louis Munteanu, suspendat.

„Întâlnim o echipă care e imbatabilă pe teren propriu, una care are un antrenor pe care eu îl respect foarte mult. Are, la fel ca toată lumea, slăbiciuni. La noi sunt multe probleme. Pe lângă suspendări, au intervenit și accidentări și alte probleme de sănătate, răceli, gripe, viroze. Suntem într-un moment dificil. Mie un mare antrenor mi-a spus cândva că, pentru a câștiga un meci de fotbal, ai nevoie de 10 jucători și un portar.

Botoșani este imbatabilă acasă. E pe primul loc la acest capitol. Sperăm să profităm de slăbiciunile lor. Jucătorii sunt profesioniști. Sunt obligați să se gândească la fotbal și nu la vacanță. Vor avea două săptămâni după de pauză. Nu cred că sunt probleme.

Louis lipsește. Este un jucător important. Avem soluții. Louis, în orice moment, poate crea panică în apărare. Este greu de înlocuit, dar sper să fiu inspirat și să găsesc soluții. Cei de la Botoșani au parte de un sezon fantastic. Pun multă presiune pe adversar. Sunt jucători periculoși de la mijloc în sus, acolo. Va trebui să fim atenți. Noi ne dorim mereu 3 puncte. Așa vom aborda și jocul. Noi trăim un altfel de an. Este o jumătate de sezon diferită. Orice club trece și prin astfel de perioade.

Nu știu care este situația financiară. Am evitat să discut. Nu vreau să ne căutăm alibiuri. Și în trecut au mai fost probleme. Este simplu. Sunt jucători care ar trebui să plece. Unii dintre ei au livrat foarte puțin. Să vedem în ce condiții se va întâmpla asta. Avem nevoie și de sânge proaspăt. Nu vor veni mulți, însă sper ca clubul să fie inspirat în ceea ce privește achizițiile. În jur de 3 jucători sper să vină. Nu vreau să spun pe ce poziții”, a declarat Daniel Pancu.