Marte intră în Capricorn, în săptămâna 15-21 decembrie 2025. Cum sunt afectate zodiile de acest tranzit

13 dec. 2025, 07:32, HOROSCOP
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Marte intră în Capricorn pe 15 decembrie 2025, unde rămâne până pe 23 ianuarie 2026, dând tuturor zodiilor șansa de a învăța noi abilități, în principal prin dezvoltarea rezistenței.

Solstițiul de iarnă din 21 decembrie începe în Sezonul Capricornului până pe 20 ianuarie 2026. Sezonul Capricornului deschide o dezvoltare a caracterului și competențelor pentru a deveni oamenii de care suntem capabili. Iată cum sunt afectate zodiile.

Berbec

Săptămâna promite energie dinamică și oportunități vibrante. Va fi un val de entuziasm în sectorul lor profesional, armonie în relații. Financiar vorbind, va apărea o cheltuială surpriză, dar nativii o vor gestiona prudent.

Taur

Nativii trebuie să se concentreze pe stabilirea unor obiective realiste în viața profesională. Din punct de vedere financiar, este un moment foarte bun ca săși revizuiască bugetul și săși planifice viitorul.

Gemeni

Apar idei noi în această săptămână, fapt care o face un moment bun pentru sesiuni de brainstorming și proiecte inovatoare la locul de muncă. Financiar, se recomandă un management prudent, cu potențiale investiții la orizont.

Rac

În domeniul profesional, eforturile de colaborare știgă teren, iar în plan financiar, este momentul potrivit pentru planificarea strategică și stabilirea unor obiective monetare realizabile.

Leu

Venus le sporește romantismul, astfel că se reaprinde pasiunea în relațiile de lungă durată sau explorarea de noi conexiuni. Financiar vorbind, oportunitățile de creștere par promițătoare.

Fecioară

Financiar vorbind, prudența este esențială: nativii trebuie săși reevalueze bugetul și să reducă cheltuielile inutile, ca săși asigure stabilitatea. Nativii trebuie săși alinieze intențiile cu îndrumarea universului, permițând energiilor săptămânii să inaugureze claritate și direcție cu scop.

Balanță

Se pune accentul pe echilibru și pe căutări armonioase. Financiar vorbind, nativii trebuie să exploreze noi căi pentru a îmbunătăți fluxurile de venituri, asigurând în același timp stabilitatea printr-o planificare meticuloasă.

Scorpion

La începutul săptămânii, nativii aprofundează cercetarea sau planificarea strategică în sfera lor profesională, descoperind noi potențiale. Iar din punct de vedere financiar, apar oportunități de investiții sau economii.

Săgetător

Din punct de vedere financiar, astrele favorizează investițiile prudente ale nativilor, încurajând creșterea șiasigurând în același timp protecție.

Capricorn

Pentru Capricorni, din punct de vedere financiar, săptămâna aceasta, nativii trebuie să prioritizeze bugetarea și reevaluarea obiectivelor financiare pentru a asigura securitatea și creșterea.

Vărsător

Din punct de vedere financiar, nativii din zodiac Vărsător explorează strategii neconvenționale care echilibrează riscul cu potențialele recompense.

Pești

Din punct de vedere financiar, nativii trebuie să fie precauți, dar deschiși la idei care promit o creștere treptată, asigurând securitate și prosperitate.

Cele mai noi