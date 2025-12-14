Vasile Bănescu, controversatul fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, în prezent membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), se alătură celor care susțin demersul publicației Recorder. Bănescu a publicat duminică pe Facebook un mesaj în care critică fără rezerve toate persoanele care contestă ancheta, acuzându-le că denigrează „un demers etic” și sugerând că sunt vândute unor interese străine.

Astfel, fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei se teme că orice contestare a materialului Recorder înseamnă „caricaturizarea și denigrarea unui demers etic fundamental pentru însănătoșirea sferei sociale”.

Contestatarii Recorder susțin „fidelitatea față de o zonă fetidă moral”, transmite Bănescu

Actual membru al CNA, instituția care reglementează domeniul audiovizual din România, Vasile Bănescu subliniază „chipul hâd al denigratorilor” și „fidelitatea față de o zonă fetidă moral”, care totuși „mimează grija pentru binele public”.

„A te opune vehement îndreptării unor lucruri de care depinde buna funcționare a corpului social și viața noastră cotidiană, a-i calomnia exact pe oamenii cinstiți care își asumă curajos riscuri reale pentru a apăra public adevărul și a mijloci îndreptarea strâmbătăților, spune totul despre abjecția nemărginită a calomniatorilor cu spume la gură”, a scris acesta pe un cont de socializare.

„Mercenari ai cauzelor străine intereselor țării”

În continuarea mesajului său, fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române sugerează că toți cei care critică demersul jurnalistic al Recorder, sunt automat vânduți unor interese străine.

„Cine sunt ei? Deja binecunoscuți, consacrați ca detractori ai realității și adevărului. Să-i privim atent! Măscărici ai politicului de pripas, mercenari ai cauzelor străine intereselor țării, parveniți și contorsioniști moral cu aer de comisar cultural, propagandiști filoruși asumați, peltici coroi mai vechi sau mai noi, foști securiști cu titlu de „jurnaliști”. Semănători ai dezordinii profitabile, impostori din toate sferele sociale strâns uniți în jurul injustiției. Toți legați într-un fel sau altul de mari oligarhi beneficiari ai dezordinii naționale supraetajate și atent cultivate sub masca eforturilor menționate cu morgă în fața jurnaliștilor și puse în slujba poporului strâmb credincios, care, sărmanul, a ajuns să perceapă lucrurile cu susul în jos și să se lase manipulat bucuros, încrezător în farsori cu aere mesianice ce vor veni să-i mântuiască pe cei treziți în conștiință. Godot e aproape”, a continuat fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române.

Bănescu cere „solidaritatea masivă a oamenilor lucizi” care să salveze România de „haosul multiform”

Potrivit lui Bănescu, România are o singură șansă de a scăpa de „haosul multiform”, mai precis „implicarea fermă și susținută a celor aleși să împlinească ce au promis”, dar și„solidaritatea masivă a oamenilor lucizi”. „Absența lor e fatală. Ordinea e vitală!”, a conchis Vasile Bănescu.

Declarațiile vin în contextul unei anchete Recorder publicată marți seară, documentarul Justiția capturată, despre starea precară a sistemului românesc de justiție, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul unor magistrați complici ai politicienilor.

