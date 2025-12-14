Prima pagină » Actualitate » Tăriceanu intră în forță în războiul din justiție: „Instanțele au curajul să judece pe baza legii / Protestatarii se duc după fentă”

Tăriceanu intră în forță în războiul din justiție: „Instanțele au curajul să judece pe baza legii / Protestatarii se duc după fentă”

14 dec. 2025, 19:31, Actualitate
Tăriceanu intră în forță în războiul din justiție: „Instanțele au curajul să judece pe baza legii / Protestatarii se duc după fentă”
Tăriceanu: „Argații lui Iohannis de la Parchetul General au decis să mă trimită în judecată”

Într-o intervenție telefonică în direct, duminică seară, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a arătat că tensiunile și protestele izbucnite în societate în urma anchetei Recorder au la bază o mare confuzie. Instanța decide vinovăția într-un dosar, nu procurorii. Tăriceanu subliniază că odată cu încheierea epocii Kovesi – Coldea – Dumbravă, magistrații pot judeca corect, cu legea în față. Mai grav este, observă fostul premier, că toată această criză denotă un conflict între puterile statului, iar Nicușor Dan ar trebui să intervină, conform prerogativelor sale. 

În intervenția sa, fostul premier a arătat că se face o confuzie în spațiul public. În realitate, arată Tăriceanu, justiția este mult mai liberă de ani buni, odată cu dispariția Binomului SRI – DNA.

Justiția s-a eliberat, de fapt, susține fostul premier

Protestatarii se duc după fentă. Problema e că justiția din România, de când nu mai funcționează sub control, a avut curajul să judece cu legea în față. Nu au mai funcționat plicurile galbene aduse de generalul Dumbravă în instanță.

Nu procurorii stabilesc vinovăția, ci instanța.

În acest context, fostul premier a mai precizat că, deși în prezent nu mai face politică, trebuie să observe că ministrul Cătălin Predoiu care a avut un rol major în ridicarea MCV pe justiție.

Suntem în fața unui conflict între puterile statului

De asemenea, Tăriceanu a făcut un apel la președinte să intervină și să medieze acest conflict dintre justiție și decidenții politici.

Președintele să își ia rolul în serios de mediator între puterile statului, dar nu să cheme 170 de magistrați la el. Suntem în fața unui conflict între puterile statului, Nicușor Dan trebuie să stea la masă și să asculte cele două puteri, executivă și judecătorească. Ieșirea din criză se face doar prin dialog. CSM nu poate să pretindă că deține adevărul absolut, nici Guvernul. Atenție, președintele mediază între legiuitori și stat. Președintele să invite la un dialog și să intervină între cele două puteri. Un rol are în final și Parlamentul, care să asigure transpunerea în cadrul legislativ a modificărilor care vor fi acceptate de părțile aflate în dispută. 

