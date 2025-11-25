Zodia care va fi cerută de soție chiar înainte de Sărbători, potrivit faimoasei Neti Sandu de la Pro TV

Chiar dacă în această perioadă lucrurile par destul de încâlcite, e totuși un moment bun – nu suntem la finalul anului, ceea ce ar fi fost mai dificil pentru toată lumea. Este ca o pauză înainte de a merge mai departe, o oportunitate de a trage aer în piept și de a te pregăti pentru ce urmează. În prezent, energiile par să tragă în direcții opuse, ceea ce creează tensiuni, ciocniri sau un „boom”, dar acestea vor fi detensionate treptat.
Mercur este retrograd, venind din Săgetător și ajungând în Scorpion. De pe 29 noiembrie, Mercur devine direct, dar va mai dura până să revină complet în Săgetător. Între timp, Marte se află deja în Săgetător și acțiunile se desfășoară într-un fel de „split”, unde Marte avansează și Mercur „merge înapoi”. Tensiunile sunt mari, Marte fiind o planetă de foc într-un semn de foc, iar Mercur a fost alături de el.
Pe 9 decembrie, Marte va face o cuadratură cu Saturn retrograd în Pești (gradul 25). Aceasta va aduce o detensionare a unor tensiuni, cu ajutorul lui Mercur în Scorpion, care formează un „pod” de înțelegere între Săgetător, Capricorn și Vărsător, diminuând presiunea generată de Saturn retrograd.
Mercur retrograd permite repararea unor lucruri din trecut – fie sufletești, personale, de afaceri, legate de acte, case sau școală. Este o perioadă potrivită pentru a încheia socotelile vechi și a pregăti terenul pentru anul care vine. Efortul și dificultățile există, dar rezultatul final poate fi pozitiv, dacă gestionăm corect situația.
Racul prinde prinde buchetul
Pentru Rac, această perioadă aduce o intensă activare a energiilor de apă: Jupiter retrograd în zodia lor, Mercur retrograd în Scorpion și tandemul Saturn–Neptun în Pești. Chiar dacă sunt retrograde, aceste planete nu-i lasă pe nativi fără protecție; dimpotrivă, le mențin avantajele câștigate în ultimele luni, când Jupiter a mers direct și le-a deschis drumuri noi.
Acum, odată cu retrogradarea lui Jupiter, Racul este invitat să reanalizeze ce își dorește cu adevărat. Poate fi vorba despre o avansare profesională, un job în regim privat, o mutare, o călătorie importantă sau chiar o decizie majoră de viață, precum căsătoria. Jupiter în zodia ta ridică întotdeauna ștacheta și îți dă curajul să țintești sus — iar retrogradarea te ajută să verifici dacă direcția aleasă este cu adevărat cea bună.
La serviciu lucrurile pot merge bine, dar poate apărea un volum suplimentar de sarcini — fie pentru că altcineva nu și-a făcut treaba, fie pentru că superiorii au încredere în tine. Totuși, Racii trebuie să acorde atenție sporită sănătății, întrucât axa Scorpion–Săgetător este una medicală. Este posibil ca nu ei să aibă o problemă direct, ci cineva din familie, iar ei să fie implicați în gestionarea situației.
De asemenea, contextul astral poate afecta planurile de călătorie: Racul poate pleca, însă nu în formula sau în intervalul dorit inițial. Saturn retrograd în zona drumurilor indică schimbări de condiții, amânări sau adaptări de ultim moment.
Per total, este o perioadă de reorganizare, de reașezare a priorităților și de clarificare a dorințelor profunde. Mercur în Scorpion îi ajută pe Raci să vadă adevărul din spatele situațiilor, iar Jupiter le va răsplăti alegerile bine cântărite odată ce revine în mers direct.