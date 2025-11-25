Zodia care va fi cerută de soție chiar înainte de Sărbători, potrivit faimoasei Neti Sandu de la Pro TV

Chiar dacă în această perioadă lucrurile par destul de încâlcite, e totuși un moment bun – nu suntem la finalul anului, ceea ce ar fi fost mai dificil pentru toată lumea. Este ca o pauză înainte de a merge mai departe, o oportunitate de a trage aer în piept și de a te pregăti pentru ce urmează. În prezent, energiile par să tragă în direcții opuse, ceea ce creează tensiuni, ciocniri sau un „boom”, dar acestea vor fi detensionate treptat.

Mercur este retrograd, venind din Săgetător și ajungând în Scorpion. De pe 29 noiembrie, Mercur devine direct, dar va mai dura până să revină complet în Săgetător. Între timp, Marte se află deja în Săgetător și acțiunile se desfășoară într-un fel de „split”, unde Marte avansează și Mercur „merge înapoi”. Tensiunile sunt mari, Marte fiind o planetă de foc într-un semn de foc, iar Mercur a fost alături de el.

Pe 9 decembrie, Marte va face o cuadratură cu Saturn retrograd în Pești (gradul 25). Aceasta va aduce o detensionare a unor tensiuni, cu ajutorul lui Mercur în Scorpion, care formează un „pod” de înțelegere între Săgetător, Capricorn și Vărsător, diminuând presiunea generată de Saturn retrograd.

Mercur retrograd permite repararea unor lucruri din trecut – fie sufletești, personale, de afaceri, legate de acte, case sau școală. Este o perioadă potrivită pentru a încheia socotelile vechi și a pregăti terenul pentru anul care vine. Efortul și dificultățile există, dar rezultatul final poate fi pozitiv, dacă gestionăm corect situația.