Neti Sandu, primele previziuni pentru 2026. Celebra horoscopistă de la Pro TV anunță un an al reinventării

18 nov. 2025, 17:23, Actualitate
După un 2025 dominat de aspecte astrologice tensionate, Neti Sandu privește cu încredere către 2026. Într-un interviu recent, vedeta PRO TV vorbește despre legătura pe care o are cu cei care îi urmăresc horoscopul, despre obiceiurile care o mențin în echilibru și despre vibrația astrală a noului an. Deși finalul lui 2025 nu va fi lipsit de provocări, Neti Sandu spune că 2026 deschide o etapă complet nouă.

Astrologa avertizează că ultimele luni din 2025 vor fi marcate de confruntări astrale importante.

„Da, o să vină Mercur Retrograd, Marte va face o cuadratură cu Saturn – nu e puțin lucru. Saturn a retrogradat în Pești, și din gradul 25 el va face cuadratură cu Marte, care va ajunge la gradul 25 în Săgetător, și atunci o să fie cam tensionată situația, plus Mercur Retrograd. Până spre jumătatea lui decembrie se simte tensiunea. Sărbătorile, însă, vor fi în afara acestei tensiuni”, a declarat Neti Sandu pentru TVMania.

„Este un an de început”

Despre 2026, Neti Sandu vorbește cu optimism și subliniază că vibrația anului deschide un nou ciclu astrologic.

„Vibrația este 1, este un an de început. E o etapă de început, pentru că e acest unu și pentru că toate planetele care apucaseră să intre – Saturn în Berbec, Neptun în Berbec – s-au întors și anul viitor reintră acolo. Uranus a retrogradat din Gemeni și din nou va intra acolo.”

Neti explică faptul că unele planete se vor afla în poziții în care nu au mai fost de zeci sau chiar sute de ani, ceea ce face ca anul 2026 să fie unul cu o încărcătură aparte.

„E un an în care planetele vor sta în alte zodii în care, de când trăim noi, nu au mai fost. Adică Uranus n-a mai fost de 84 de ani în Gemeni, Saturn a fost cu 30 de ani în urmă, Neptun acum 164 de ani. Și mai e și Pluton în Vărsător, unde trebuie să schimbe totul. România e Vărsător și trebuie o schimbare – să sperăm că în bine!”

Cum ar trebui folosită astrologia în viața de zi cu zi

Neti Sandu insistă asupra faptului că astrologia este o unealtă, nu o dependență. Ea îi încurajează pe oameni să-și păstreze autonomia și să folosească horoscopul doar ca sprijin suplimentar.

„Eu zic să culeagă de acolo ce i-ar ajuta și, în rest, manopera e la ei. Dacă nu se uită la horoscop, e perfect – înseamnă că își găsesc singuri resursele. Dar dacă depind de mine, să caute nota pozitivă din tonul meu, sau din mesaj – ceva care să-i ajute”, a mai spus vedeta PRO TV.

2026, un an al reinventării

Cu planete care se reașază în zodii rare, cu vibrația începuturilor și cu o energie cosmica ce promite schimbare, anul 2026 pare să fie, potrivit lui Neti Sandu, un moment ideal pentru transformare. Iar România, aflată sub semnul Vărsătorului, ar putea resimți mai puternic ca oricând impulsul de a se reinventa.

