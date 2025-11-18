Neti Sandu, primele previziuni pentru 2026. Celebra horoscopistă de la Pro TV anunță un an al reinventării

Neti explică faptul că unele planete se vor afla în poziții în care nu au mai fost de zeci sau chiar sute de ani, ceea ce face ca anul 2026 să fie unul cu o încărcătură aparte.

„E un an în care planetele vor sta în alte zodii în care, de când trăim noi, nu au mai fost. Adică Uranus n-a mai fost de 84 de ani în Gemeni, Saturn a fost cu 30 de ani în urmă, Neptun acum 164 de ani. Și mai e și Pluton în Vărsător, unde trebuie să schimbe totul. România e Vărsător și trebuie o schimbare – să sperăm că în bine!”

Cum ar trebui folosită astrologia în viața de zi cu zi

Neti Sandu insistă asupra faptului că astrologia este o unealtă, nu o dependență. Ea îi încurajează pe oameni să-și păstreze autonomia și să folosească horoscopul doar ca sprijin suplimentar.

„Eu zic să culeagă de acolo ce i-ar ajuta și, în rest, manopera e la ei. Dacă nu se uită la horoscop, e perfect – înseamnă că își găsesc singuri resursele. Dar dacă depind de mine, să caute nota pozitivă din tonul meu, sau din mesaj – ceva care să-i ajute”, a mai spus vedeta PRO TV.

2026, un an al reinventării

Cu planete care se reașază în zodii rare, cu vibrația începuturilor și cu o energie cosmica ce promite schimbare, anul 2026 pare să fie, potrivit lui Neti Sandu, un moment ideal pentru transformare. Iar România, aflată sub semnul Vărsătorului, ar putea resimți mai puternic ca oricând impulsul de a se reinventa.

