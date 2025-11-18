Neti Sandu, primele previziuni pentru 2026. Celebra horoscopistă de la Pro TV anunță un an al reinventării

După un 2025 dominat de aspecte astrologice tensionate, Neti Sandu privește cu încredere către 2026. Într-un interviu recent, vedeta PRO TV vorbește despre legătura pe care o are cu cei care îi urmăresc horoscopul, despre obiceiurile care o mențin în echilibru și despre vibrația astrală a noului an. Deși finalul lui 2025 nu va fi lipsit de provocări, Neti Sandu spune că 2026 deschide o etapă complet nouă.
Astrologa avertizează că ultimele luni din 2025 vor fi marcate de confruntări astrale importante.
„Da, o să vină Mercur Retrograd, Marte va face o cuadratură cu Saturn – nu e puțin lucru. Saturn a retrogradat în Pești, și din gradul 25 el va face cuadratură cu Marte, care va ajunge la gradul 25 în Săgetător, și atunci o să fie cam tensionată situația, plus Mercur Retrograd. Până spre jumătatea lui decembrie se simte tensiunea. Sărbătorile, însă, vor fi în afara acestei tensiuni”, a declarat Neti Sandu pentru TVMania.
Despre 2026, Neti Sandu vorbește cu optimism și subliniază că vibrația anului deschide un nou ciclu astrologic.
„Vibrația este 1, este un an de început. E o etapă de început, pentru că e acest unu și pentru că toate planetele care apucaseră să intre – Saturn în Berbec, Neptun în Berbec – s-au întors și anul viitor reintră acolo. Uranus a retrogradat din Gemeni și din nou va intra acolo.”